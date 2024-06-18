Секс, кровная месть и баталии: чего ждать от второго сезона «Дома дракона»?

«Дом дракона», приквел «Игры престолов», вернулся! Теперь до 4 августа вновь раз в неделю мы будем погружаться в страсти дворцовых переворотов дома Таргариенов. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, чего ждать от второго сезона шоу и почему баталии есть не только в сюжете самого сериала, но и вокруг него.
Осторожно: в тексте есть сюжетные спойлеры!
«Игра престолов» закончилась пять лет назад, и с тех пор так и не появилось нового народного сериала, который смотрели и обсуждали бы примерно все. Да, попытки были — Netflix и «Ведьмак», Amazon и «Кольца власти», но НВО на деле доказал — стать преемником «Игры престолов» сможет только приквел проекта.
Первый сезон феноменально дебютировал в 2022 году и был продлен на второй прямо в день премьеры. В 2024-м поступили еще смелее — третий сезон «Дома дракона» официально подтвердили еще до релиза, а значит, королевы Рейнира и Алисента с нами надолго. Стоит ли этому радоваться? Давайте разбираться.
Второй сезон «Дома дракона» начинается ровно с того места, где нас оставил предыдущий — скачков по таймлайну нет, и мы наблюдаем, как «черные» и «зеленые» Таргариены переживают гибель принца Люцериса. Его, напомним, сожрал дракон Вхагар, чем неприятно удивил даже своего ездока — одноглазого Эймонда. Тот, вероятно, хотел лишь попугать родственника. Смерть Люцериса все герои осмысляют по-своему — Рейнира скорбит, Деймон рвется в бой, юный король Эйгон упивается властью, а Алисента и ее отец, лорд-десница Отто Хайтауэр, просто напуганы: теперь война неизбежна и легкой она не будет. Да, «зеленых» охотнее поддерживают лорды, но у «черных» намного больше драконов.
Как часто бывает, первая серия скорее экспозиционная/ Нам показывают отправные точки и состояния героев, из которых позже и вырастет история. Однако интересных моментов здесь тоже хватает. Например, нельзя не заметить, насколько любвеобильна стала королева Алисента — в серии у нее аж две секс-сцены, что отсылает нас к первым сезонам «Игры престолов», где персонажи тоже охотно предавались страсти. Еще один реверанс в сторону старшего брата «Дом дракона» делает в открывающем эпизоде — мы видим Стену Ночного дозора. Примерно также в далеком 2011 году начиналась и «Игра престолов». Даже ставшая мемом фраза «Зима близко» звучит.
Важные для дальнейшего повествования действия происходят в самом конце серии, когда становится ясно, почему она называется «Сын за сына» — странная парочка нанятых Деймоном убийц не может отыскать в Красном Замке Эймонда, а потому убивает маленького принца Джейхейриса. Так становится ясно, что война началась, причем незаметно — королева Алисента узнает об этом в постели, находясь в позе наездницы на Кристоне Коле (он, кажется, уже не терзается опороченной честью своего плаща).
Нет сомнений, что тугой узел конфликтов, который начал затягиваться еще в прошлом сезоне, в ближайших сериях выльется в кровавые столкновения, и мы воотчию увидим Танец Драконов — последнюю масштабную войну в Вестеросе с применением этих созданий. А что будет дальше уже примерно представляют себе все, кто гуглил биографию Рейниры Таргариен (мини-спойлер: все совсем не радужно).
Война в «Доме дракона» есть не только в сюжете самого сериала, но и вокруг него — речь об уже упомянутых «Кольцах власти», которые Amazon до сих пор ненавязчиво пытается выставить конкурентом сериалу НВО. Судите сами: первые сезоны обоих шоу выходили практически одновременно, а трейлеры продолжений последовали в один день с разницей в несколько часов.
Правда, на этот раз продюсерам из Amazon хватило здравомыслия не сталкивать сериалы напрямую — второй сезон «Колец власти» выйдет спустя месяц после окончания «Дома дракона», так что у зрителей будет достаточно времени, чтобы осмыслить и сравнивать обе новинки. Следить за этим противостоянием не менее интересно, чем за битвой за Железный трон, так что всем любителям дорогих фэнтези-блокбастеров пора запасаться попкорном — война развернется и на экранах, и в комментариях фан-сообществ в соцсетях.
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