Секс, кровная месть и баталии: чего ждать от второго сезона «Дома дракона»?

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«Игра престолов» закончилась пять лет назад, и с тех пор так и не появилось нового народного сериала, который смотрели и обсуждали бы примерно все. Да, попытки были — Netflix и «Ведьмак», Amazon и «Кольца власти», но НВО на деле доказал — стать преемником «Игры престолов» сможет только приквел проекта.

Первый сезон феноменально дебютировал в 2022 году и был продлен на второй прямо в день премьеры. В 2024-м поступили еще смелее — третий сезон «Дома дракона» официально подтвердили еще до релиза, а значит, королевы Рейнира и Алисента с нами надолго. Стоит ли этому радоваться? Давайте разбираться.

Второй сезон «Дома дракона» начинается ровно с того места, где нас оставил предыдущий — скачков по таймлайну нет, и мы наблюдаем, как «черные» и «зеленые» Таргариены переживают гибель принца Люцериса. Его, напомним, сожрал дракон Вхагар, чем неприятно удивил даже своего ездока — одноглазого Эймонда. Тот, вероятно, хотел лишь попугать родственника. Смерть Люцериса все герои осмысляют по-своему — Рейнира скорбит, Деймон рвется в бой, юный король Эйгон упивается властью, а Алисента и ее отец, лорд-десница Отто Хайтауэр, просто напуганы: теперь война неизбежна и легкой она не будет. Да, «зеленых» охотнее поддерживают лорды, но у «черных» намного больше драконов.