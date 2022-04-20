Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов — о новом фильме «Оторви и выбрось» и звании «русского Тарантино»

«Наш зритель не очень любит смеяться над собой»

Работает ли в нашей стране вообще такой жанр, как черная комедия?

«Оторви и выбрось», мне кажется, не черная комедия, она посветлее — просто комедия и приключения. Вообще же с черной комедией — да, есть проблемы. Чтобы ее воспринимать, нужно быть готовым к самоиронии. Наш зритель, как показывает опыт и практика, не очень любит над собой смеяться. Эта вот повышенная обидчивость — какая-то коллективная травма. Поэтому я сделал работу над ошибками и «Оторви и выбрось», в отличие от «Папа, сдохни», гораздо более русский фильм. В мире он, наверное, менее понятен.

Планируется ли тогда диструбуция «Оторви и выбрось»?

Сложный вопрос. Нас сняли с фестивалей в Глазго и в Альбукерке. При этом на SXSW, очень большом киносмотре, показали. Думаю, там нет понимания, как все будет выглядеть и развиваться. Очевидно одно: такого успеха, как у «Папа, сдохни», не будет. И лояльности со стороны аудитории тоже. Но это обстоятельства, которые ни от нас, ни от качества фильма не зависят.

Расстроитесь, если зритель вдруг не увидит второй смысл за легкой жанровой формой?

Верю, что, кому надо, тот считает. А если нет — тоже ладно, значит получат удовольствие от первого слоя в виде гэгов и юмора. Я не люблю, когда кино становится избыточно дидактичным. Зритель сам определяет для себя, как и на каком уровне он его воспринимает. Если просто наслаждается им, как в детстве, радуясь фабуле, погоне и трюкам, — и прекрасно. Если после просмотра кто-то задумается, тоже хорошо. А если увидит отсылки и параллели, еще лучше. Это разные слои, которые работают на разное удовольствие, но кино, в первую очередь, должно будоражить эмоции, потом уже мозг.

Давайте все же поможем зрителям. Какие были референсы и отсылки на этот раз?

Очень много мелких отсылок, которые вместе формируют что-то новое, но они более аккуратные, чем в «Папа, сдохни», потому что кино здесь линейное и хотелось, чтобы киноязык и повествование тоже было более цельным. Кто-то уже сравнивал это с «Тельмой и Луизой». Правильное же направление — это сказки. Я держал в голове «Дикие сердцем» Дэвида Линча. История и фабульно похожа, и там есть сказочный троп с феей в конце. Но это такое — внутреннее сравнение. Точечно же много разного: немного спагетти-вестерна и самурайских историй, а также элементы фильмов-погонь вроде «Дуэли» Спилберга. А, например, повязка на глазу Яценко — это от Змея Плискина (персонаж «Побега из Нью-Йорка» и «Побега из Лос-Анджелеса», которого играет Курт Рассел — Прим.ред.), его костюм — отсылка к «Плохому лейтенанту».

Про сказочные мотивы — лес в «Оторви и выбрось» тоже совсем не похож на реальный.

Да, природа вообще очень важна в фильме. Она полноценный герой «Оторви и выбрось». Мы с командой очень много потратили времени, чтобы найти правильные локации. Лес и окружение персонажей трансформируется вместе с внутренним путешествием героев к свободе. Они начинают с тюрьмы и та природа, которую мы наблюдаем, это очень плотный и герметичный лес, стоящий стеной и нависающий сверху. Постепенно все больше появляется воздуха и неба. Лес потихоньку редеет и переходит от густой чащи к сосновым прозрачным деревьям, пока мы не выходим вообще в открытое поле.

Важно, чтобы это кино не воспринималось бытовым, а оставалось условным. Поэтому визуальные и цветовые решения, движения камеры — все направлено на то, чтобы чуть-чуть облегчать и приподнимать кинореальность над жизнью.