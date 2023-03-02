Любовное письмо для панков: Каким получился сериал «Король и шут»?

На «Кинопоиске» вышли две серии (из восьми) «Короля и шута» — не байопика, но панк-сказки о становлении и творческом пути легендарной петербургской группы. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, как режиссер «Скифа» Рустам Мосафир признается в любви Горшку и Князю и почему проект не похож на традиционные биографические ленты.
«Король и шут» ждали и боялись, ведь, с одной стороны, было безумно интересно увидеть, что же там сняли, а с другой — слишком велик риск провала и волны фанатской ненависти. Но практически все новости, интервью и трейлеры внушали хорошее — впечатляло и то, насколько ответственно актер Константин Плотников подошел к созданию образа Михаила Горшенева, и то, что у руля всего процесса стояла настоящая группа «Король и шут» во главе с настоящим же Андреем Князевым и Игорем Гудковым — режиссером нескольких важных фильмов-концертов бэнда. Имя режиссера тоже не внушало опасений — судя по тому безумию, которое порой творилось в его предыдущей работе «Скиф», Рустам Мосафир абсолютно точно мог достоверно снять и панковский угар, и страшные сказки. И того, и другого в первых двух сериях навалено с лихвой.
«Король и шут», как много раз отмечали создатели, это не традиционный сериал-байопик, а так называемая панк-сказка — реальные события из жизни группы здесь перемешаны с мистикой и параллельной сюжетной линией в сказочном мире. Она нужна, чтобы воплотить давнюю мечту фанатов — экранизировать сюжеты из песен КиШ. Об этом поклонники мечтали без преувеличения всегда — и у Горшенева и Князева периодически спрашивали: «Почему у вас так мало клипов? Сюжеты же ого-го!» Ответ был всегда один: в том-то и проблема, что сюжеты ого-го, а чтобы все снять красиво, нужно слишком много денег. Теперь, благодаря сериалу, мы увидим экранное воплощение хотя бы некоторых композиций — в первых эпизодах уже есть сюжеты из «Ели мясо мужики», «Внезапной головы» и «Лесника».
Связано все это историей о том, как барды Князь и Горшок получают задание спасти принцессу от колдуна. Если спасут, станут придворными менестрелями, а если нет — с них снимут шкуру.
В реальном мире все несколько иначе — здесь нет как такового магистрального сюжета, нам просто показывают эпизоды жизни группы из разных лет. Начинается все с 1999 года, когда «Король и шут» собрали «Юбилейный», а далее хронология скачет — вот музыканты ищут скрипачку, вот Горшок и Князь знакомятся в реставрационном училище, вот группа дает первый концерт в Москве. Людям, которые знакомы с биографией КиШ хотя бы по основным вехам, смотреть это будет особенно интересно, но кому-то глаза могут резать различные художественные допущения — например, на самом деле во время знакомства Князева и Горшенева последний уже был без передних зубов, но при этом прилично одет — Князь много раз вспоминал, что его поразила застегнутая на все пуговицы рубашка нового товарища (все-таки сын военного). Сериальный же Горшок с самого начала предстает перед нами панком, взрывной характер которого порой доставлял проблемы остальным музыкантам.
В эпизоде с «Юбилейным» тоже есть вольности — да, Михаил Горшенев и в самом деле пребывал в эйфории после этого концерта и считал, что достиг карьерного пика, но прыгать с крыши вроде не планировал. Но, как и в сериале, с небес на землю друга вернул Князь, объяснив, что кроме «Юбилейного» в России полно городов и стадионов, которые надо покорить.
Однако занудствовать и сверять события сериала с реальными фактами нет практически никакого смысла — очевидно, что в восемь эпизодов просто не впихнуть всю 25-летнюю историю группы, да и документальной точности создатели не искали. «Король и шут» — это проект скорее про атмосферу, чем про факты.
С фактами и образами, однако, работали крайне ответственно. Исполнители главных ролей Константин Плотников и Влад Коноплев поразительно точно воспроизводят на экране Горшка и Князя. Но если Коноплеву было чуть проще, он провел много времени, общаясь с Князем настоящим, то Плотников собирал своего героя из интервью, записей концертов и бесед с родственниками и друзьями музыканта, в том числе с младшим братом Алексеем Горшеневым. Результат получился ошеломительным — Плотников взял не только мимику, интонации и слова-паразиты настоящего Горшка, но даже привычку держать микрофон. Про актеров, играющих остальных музыкантов «Короля и шута», увы, сказать подобного нельзя, так как у них совсем мало экранного времени, да и не так много фанатов знают привычки, скажем, барабанщика Александра Щиголева или скрипачки Марии Нефедовой (Васса Бокова). Из всего коллектива пока запоминается лишь гитарист Ренегат (Александр Леонтьев) в исполнении Яна Ильвеса. У него всего несколько реплик, но когда их слышишь, попадание в образ очевидно.
Позитивного впечатления не портит и местами дешевый реквизит (это касается «сказочной» части сериала), и далеко не самая эффектная компьютерная графика. Но, во-первых, ее тут немного, а во-вторых, подобные вещи не помешали нам полюбить «Конец света» или «Вампиров средней полосы». А вот что действительно огорчает, так это липсинк во время музыкальных сцен — порой на крупных планах отлично видно, как губы актеров не попадают в фонограмму. Вероятно, это недостаточно чуткий монтаж, который, хочется верить, поправят в дальнейшем, потому что музыки в сериале очень-очень много.
За две серии нам показывают несколько разных выступлений «Короля и шута» с разными песнями и в такие моменты хочется кайфовать и подпевать, но получается это с переменным успехом. И да, в сериале звучат оригинальные композиции, а не перепевки голосами актеров, но в некоторых эпизодах за покойного Михаила Горшенева спел его брат Алексей, благо, голоса почти идентичны.
В случае «Короля и шута», две серии — это более чем достаточно, чтобы понять, нравится ли вам это любовное письмо всему российскому панк-року и хотите ли вы смотреть дальше. Сериал насыщен событиями и честен со зрителем — тут есть мат, шут с огромным членом в исполнении Евгения Ткачука (да!), секс в туалете ночного клуба, скинхеды, а также показаны первые опыты Горшка и Князя с запрещенными веществами. При всем при этом в каждом кадре чувствуется, насколько уважительно и бережно авторы обращались с памятью Михаила Горшенева. Он не был идеальным человеком, и все это признают. Но он был настоящим фанатом своего дела и не боялся сгореть сам ради того, чтобы зажечь других.
Вердикт: фанатское сердце довольно, а снобы пусть в очередной раз поплюются в комментариях.
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