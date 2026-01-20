Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Экранизация «Одиссеи» в исполнении Кристофера Нолана, сай-фай Стивена Спилберга «День разоблачения», «Мстители: Доктор Дум» и «Человек Паук: Совершенно новый день», новые «История игрушек» и «Джуманджи», продолжение «Дьявол носит Prada», а также «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые мы ждем в прокате в 2026 году.

Bosfor Pictures, 2026

«Здесь был Юра» (18+)

Фестивальный хит (на его счету победа на «Маяке-2025») с Константином Хабенским, играющим мужчину с ментальными особенностями по имени Юра, который оказался под присмотром трех непутевых музыкантов. Как выяснится чуть позже, это станет началом прекрасной дружбы. Также в дебютном полном метре Сергея Малкина снялись Кузьма Котрелев, Александр Прошин и Денис Парамонов.

C 5 февраля

Lie Still, LuckyChap, MRC Film, 2026

«Грозовой перевал» / Wuthering Heights (18+)

Экранизация британской классики Эмили Бронте — свою интерпретацию легендарного романа представит режиссер «Солтберна» Эмиральд Феннел. Влюбленных Кэтрин и Хитклиффа сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В других ролях — звезда «Переходного возраста» Оуэн Купер, а также Элисон Оливер (все тот же «Солтберн») и Юэн Митчелл («Дом Дракона»).

C 11 февраля

3 Arts Entertainment, Blind Wink Productions, Constantin Film, Robert Kulzer Productions, WAM Films, 2025

«Удачи, веселья, не сдохни» / Good Luck, Have Fun, Don't Die (18+)

Комедия режиссера «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом в главной роли. Он играет чудаковатого путешественника во времени, который сваливается на головы посетителей лос-анджелесского кафе с тревожными новостями — человечество свернуло куда-то не туда и теперь он обязан победить недружелюбный искусственный интеллект в нашем времени. Сценарий картины написал один из авторов сериала «Черный ящик» Мэттью Робинсон.

C 13 февраля

Плюс Студия, «Лунапарк», «Лига Фильм», 2026

«Король и Шут. Навсегда» (18+)

Полнометражное фэнтези на основе популярного сериала: местом действия на этот раз оказывается сказочная вселенная Горшка и Князя, которой угрожает армия мертвецов, которую воскресил злодей Некромант. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплев, а режиссером по-прежнему выступает Рустам Мосафир.

C 19 февраля

BBC Film, BBC Studios, Banijay Entertainment, Banijay Rights, Caryn Mandabach Productions, Tiger Aspect Productions, 2026

«Острые козырьки: Бессмертный человек» / Peaky Blinders: The Immortal Man (18+)

Камбэк Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) в формате полного метра. Над продолжением сериала работала та же команда авторов: сценарий написал Стивен Найт, постановщик — Том Харпер. Помимо Мерфи в проекте задействованы и другие звезды — Тим Рот, Барри Кеоган и Ребекка Фергюсон. 

C 20 марта

Film Afrika Entertainment, New Line Cinema, Nocturna, Skydance Media, 2026

«Они придут за тобой» / They Will Kill You (18+)

Голливудский дебют российского режиссера Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). По сюжету комедийного хоррора обычная девушка (ее играет Зази Битц из «Джокера» и «Быстрее пули») устраивается домработницей к загадочным богачам в нью-йоркский небоскреб. Через некоторое время выяснится, что его обитатели — самое настоящее тайное общество, которое причастно к похищениям людей. Также в фильме снялись Патриша Аркетт, Том Фелтон и Хизер Грэм.

C 26 марта

20th Century Studios, Sunswept Entertainment, Wendy Finerman Productions, 2026

«Дьявол носит Prada 2» / The Devil Wears Prada 2 (18+)

Неожиданный сиквел знаменитой драмы о фэшн-индустрии (первый фильм вышел 20 лет назад): в продолжении переживающая профессиональный кризис редактор глянцевого журнала Миранда Пристли (Мэрил Стрип) вынуждена бороться за крупный рекламный контракт со своей бывшей помощницей Эмили (Эмили Блант). Режиссером выступил автор оригинала Дэвид Фрэнкел, а в списке актеров значатся Энн Хэтуэй, Сидни Суини, Кеннет Брана, Джастин Теру и Люси Лью.

