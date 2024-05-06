Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест», который ранее носил название «Радуга», ведет свою историю с 2000 года и собирает профессионалов и любителей театрального искусства со всей России и зарубежья. В этом году от продлится в течение девяти дней и представит 27 спектаклей театров России и еще 8 стран.

Так, Беларусь привезет из Минска постановку «Пансион "Бельведер"» режиссера Матео Спьяцци Белорусского государственного театра кукол и спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Татьяны Самбук Белорусского академического театра юного зрителя. Казахстан покажет спектакли «Станционный смотритель» в постановке Тимура Кулова Акмолинского областного русского драматического театра и «Одиночество» режиссера Мухангали Томанова Областного академического казахского драматического театра имени Махамбета. Армения будет представлена Ереванским драматическим театром имени Грачья Капланяна — со спектаклем «Чучело» в постановке Григора Хачатряна и Гюмрийским драматическим театром имени Вардана Аджемяна — с постановкой «Птаха» режиссера Татевик Мелконян.