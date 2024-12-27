25 лучших российских фильмов 2024 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали вам, какие иностранные фильмы попали в число наших фаворитов. На очереди — лучшие российские кинокартины, вышедшие в прокат в 2024-м (большинство уже можно увидеть и на киноплатформах!). Это проекты на любой вкус: как нестыдные рекордсмены бокс-офиса «Мастер и Маргарита» и «Сто лет тому вперед», так и фестивальные хиты вроде «Надо снимать фильмы о любви», которые можно было поймать только на точечных кинопоказах.
«Мастер и Маргарита» (18+)
Масштабная экранизация булгаковского текста, в которой Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Картина-миллиардер российского проката стала вторым фильмом режиссера Михаила Локшина, дебютировавшего сказкой с голливудским размахом «Серебряные коньки».
В касте картины также Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь»), Юрий Колокольников, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и многие другие. Музыку написала Анна Друбич, дочь Татьяны Друбич и Сергея Соловьева. Подробно о фильме мы писали здесь.
«Иви», Kion, Okko
«Каникулы» / Intermission (18+)
Победитель первого фестиваля «Маяк» и один из лучших российских фильмов 2023-го все-таки вышел в прокат в ноябре 2024-го (и попал в топ картин этого года). Это спродюсированная Натальей Дрозд и финном Юсси Рантамяки (оба — «Купе номер 6») тонкая мелодрама о свободе, взрослении, близости, поиске и принятии себя. Для выпускницы Московской школы кино, режиссера Анны Кузнецовой «Каникулы» — дебют в игровом полном метре.
Школьный драмкружок на осенних каникулах едет на Всероссийский фестиваль детских театров в Сочи. Сопровождают учеников разных возрастов молодая педагог-режиссер Таня (Дарья Савельева), позиционирующая себя как их подруга и старшая сестра, и умеющая «решать вопросики» строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Дети и Таня еще не знают, что вскоре их театр закроют, но у них навсегда останется эта поездка, воспоминания о которой они будут бережно хранить всю жизнь.
Пока не вышел на платформах
«Фрау» (16+)
Антиромком про сознательное одиночество с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской. Интровертный и аутичный Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в доставшейся от бабушки старомодной квартире, слушает советские пластинки, мечтает о рыцарских подвигах, как у Тиля Уленшпигеля, а еще найти свою фрау — так он зовет девушек. Вскоре встречается подходящая, как ему кажется, кандидатка — балерина Кристина из Пермского театра оперы и балета, живущая с мамой и бабушкой.
Второй фильм Любови Мульменко («Дунай») как режиссера получил на фестивале «Маяк» в прошлом году приз за лучший сценарий и женскую роль.
Kion, Okko, Wink, «Кинопоиск»
«Воздух» (16+)
Долгострой Алексея Германа про летчиц времен Великой Отечественной в этом году наконец-то побывал в прокате — съемки несколько раз приостанавливались из-за пандемии. Героини оказываются в полку сперва не до конца понимая, что такое война. Но вскоре учатся сражаться в воздушных битвах не хуже мужчин.
В касте картины — Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер и Елена Лядова. Художница проекта — обладательница «Серебряного медведя» Елена Окопная.
«Иви», «Кинопоиск», Wink
«Надо снимать фильмы о любви» (18+)
Шестой фильм самого плодовитого российского режиссера последних лет Романа Михайлова («Снег, сестра и росомаха», «Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао»). Это изобретательное мокьюментари о киногруппе, которая приехала снимать картину в индийский Варанаси — и все почти с самого начала пошло не так.
В касте — молодые звезды: Марк Эйдельштейн («Анора»), Мария Мацель («Детка»), Илларион Маров («Ненормальный»), Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Александра Киселева («Игры»).
Пока не вышел на платформах
«Свет» (18+)
Драма-бенефис Елены Яковлевой получила на кинофестивале в Выборге приз как лучший фильм. Накануне своего 60-летия соцработница Татьяна осмысляет свою нынешнюю жизнь, которая стала искуплением за ошибку юности. Но та все равно афтершоками настигает ее в дне сегодняшнем. Яковлеву в молодости играет филигранная актриса Дарья Коныжева («Фрау», «Доктор Лиза»). Снял картину Антон Коломеец, один из сценаристов «Чик».
