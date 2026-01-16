Премьера! Вышел первый трейлер «Битвы моторов» с Юрой Борисовым, Иваном Янковским и Паулиной Андреевой

актер, исполнитель роли Андрея Нагеля

«При выборе проекта я часто исхожу не только из сценария, а еще из компании. В “Битве моторов” меня заинтересовала возможность поработать с Юрой и Ильей (Маланиным. — Прим.ред.). Мы давно друг друга знаем, но никогда не выпадало шанса повзаимодействовать, а для меня это было большой мечтой.

В отношениях на площадке у нас с Юрой баланс, нет перебора. Мы, как мне кажется, достаточно чувствующие люди. Например, я всегда понимаю, когда Юре нужно побыть одному, я не давлю. Он тоже чувствует, когда меня лучше не трогать. Вообще, в перерывах мы часто проводим время вместе: разговариваем и шутим»