C 30 апреля

Golem Creations, Ian Bryce Productions, Lucasfilm, 2026

«Мандалорец и Грогу» / The Mandalorian & Grogu (18+)

Новый полнометражный фильм из вселенной «Звездных войн» — картина станет логическим продолжением сериала о приключениях охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его симпатичного напарника Грогу (он же Малыш Йода). Также в касте — звезда «Чужих» и «Аватара» Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Режиссером проекта остался Джон Фавро.

С 21 мая

Amblin Entertainment, Universal Pictures, 2026

«День разоблачения» / Disclosure Day (18+)

Возвращение Стивена Спилберга в сюжетную колею о контактах людей с внеземным разумом — в этот раз в центре истории о раскрытии правды о существовании инопланетян оказываются девушка-метеоролог (Эмили Блант) и одержимый рассказать всему миру про пришельцев энтузиаст (Джош О’Коннор). Также в фильме снялись Колин Ферт, Колман Доминго и Уайатт Рассел.

C 12 июня

Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2026

«История игрушек 5» / Toy Story 5 (18+)

Спустя более тридцати лет с момента выхода первой части «История игрушек» не собирается заканчиваться. В пятом фильме ковбой Вуди вновь окажется в той самой детской, где ему предстоит противостоять цифровизации развлечений для ребятни в лице планшета по имени Лиллипад. Режиссерами проекта стали дебютант Маккенна Харрис и автор «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И» Эндрю Стэнтон.

C 17 июня

DC Studios, 2026

«Супергерл» / Supergirl (18+)

Полноценная история из вселенной DC о двоюродной сестре Супермена Каре Зор-Эл (ее сыграла Милли Олкок из «Дома Дракона». Среди заметных лиц в касте — Джейсон Момоа («Аквамен») в роли злодея Лобо и Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость»). Режиссером выступил автор «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи.

C 24 июня

Syncopy, Universal Pictures, 2026

«Одиссея» / The Odyssey (18+)

Кристофер Нолан экранизирует классический эпос с мощнейшим размахом — бюджет мегапроекта составил 250 миллионов долларов. Каст максимально звездный: Мэтт Дэймон исполнил главную роль, также среди главных действующих лиц Шарлиз Терон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея и Энн Хэтэуэй.

C 15 июля

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, 2026

«Человек Паук: Совершенно новый день» / Spider-Man: Brand New Day (18+)

Старт новой трилогии о Питере Паркере (главную роль по-прежнему играет Том Холланд) — в новой серии приключений Спайдермена бороться со злом ему помогут Каратель (Джон Бернтал) и Халк (Марк Руффало). Главным антагонистом выступит Скорпион (Майкл Мэндо), также к своим ролям вернутся Джекоб Баталон и Зендея. Режиссер — Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

C 30 июля

Columbia Pictures, Constantin Film, Davis Films, PlayStation Productions, Robert Kulzer Productions, 2026

«Обитель зла» / Resident Evil (18+)

Новая экранизация знаменитой видеоигры, за которую взялся режиссер «Орудий» Зак Креггер. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что вместе с Креггером сценарий писал автор последних частей «Джона Уика» и «Балерины» Шей Хаттен, а в касте оказались Остин Абрамс, Уолтер Хаузер и Зак Черри.

C 16 сентября

Кинокомпания СТВ, телекомпания «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг» При поддержке Фонда Кино, 2026

«Девятая планета» (18+)

Российский сай-фай с Юрой Борисовым в главной роли — он играет вернувшегося из армии бойца с позывным Хруст, которого преследуют видения о таинственной планете и сражениях с монстрами. Как выясняется, эти события были в его жизни на самом деле — теперь ему необходимо разузнать подробности своей настоящей биографии. Также в фильме снялись Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Даниил Спиваковский и другие, а режиссером выступил Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки»).

С 24 сентября

Киностудия «РОК» (ROCK FILMS), 2026

«Шум времени» (18+)

Байопик о жизни знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича (его играет Олег Савцов из «Плевако») в исполнении Алексея Учителя. Также в фильме снялись Евгений и Полина Цыгановы, Данила Козловский, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и многие другие.

