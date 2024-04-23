Настя Паутова представит свой дебютный спектакль «Мать» с Артемом Злобиным и музыкой «Бомба-Октябрь»

«Марк Равенхилл — британский драматург, он исследует проблемы английского общества. Но, как любой гений, он попадает в точку, и эта точка — болевое место человека вне зависимости от точки на карте, где он родился и вырос. Эта история про принятие смерти, про то, как человек пытается закрыться от информации, которая его уничтожит. И как потом она его настигает, обрушивается лавиной, выжигает душу», — отмечает Паутова.