Все говорят о «Барбигеймере»! Как фильмы о кукле Барби и отце атомной бомбы стали поп-культурным феноменом?

Начнем с «Барби» — это фильм о культовой фигуре для поп-культуры XX века. Ее образ настолько известен и узнаваем, что его, опять-таки, можно сравнить разве что с Гарри Поттером. Это настоящая икона, рядом с которой выросло огромное количество людей. Применительно к России это еще и воспоминание о 90-х годах, которые сейчас подвергаются рефлексии и переосмыслению.

И здесь мы, судя по отзывам критиков, получаем сразу два бенефита. С одной стороны, для многих это обращение к детству, к своей личной истории. А с другой — разговор о важных проблемах: о конфликте реального мира и глянцевого инстаграмного*, о взаимоотношениях женщины и мужчины, о феминизме. То есть ты одновременно погружаешься в этот эстетически законченный розовый мир, параллельно узнавая что-то очень важное для своей повседневной жизни. Идеальное сочетание, которое мы видим во всех успешных историях в жанре фэнтези, к которому «Барби», без сомнения, относится.

Если мы говорим об «Оппенгеймере», то он работает иначе, но столь же сильно. И дело не только в том, что фильмы Нолана известны своим качеством и революционностью (и в этом смысле могут быть уподоблены iPhone). Не знаю, когда начинал сниматься этот фильм, но сейчас тема ядерной угрозы актуальна как никогда со времен Карибского кризиса. Наверняка в вашем кругу есть кто-то, у кого есть список необходимых вещей, которые надо держать дома на случай ядерной войны. В этой обстановке появляется фильм, который предлагает посмотреть на историю создания этого оружия, разобраться в ней.

Кроме того, фильм Нолана задевает и другие важные темы. Одна из них — взаимодействие интеллектуалов и власти — как правительство может использовать ученого для получения оружия, которое в невероятной степени укрепит авторитет власти. Ну и, наконец, еще один важный мотив — технология, последствия появления которой становятся ясны самим создателям лишь после ее первого применения. Ведь это очень похоже на сегодняшнюю ситуацию с искусственным интеллектом. Оппенгеймер осознал, что именно он создал, только после первых ядерных ударов. Как напоминает сегодняшний день, когда гуру hi-tech-индустрии (такие, как Илон Маск) предлагают приостановить разработки в области ИИ, чтобы разобраться, к чему приведет повсеместное внедрение нейросетей.