С 24 сентября

«Централ Партнершип», «Кинослово», 2026

«Битва моторов» (18+)

Приключенческая драма режиссера Ильи Маланина, действие которой происходит в 1908 году. Андрей Нагель (Иван Янковский) разрабатывает автомобиль «Руссо-Балт» с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов). Нагель участвует в гонке Ралли Монако, чтобы доказать жизнеспособность проекта. Фильм основан на реальных событиях, а среди других звезд проекта — Паулина Андреева (многократная героиня обложек Собака.ru!).

С 8 октября

Blinding Edge Pictures, 2026

«Остаток» / Remain (18+)

Мистическая драма М. Найта Шьямалана об архитекторе по имени Тейт (Джейк Джилленхол), который тяжело переживает гибель сестры. Чтобы выйти из сложного психического состояния, он приезжает в небольшой городок, где хочет построить дом для друга. Там он встречает загадочную девушку Рен, явно связанную с потусторонними силами.

C 22 октября

Lionsgate, Color Force, Medienboard Berlin-Brandenburg, Studio Babelsberg, 2026

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» / The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (18+)

Второй приквел сверхпопулярной франшизы — в «Рассвете Жатвы» действие происходит за двадцать с лишним лет до основных событий. В центре повествования окажется Хеймитч Эбернети (Джозеф Зада, «Мы были лжецами»), среди заметных лиц каста — Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг и Киран Калкин. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, продолжающий заниматься киновселенной.

C 19 ноября

C.S. Lewis Company, Mark Gordon Pictures, Midnight Road Entertainment, Netflix, Pascal Pictures, 2026

«Нарния» / Narnia (18+)

Режиссер «Барби» Грета Гервиг взялась за экранизацию одного из фэнтези-романов Клайва Стэйплза Льюиса из серии о Нарнии — «Племянник чародея». Примечательно, что этот проект Netflix станет первым их фильмом, который заточен в первую очередь под крупномасштабный прокат в кинотеатрах. В главных ролях задействованы Эмма Маки, Дэниэл Крэйг, Мэрил Стрип и Кэри Маллиган.

С 26 ноября

Marvel Studios, AGBO, The Walt Disney Company, 2026

«Мстители: Доктор Дум» / Avengers: Doomsday (18+)

Новый мегапроект Marvel, в котором объединятся несколько команд супергероев — в частности, старая гвардия Людей Икс (в лице Иэна Маккелена и Патрика Стюарта), а также Фантастическая четверка во главе с персонажем Педро Паскаля, отряд Громовержцев и другие знакомые лица вселенной. Роберт Дауни мл. также вернется в проект — в роли злодея Доктора Дума. Режиссерами по-прежнему выступают авторы «Мстителей» Энтони и Джо Руссо.

C 17 декабря

Columbia Pictures, Matt Tolmach Productions, Seven Bucks Productions, The Detective Agency, 2026

«Джуманджи 3» / Jumanji 3 (18+)

Финальная часть масштабной франшизы Джейка Кэздана — судя по финалу предыдущего фильма, героям придется сразиться со зверями из виртуального измерения в нашем реальном мире. Команда главных персонажей не изменилась: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. 

C 11 декабря

Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Pioneer Stillking Film, Villeneuve Films, Warner Bros., 2026

«Дюна: Часть третья» / Dune: Part Three (18+)

Продолжение эпического полотна Дени Вильнева (и экранизация романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны»), которое развернется спустя 12 лет после финала второго фильма. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, а также Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джош Бролин и Джейсон Момоа. Также каст пополнили Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой.

C 18 декабря

Focus Features, Maiden Voyage Pictures, Working Title Films, 2026

«Оборотень» / Werwulf (18+)

Очередной хоррор мастера жанра Роберта Эггерса («Ведьма», «Носферату») — история об оборотне будет разворачиваться в Англии XIII века. Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо и Лили-Роуз Депп.

C 25 декабря

Columbia Pictures, Bona Film Group, Heyday Films, 2026

«Приключения Клиффа Бута» / The Adventures of Cliff Booth (18+)

Спин-офф «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино о каскадере Клиффе Буте (Брэд Питт). По сюжету действие развернется спустя 8 лет после событий оригинального фильма. В касте заявлены Элизабет Дебики и Карла Гуджино, а режиссером выступит другой голливудский классик — Дэвид Финчер.

Дата пока не определена

