Актер Константин Плотников: «У меня нет культуры расслабления, сейчас этому учусь активно, но и то для новой роли»

На культовый спектакль-дискотеку «Плохого театра» «Квадрат», в котором ты играешь, после выхода «Короля и Шута» не попасть — билеты разбирают за несколько часов. Расскажи, о чем он.

Режиссер Дима Крестьянкин хотел сделать спектакль о 90‑х, но без мрачнухи. Поехал в свой родной город Тулу, встретился с друзьями детства, и они вместе набросали истории про то время. Подобрал актеров, которые у него ассоциировались с реальными друзьями (я играю Диминого друга Бороду), и буквально за две-три репетиции мы сделали спектакль. Я сначала не очень понимал, зачем нужен очередной рассказ про 90‑е. Все мы их прошли, что там интересного? И в какой‑то момент во время репетиции Дима сказал: «Слушайте, ребята, это спектакль не про 90‑е, это спектакль про детство. И это важно понимать, важно донести до самого финала, что мы играем про детство». Так и получилось. Думаю, поэтому этот спектакль стал таким популярным. А самое главное — в нем нет ни одной выдумки, это все абсолютно реальная история. Когда мы играли «Квадрат» в Туле, собрался весь город, реальные прототипы наших героев, люди, которые участвовали в сюжете, — друзья, учителя, родители. Проект вышел за рамки театра. Вот история Димы, как его били, как его унижали, и он, естественно, об этом никому не говорил. И учителя просто заливались слезами, они говорили: «Ребята, если бы вы нам рассказывали, как у вас проходило ваше детство, мы бы к вам совершенно по-другому относились». Такой момент сплочения, когда люди вдруг узнали что‑то интимное друг про друга и поняли мотивацию поступков.

А сами прототипы героев нормально отнеслись к такой честности про себя?

Да шикарно! Они, во‑первых, сами же накидывали сюжеты для спектакля. Я вот рассказываю очень грустную историю про Серегу по кличке Пурген, его унижали очень, били каждый день в школе, били бесконечно, втроем, вчетвером, впятером, били-били-били. И как‑то он сделал обрез настоящий, как в «Брате», и пошел с ним в школу, чтобы выстрелить гвоздем в лицо зачинщику этого каждодневного избиения. А вожак этот не пришел в тот день в школу. Случайное совпадение, просто заболел. И это уберегло Серегу от страшного поступка, который бы сломал ему жизнь. Через пару месяцев Серега перевелся в другую школу, для него этот ад закончился. Про спектакль он не знал, и после премьеры подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Вот это я, Серега Пурген, спасибо тебе большое, это очень ценно для меня». И вообще все очень благодарили за честность, вот так.

Чем отличаются твои петербургские 90‑е на «Приморской» от 90‑х в Туле?

Вот это важный моментик. Ничем. Дима специально подобрал актеров, родившихся в конце 80‑х — начале 90‑х. Мы все играли в квадрат в спиленных воротах. Их ставили в какой‑то момент, а потом снова спиливали и отдавали в металлолом, по всей стране такое было. Все ели «Дошираки» и засыпали себе приправу в рот прямо, у всех были жвачки «Бумер», все играли в кэпсы, просто их по-разному называли. И телефонов мобильных в нашем детстве не было, так что если договоришься о встрече и не придешь, то человек будет сидеть один и ждать тебя. Когда мне Дима прислал текст, я читал и думал: «Ну да, ну да, так и было, то же самое, что и у меня, понятно». Просто спектакль про то, как я тусовался в детстве.

А битбокс, который исполняет твой герой, — это тоже из твоего детства или специально научился для спектакля?

Это мое! У меня в 90‑е была тусовка очень разношерстная, из всех субкультур подряд, но рэперов было чуть больше, чем остальных. Они рисовали граффити и очень круто читали фристайл, понимаешь, стелили на ходу. Им говорят: «Давай про скамейку», и они тут же включались. Меня это и тогда поражало, и до сих пор я восхищаюсь такими людьми, которые умеют на ходу очень быстро сочинять и делают это остро. И я думаю: «Блин, я так не умею, что бы придумать? О, битбокс — нормальная тема». Я начал вбивать на ютьюбе, как битбоксить, один звук бубнил и бесил людей вокруг. Пока не научился, очень сильно раздражал всех.