«Иви», «Кинопоиск», Wink
«Танцуй, Селедка!» (18+)
Драмеди про семейные ценности с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Фильм получил приз за лучший сценарий (Татьяны Загадай) на фестивале «Зимний» в конце 2023 года. Спродюсировал картину Сергей Сельянов.
Жанна переезжает в Москву, оставив позади провинциальную родину и отца, бросившего семью много лет назад. Когда тот умирает, она вынуждена вернуться обратно, чтобы организовать похороны. Но папа неожиданно возвращается с того света в ее видениях и зовет дочь «Селедка», как и 20 лет назад.
«Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink
«Панические атаки» (18+)
Фильм Ивана И. Твердовского планировался как копродукция России и Норвегии, но в итоге снимался в приграничном Никеле, Заполярном и Москве, хотя норвежские актеры принимали в нем участие.
Вика (Лена Тронина) страдает от панических атак. В ее родном городе это объясняют экологией. Ну, или древним проклятием — кликушеством (так изначально должен был называться и фильм). Чтобы сбежать от удушающей атмосферы (и себя) она садится в попутку к Никитосу (Сергей Двойников), который постоянно мотается в соседнюю Норвегию. Драма победила на фестивале «Зимний», а Двойников получил приз за лучшую мужскую роль.
«Иви», Premier, Start, Okko
«Детка» (18+)
Снятая на «Ленфильме» мелодрама с Марией Мацель («ЮЗЗЗ», «Черное облако») и Викторией Исаковой — дебют в кино для постановщицы Ирины Бас. 17-летнюю Машу мама оставила еще в детстве. Чтобы выяснить все о своей матери и поговорить с ней, девушка отправляется поступать в театральный вуз в Петербург, где та живет. Изначально картина называлась «Летом асфальт теплый», но к прокату ее решили переименовать.
«Иви», Premier, Start, Okko, Wink
«Сто лет тому вперед» (6+)
Блокбастер про гостью из будущего Алису Селезневу (Даша Верещагина), для которой прекрасное далеко не оказалось жестоким. Девушка живет в следующем столетии, но отправляется в прошлое (то есть наше время), чтобы найти маму, которую потеряла еще ребенком. Здесь Алиса знакомится со старшеклассником Колей Герасимовым (Марк Эйдельштейн), который начинает помогать ей в поисках, а также защите вселенной от космических пиратов (Александр Петров и Юра Борисов). В проекте снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Федор Бондарчук.
Популярную в СССР франшизу Кира Булычева переосмыслил режиссер Александр Андрющенко (монтажер «Притяжения», а также первых двух частей «Льда»), в сценарной команде — Андрей Золотарев («13 клиническая», «Лед 3»).
Okko
«Майор Гром: Игра» (12+)
Сиквел «Майора Грома» и уже третий фильм киновселенной о супергерое-полицейском, чья главная сверхспособность — думать. В этой части Игорь Гром (Тихон Жизневский) сталкивается с новыми технологиями и антагонистами, а также славой мирской. Рядом — по-прежнему верные друзья: герлфренд-журналистка Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова), напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин), начальник и наставник Федор Прокопенко (Алексей Маклаков). Среди новичков каста — супермодель Матвей Лыков, Ольга Сутулова и стендапер Евгений Чебатков. И для фанаток Сергея Горошко — да, он тоже есть в «Игре».
Режиссером вновь выступил Олег Трофим, снимавший и первую картину серии «Чумной доктор», и приквел «Трудное детство».
«Кинопоиск», «Иви», Wink
«Контакты» (18+)
«Район № 9» и «Прибытие» есть у нас дома — сай-фай-драма дебютанта Дмитрия Моисеева с Сергеем Гилевым в касте. Медсестра (Ирина Саликова) из провинциального российского городка случайно спасает инопланетянина. Параллельно над всей Землей застывают неизвестные летательные аппараты.
