Всего будет показано 27 спектаклей — 15 российских театров и 12 зарубежных. Увидеть постановки можно будет на основных площадках Театра юных зрителей имени Брянцева, а также на сцене Эрмитажного театра, Большого театра кукол и Молодежного театра на Фонтанке.
Спектакль "Собачье сердце", МТЮЗ (Москва)
Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест», который ранее носил название «Радуга», ведет свою историю с 2000 года и собирает профессионалов и любителей театрального искусства со всей России и зарубежья. В этом году от продлится в течение девяти дней и представит 27 спектаклей театров России и еще 8 стран.
Так, Беларусь привезет из Минска постановку «Пансион "Бельведер"» режиссера Матео Спьяцци Белорусского государственного театра кукол и спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Татьяны Самбук Белорусского академического театра юного зрителя. Казахстан покажет спектакли «Станционный смотритель» в постановке Тимура Кулова Акмолинского областного русского драматического театра и «Одиночество» режиссера Мухангали Томанова Областного академического казахского драматического театра имени Махамбета. Армения будет представлена Ереванским драматическим театром имени Грачья Капланяна — со спектаклем «Чучело» в постановке Григора Хачатряна и Гюмрийским драматическим театром имени Вардана Аджемяна — с постановкой «Птаха» режиссера Татевик Мелконян.
Спектакль "Мастер и Маргарита", Белорусский ТЮЗ (Минск)
Откроет фестиваль спектакль «Собачье сердце» Московского театра юного зрителя в постановке Антона Федорова. 22 мая в роли профессора Преображенского на сцену выйдет заслуженный артист России Игорь Гордин. 23 мая в рамках фестиваля пройдет творческий вечер режиссера Эмира Кустурицы. 25 мая бразильская Театральная компания «Нова» и режиссер Ленерсон Полонини представят мультимедийный моноспектакль Карины Казучелли «Крик в темноте». 26 мая Нижегородский государственный театр юного зрителя покажет спектакль по мотивам Пушкина и Гоголя «Метель, Шинель в портфель» в постановке Максима Меламедова.
Артем Злобин
30 мая актер, режиссер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Артем Злобин покажет в рамках фестиваля свой спектакль «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Достоевского. 30 мая, в день закрытия фестиваля, на большой сцене ТЮЗа будет показан «Русский Регтайм» — проект о моде и жизни столичного бомонда в 1920-1930-е в постановке Егора Дружинина, специально для дизайнер Алена Ахмадуллина создала эксклюзивную коллекцию костюмов.
Эмир Кустурица
Во внутренней программе фестиваля пройдет режиссерско-драматургическая лаборатория «Молодежь. Театр. Lab» под руководством Александра Вислова, лекция профессора Талала Дарджани (Ливан), круглый стол, посвященный волонтерскому движению, панельная дискуссия «Международное сотрудничество в современном театре», а также презентация проекта «Популяризация театра с использованием креативных идей».
В рамках программы перекрестных годов культуры России и Китая на фестивале состоится видеопоказ спектакля «Кулик, моллюск и рыбак» Китайского национального театра для детей. А в рамках офф-программы «Студенты! Студенты! Студенты!» будет показан совместный проект Театра имени Пушкина и Школы-студии МХАТ — спектакль «Лицей» по мотивам пьесы Елены Исаевой в постановке Андрея Кузичева.
Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» пройдет с 22 по 30 мая. Подробности программы можно узнать здесь.
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