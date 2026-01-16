Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Премьера! Вышел первый трейлер «Битвы моторов» с Юрой Борисовым, Иваном Янковским и Паулиной Андреевой

Съемки исторической драмы Ильи Маланина проходили в Петербурге и завершились накануне. В главных ролях — Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева (многократная героиня обложек Собака.ru!).

Действие происходит в 1908 году. Андрей Нагель (Иван Янковский) разрабатывает автомобиль «Руссо-Балт» с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов). Нагель участвует в гонке Ралли Монако, чтобы доказать жизнеспособность проекта. Фильм основан на реальных событиях.

Иван Янковский

актер, исполнитель роли Андрея Нагеля

«При выборе проекта я часто исхожу не только из сценария, а еще из компании. В “Битве моторов” меня заинтересовала возможность поработать с Юрой и Ильей (Маланиным. — Прим.ред.). Мы давно друг друга знаем, но никогда не выпадало шанса повзаимодействовать, а для меня это было большой мечтой.

В отношениях на площадке у нас с Юрой баланс, нет перебора. Мы, как мне кажется, достаточно чувствующие люди. Например, я всегда понимаю, когда Юре нужно побыть одному, я не давлю. Он тоже чувствует, когда меня лучше не трогать. Вообще, в перерывах мы часто проводим время вместе: разговариваем и шутим»

Илья Маланин

режиссер фильма «Битва моторов»

«”Битва моторов” началась с того, что я случайно нашел статью про малоизвестные страницы истории российского автопрома. Так у меня появилась идея разработать сценарий про создание первого серийного автомобиля в Российской империи. Про тех, кто его придумывал, и то, какие у них были мотивы и взаимоотношения друг с другом.

С точки зрения кинопроизводства съемки автомобилей — это очень сложно и дорого. Но “Моторы” — еще и драматургически трудоемкий фильм. Мы показываем создание машины и ее гоночной версии — своего рода производственную драму. И мы снимаем ралли, в рамках которого герои проезжают больше 3000 километров. То есть роуд-муви». 

Изображение предоставлено Собака.ru «Централ Партнершип»
Изображение предоставлено Собака.ru «Централ Партнершип»

Паулина Андреева

актриса, исполнительница роли Лидии

«Моя героиня в фильме Лидия — редкий, почти невероятный вид женщины для начала ХХ века. Она достаточно маскулинная: выбирает короткую стрижку, а не кудри, ходит в гоночном костюме, разбирается в технических особенностях машин. В чем-то мы с ней похожи — я тоже не совсем про кудри». 

Премьера запланирована на 8 октября 2026-го.

