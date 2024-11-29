Елизавета Ищенко — героиня (сразу двух!) обложек декабрьского номера Собака.ru!

Художница Алина Глазун складывает из слов и случайных фраз парадоксальные мем объекты, превращает их в порталы и дает им дополнительные смыслы. А еще выпустила свою коллекцию ювелирных колье, и да, они тоже слова, слова, слова.

Мы попросили у Алины хрустальный шар «Вижу» и спродюсировали постсоветский кидкор-огонек (привет, Джонатан и Уэс Андерсоны!) с ньюкамерами супермодельного агентства Lumpen, чтобы Лиза Ищенко посмотрела в будущее. И она посмотрела! Но как актриса, хорошо знакомая с тремя заветными буквами NDA, нам ничего ванговать не стала. Так и сказала: «Давайте без спойлеров. Но есть и хорошая новость! Нам продлили проект на второй сезон».