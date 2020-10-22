«Страх нельзя победить» — Иван И. Твердовский о фильме «Конференция» про людей, переживших теракт на Дубровке

Для вас важен был документальный подход? Герои фильма даже в какой-то момент начинают чуть ли не словесную реконструкцию тех событий.

Да, она у моих героев происходит, но все же для них не осознано. Постепенно вечер памяти превращается в большую конференцию как некую форму. При этом все было, конечно, подробно прописано и действительно документально. Когда мы говорим о реальных исторических событиях, не переназываем их, не избегаем и не превращаем в условность, очень важно сохранять максимально правильное отношение к фактам и людям, которые с ними связаны.

А насколько легко участники событий шли на контакт?

Есть те, кто хотят об этом говорить и помнить. Другие все отрицают, считая, что люди должны рожать новых детей, создавать семьи и жить дальше. Этот вопрос я тоже поднимаю в картине. При этом те, кто давал мне комментарии и интервью, не придут смотреть фильм в кинотеатр. Для них это все равно сложное и травматичное зрелище. У них нет желания погружения снова во все, и я могу их в этом абсолютно точно понять.

Съемки ведь проходили в самом театральном центре на Дубровке? И насколько понимаю, там ничего не изменилось, только кресла, если смотреть хронику, были красного цвета, а теперь серые.

Да, в самом театральном центре. Опорной точкой и стартом для всей истории послужило то, что я оказался на Дубровке года три назад и увидел, что там теперь цирк танцующих фонтанов. Ничего не напоминает о теракте кроме таблички, которая висит на входе. При этом здание осталось в том виде, в котором оно было в момент захвата. Единственное — поменяли кресла, но старые до сих пор в подвале. То есть здание сохранило визуальную память — в фойе даже есть следы от пуль. Очень хочется видеть на этом месте мемориальный центр, но сейчас это действующий театр с цирком танцующих фонтанов, куда приходят дети. А родители, которые их приводят, совершенно ничего не знают о событиях, которые там были, как и сотрудники, которые там работают. Это все вместе стало началом разговора о памяти и том, насколько важны исторические события, которые с нами происходят. Сколько мы можем их фиксировать в нашей истории и извлекать из них какие-то уроки.

А не ковыряем ли мы тем самым старые раны? В психотерапии, например, сейчас часто используют подход переключения при разговоре о травмах, который помогает жить дальше.

В том-то и дело, что они не старые и даже относительно свежие. История начала 21 века во всем мире связана с терроризмом. Если приводить пример в контексте, мы же рассматриваем Вторую Мировую войну и видим огромный шлейф в искусстве, культуре, литературе, кинематографе и везде где только можно. Разные авторы анализируют время и события, чтобы превратить это все в историческую рефлексию. И это правильно.