Настя Паутова представит свой дебютный спектакль «Мать» с Артемом Злобиным и музыкой «Бомба-Октябрь»

О принятии неизбежного, любви и смерти, которые неразделимо ходят рядом — по тексту британского драматурга Марка Равенхилла.
«Первое, что заинтересовало меня в этой истории, это отношения с мамой. В моей жизни мама — самый главный человек, она воспитывала меня одна и одарила меня своей любовью настолько сильно, насколько могла. Вообще тема матери и ребенка для меня является одной из самых интересных для исследования. И наш спектакль как раз об этом», — говорит режиссер.
Роли в спектакле «Мать» исполнят актриса Даяна Загорская, участница хора Attaque de panique Лиза Калинина и режиссер Артем Злобин — лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Продюсером постановки выступила Алина Мустафаева, художником Алена Ромашкина, хореографом Дарья Пластун, а музыку написал Василий Михайлов («Бомба-Октябрь»).
«Марк Равенхилл — британский драматург, он исследует проблемы английского общества. Но, как любой гений, он попадает в точку, и эта точка — болевое место человека вне зависимости от точки на карте, где он родился и вырос. Эта история про принятие смерти, про то, как человек пытается закрыться от информации, которая его уничтожит. И как потом она его настигает, обрушивается лавиной, выжигает душу», — отмечает Паутова.
Премьерные показы спектакля «Мать» Насти Паутовой пройдут 24 и 25 мая на площадке Городского театра на Литейном проспекте.
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