Картину, спродюсированную Рубеном Дишдишяном и Нареком Мартиросяном, показывали на фестивале «Маяк» в прошлом году.
«Кинопоиск», Premier
«Королевство» (18+)
Драма дебютантки Татьяны Рахмановой на фестивале «Маяк» в прошлом году получила приз за лучшую операторскую работу (Алишера Хамидходжаева). Это снятая полудокументальной камерой страшная и красивая сказка про никому ненужных принцесс и принцев — выпускников детских домов. На государственное пособие на покупку жилья они арендуют на один день коттедж с бассейном, из которого после вечеринки не хотят выезжать. Так их особняк превращается сначала в личное королевство, а затем — крепость, взять которую можно только штурмом. Вместе с профессиональным актерами (Иваном Решетняком и Дарьей Кашириной) в картине снялись артисты с опытом жизни в детдомах.
«Кинопоиск», Wink
«Пришелец» (12+)
Сай-фай Ивана Соснина («Юг», «Далекие близкие») показывали в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (единственным из российских картин) в этом году. Это история про слабослышащего деревенского дурачка Лешу (Максим Стоянов). Он живет в доме из мусора, рисует круги на полях и пытается ловить радиоволны в надежде вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Однажды его отчаянный зов вдруг оказывается услышан.
Start, Okko, «Иви»
«Лгунья» (16+)
Драмеди с Елизаветой Ищенко («Алиса не может ждать») в главной роли — экранизация одноименного романа израильтянки Айелет Гундар-Гошен (действие перенесли в Россию). Скучающая на каникулах Ева устраивается работать в кафе, где ее одолевает FOMO (Fear of missing out) — друзья и знакомые проводят лето куда веселее, чем она. Поэтому когда в заведение наведывается известный музыкант (Стас Старовойтов) и хамит ей, она не торопится разубеждать окружающих и полицию, что с его стороны все ограничилось вербальными оскорблениями. Сняла фильм Юлия Трофимова («Страна Саша», «Госпожа»). Картина получила серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2024.
Start, Okko, «Иви»
«Тополиный пух» (16+)
Синопсис комедии с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко с хитом «Иванушек» в названии (не путать с фильмом «Тур с Иванушками»!) звучит, как российский пересказ сюжета драмеди Аки Каурисмяки «Я нанял убийцу» или британского фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги». Только показана история, как в «Расемоне» Куросавы, с точки зрения разных персонажей.
Неудачник Саша мечтал быть летчиком, но работает охранником в обменнике. Изменить свою жизнь он не в силах, как и покончить с ней самостоятельно, поэтому просит нынешнего мужа его бывшей жены найти ему киллера. Ожидая скорой смерти, Саша влюбляется в стриптизершу Юлю (Аглая Тарасова) в костюме Гаечки. Вместе они хотят начать все заново, но за ними гонится прошлое в лице наемного убийцы (Виктор Хаев) и драгдилера (Антон Филипенко).
Premier, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
«110» (18+)
Дебютная драма выпускника мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ — Ильи Михеева. В название фильма с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой (дочь Евгения Цыганова) вынесена 110 статья Уголовного кодекса — доведение до самоубийства. В элитном петербургском лицее старшеклассница кончает с собой. Ее смерть переживают спокойно все, кроме Алисы. Девочка замолкает от вины, которую не может разделить ни с кем, даже со своей мамой.
На фестивале «Зимний» картина была отмечена призами за лучшую женскую роль (Цыгановой) и визуальное решение.
Пока не вышел на платформах
«Ада» (12+)
Трогательный фильм Станислава Светлова по его совместному сценарию с Денисом Осокиным («Овсянки»). 12-летняя Ада больше всего на свете мечтает познакомиться со своим родным папой. На пути к нему ей придется научиться принимать жизнь такой, какая она есть. Или, иными словами, вырасти. В картине сыграл свою последнюю роль в кино петербургский актер Большого театра кукол Михаил Ложкин — его не стало летом прошлого года.
