25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

«Девятая планета» (18+)

Российский сай-фай с Юрой Борисовым в главной роли — он играет вернувшегося из армии бойца с позывным Хруст, которого преследуют видения о таинственной планете и сражениях с монстрами. Как выясняется, эти события были в его жизни на самом деле — теперь ему необходимо разузнать подробности своей настоящей биографии. Также в фильме снялись Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Даниил Спиваковский и другие, а режиссером выступил Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки»).

С 24 сентября