Елизавета Ищенко — героиня (сразу двух!) обложек декабрьского номера Собака.ru!

Такое в русском кино бывает редко, почти никогда: 15-летняя Лиза Ищенко, сыграв в драме «Алиса не может ждать» наравне с Анной Михалковой, ворвалась во все зрительские рейтинги и заветные списки кастинг-директоров — и с тех пор там и осталась.
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
Художница Алина Глазун складывает из слов и случайных фраз парадоксальные мем объекты, превращает их в порталы и дает им дополнительные смыслы. А еще выпустила свою коллекцию ювелирных колье, и да, они тоже слова, слова, слова.
Мы попросили у Алины хрустальный шар «Вижу» и спродюсировали постсоветский кидкор-огонек (привет, Джонатан и Уэс Андерсоны!) с ньюкамерами супермодельного агентства Lumpen, чтобы Лиза Ищенко посмотрела в будущее. И она посмотрела! Но как актриса, хорошо знакомая с тремя заветными буквами NDA, нам ничего ванговать не стала. Так и сказала: «Давайте без спойлеров. Но есть и хорошая новость! Нам продлили проект на второй сезон».
Диджитал-обложка
На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона Козлова)
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)
На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER
На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES
На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BU и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL
На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)
На RUS, GRISHA, DIL и BU: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)
На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO, туфли VIVA VOX
На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX
На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER
На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BU, RUS: пиджаки, брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (все — No One)
Этой зимой Лиза в компании с Юрием Стояновым приготовили нам рождественский бэнгер: кибер-тру-крайм-драмеди «Мамонты» в праздничном жанре «одни дома» об одном телефонном мошенничестве, которое приводит к семейному реюниону (всем смотреть с 9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko!).
Мы провели следственный эксперимент: амбассадор и патриарх интеллигентного юмора Юрий Стоянов по нашей просьбе позвонил с неизвестного номера своей partner in crime Лизе Ищенко — и спойлер: она взяла трубку! Получилось тру-лав-интервью о том, как правильно низводить мошенников, не попасть в психоневрологический диспансер и не скуфиться ни в 67, ни в 18 плюс.
Юрий Стоянов
Комментирует актерское мастерство Лизы Ищенко в «Мамонтах»
Ты меня сразу поразила профессионализмом, невероятной органикой, естественностью и точным пониманием, как вела бы себя в обстоятельствах, в которые попадает твоя героиня. Это талант — то, что в тебе от Боженьки. Но дальше его надо огранить, не дать ему заржаветь и заштамповаться. Актерству нужно учиться!
Елизавета Ищенко
В ответ рассказывает, как Юрий Николаевич заставил ее поступать в институт
Да, это вы мне уже внушили! (Смеется.) На самом деле, без шуток, спасибо огромное, что настояли на моем поступлении на актерский. Я ведь устала от школы, съемок на каникулахи между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьешь и не сделаешь уже никогда».
И я вас послушалась! В итоге занималась между дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литературе. Даже на шапку (в кино — вечеринка, приуроченная к завершению съемок. — Прим. ред.) не пошла, потому что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Ефремовой.
Полный разговор Елизаветы Ищенко с Юрием Стояновым читайте в декабрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Элина Шевченко
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Дарья Венгерская
Сет-дизайн: Татьяна Катранина
Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Владимир Чирков
Ретушь: Жанна Галай
Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие модели DIL, GRISHA, SHUNDRIK, RUS, BU
Комментарии (0)