«Кинопоиск», Wink, Okko, Кино1ТВ
«Затерянные» (18+)
Триллер Романа Каримова («Неадекватные люди») с вайбами «Города Зеро», а также Егором Корешковым, Никитой Кологривым, Артемом Цукановым и Даниилом Толстокулаковым в касте. Четверо столичных бизнесменов едут по поручению начальника заключить договор с китайскими партнерами на провинциальном форуме. После удачной сделки им нужно лишь отвезти документы в Москву, но по дороге домой они застревают в странном городе, где все похоже на сюрреалистический квест, из которого не выбраться.
«Кинопоиск», «Иви», Start, Okko
«Чума» (16+)
Черно-белая драма одного из самых самобытных режиссеров якутского кино Дмитрия Давыдова («Пугало», «Нелегал»). В селе друг напротив друга живут две неполные семьи (без матерей): тихого и мягкого Ивана и воинственного Тихона. Однажды Тихон избивает Ивана на глазах у его сына-подростка. После этого мальчик неожиданно начинается тянуться к обидчику папы и проводить с ним все больше времени. Смонтировал картину Степан Бурнашев («Айта»).
Пока не вышел на платформах
«Особенности национальной больницы» (18+)
Бодрое драмеди по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Кукушка») показывали на кинофестивале в Выборге в этом году. Немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) устраивается волонтером в неврологическое отделение петербургской больницы. Как и обычно у Рогожкина, через многочисленные комические ситуации и страдания юного Вернера рассказывается об особенностях не столько национальной медицины, сколько русского характера.
Режиссером фильма стал Станислав Светлов («Ада»), в касте также Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Виктор Бычков и музыканты Олег Гаркуша и Аркадий Укупник.
C 28 декабря выйдет на Wink
«Правда» (18+)
Триллер дебютанта (и бывшего следователя) Максима Кузнецова с Кузьмой Котрелевым («Красные браслеты», «ЮЗЗЗ») в главной роли. Он играет недавно вышедшего из колонии Женю, вернувшегося в родной провинциальный город. Когда там пропадает пятилетняя Маша, бывший заключенный, видевший ребенка последним, боится стать главным подозреваемым и не рассказывает, что случилось с девочкой. Сценарий писали Алексей Камынин («Хандра») и Александр Родионов («Все умрут, а я останусь»).
Premier, Wink, Okko
«Ненормальный» (12+)
Полнометражный дебют актера Ильи Маланина в режиссуре — трогательное драмеди про мальчика Колю (Елисей Свеженцев в детстве, Илларион Маров в юношестве), его маму Татьяну (Наталья Кудряшова) и их нового приятеля Юрия (Александр Яценко). Тот верит, что сможет помочь ребенку встать на ноги с помощью специальной системы гимнастики. Случайно выясняется, что у Коли — талант к музыке.
Premier, «Иви», Okko, Kion
«Ячейка общества» (18+)
Драмеди Алены Званцовой (одна из сценаристок «Оттепели») о попытке молодой семьи сохранить отношения и остаться вместе. После пяти лет декрета мама (Анастасия Красовская) отдает дочь в детский сад. Неожиданно у нее появляется долгожданное свободное время, и она, кажется, влюбляется в нового знакомого. Свидетелем ее флирта становится ребенок, который рассказывает об этом папе (Кузьма Котрелев).
«Кинопоиск», Wink, Okko
«Огниво» (6+)
Блокбастер Александра Войтинского («По щучьему велению») основан на сказке Андерсена, но обходится с сюжетом достаточно вольно. В этой версии главной герой Ваня (Роман Евдокимов) — трикстер и авантюрист, который легко может обвести любого вокруг пальца. Однажды он находит волшебное огниво, из которого появляется юная принцесса Даша (Антонина Бойко) и просит его о помощи.
В касте картины — Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева и другие. За костюмы, как и в «По щучьему велению», отвечает в том числе Надежда Васильева.
С 28 декабря, «Кинопоиск», Okko
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