Роль Карпова — это вызов, который я искал

Самое главное, что я понял про легендарного гроссмейстера — он любил сам процесс игры. Ему надо было все время играть: в «дурака», в бильярд, в ша­рики — неважно. И эта его любовь резонирует со мной больше всего. Момент, когда ты можешь отключиться от всего вокруг себя и поиграть — это очень детская штука, она идет из времени, когда ты еще возился в песочнице с машинками.

Чувство соревновательности мне тоже понятно: надо выиграть, но иногда и проиграть приятно. После поражения не расслабляешься, а ищешь новые пути к победе. Мне нравится, кстати, отношение Карпова к проигрышу: виноватым в нем он считает только себя. Хотя, возможно, где-то ему не дали доиграть, где-то создали неблагоприятные условия, но он никогда никого не обвинял. Проиграл — значит, проиграл, в следующий раз надо выиграть. Карпов очень, мне кажется, аристократично относится к поражениям.

Мы с Анатолием Евгеньевичем встречались, но боюсь, не могу раскрывать, о чем конкретно говорили — мне не давали такого позволения. Если в общих чертах, меня волновала эмоциональная сторона: что человек чувствует, когда на него оказывают такое колоссальное давление. Он подробно описал ключевые моменты, которые с ним происходили во время поединка с Корчным в Багио, как он тогда себя ощущал.

На съемках ко мне как-то подошел режиссер Алексей Сидоров и говорит:

— Слушай, мне не нравится, что ты делаешь.— Я что, поправился?— Нет, просто тебя не понимаю.— В каком смысле?— В любом.— Почему? — Не знаю. Понимаешь, Карпов — это настоящий сибиряк, мужик.— Да, я совсем из другой породы. Почему тогда я его играю?— Не знаю.

У меня истерика. Ну как? Что после такого делать? Я пошел в вагончик и стал отыгрывать комбинации. Обессиленный напряжением, которое возрастало на съемках и в жизни, я просто в слезах переставлял фигуры, играл за черных и за белых сам с собой. И Алексей Леонидович проходит мимо вагончика, смотрит на меня и говорит: «О! Вот это характер!» Вот такие военные условия, школа Алексея Сидорова. Я ему очень благодарен как своему педагогу, мастеру, который натянул на меня эту шкуру, хоть в ней было и некомфортно.

Роль Карпова не похожа ни на одну мою другую работу в кино — в «Тексте», «Топях», «Заводе» Юрия Быкова. Собранный, молчаливый, Карпов — машина Советов, играющая в шахматы. Это перевоплощение — тот самый новый вызов, который я давно искал.

Со своей внешностью я не могу играть определенный набор персонажей. То есть могу, но другое дело — поверят ли в меня зрители. Вот Юрий Дудь говорит во время интервью Алексею Серебрякову: «Вы, Алексей, обычному русскому человеку напоминаете себя: пьете, вам тяжело». И про себя думаю: «А кого я ему напоминаю? Не пью, у меня все хорошо. Как тогда играть обычного русского человека?» После выхода прекрасного фильма «Завод» Юрия Быкова, где я был рабочим, мне доводилось получать вопросы: «Почему у вас такие руки аристократические?» ***(Блин! — Прим. ред.), у меня такие руки, потому что я родился в такой семье. Как-то же это склеилось с тем, что я играю по той роли. Трансформация героя — не только его работа. В Голливуде, когда бе­рут звезду класса А, — это уже счастье для фильма: его возьмут играть и рабочего, и бича, и повара, и моряка. Дальше с ре­жиссером начнут придумывать образ — решать, надо худеть или толстеть, должен ли ты быть лысый, с усами или с бородой. Над тобой будет трудиться целая команда. На меня столько людей не работает, увы. И Мартин Скорсезе мне не звонит: «Ты будешь таксистом! Значит так, завтра у тебя в расписании по Москве кататься — раз­возить людей. Подумаем, как ПТСР твой передать — может, заикаться будешь?» Все это — определенная совместная ра­бота, у нас же нечасто приходится видеть желание ее делать. Я-то готов: могу и по­толстеть, и похудеть, и постричься, только жду звонка — набирайте!