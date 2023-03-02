Любовное письмо для панков: Каким получился сериал «Король и шут»?

«Король и шут» ждали и боялись, ведь, с одной стороны, было безумно интересно увидеть, что же там сняли, а с другой — слишком велик риск провала и волны фанатской ненависти. Но практически все новости, интервью и трейлеры внушали хорошее — впечатляло и то, насколько ответственно актер Константин Плотников подошел к созданию образа Михаила Горшенева, и то, что у руля всего процесса стояла настоящая группа «Король и шут» во главе с настоящим же Андреем Князевым и Игорем Гудковым — режиссером нескольких важных фильмов-концертов бэнда. Имя режиссера тоже не внушало опасений — судя по тому безумию, которое порой творилось в его предыдущей работе «Скиф», Рустам Мосафир абсолютно точно мог достоверно снять и панковский угар, и страшные сказки. И того, и другого в первых двух сериях навалено с лихвой.

«Король и шут», как много раз отмечали создатели, это не традиционный сериал-байопик, а так называемая панк-сказка — реальные события из жизни группы здесь перемешаны с мистикой и параллельной сюжетной линией в сказочном мире. Она нужна, чтобы воплотить давнюю мечту фанатов — экранизировать сюжеты из песен КиШ. Об этом поклонники мечтали без преувеличения всегда — и у Горшенева и Князева периодически спрашивали: «Почему у вас так мало клипов? Сюжеты же ого-го!» Ответ был всегда один: в том-то и проблема, что сюжеты ого-го, а чтобы все снять красиво, нужно слишком много денег. Теперь, благодаря сериалу, мы увидим экранное воплощение хотя бы некоторых композиций — в первых эпизодах уже есть сюжеты из «Ели мясо мужики», «Внезапной головы» и «Лесника».