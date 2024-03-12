Елизавета Янковская: «Мечта про принца на коне мне всегда казалась очень смешной»

Как в вашу жизнь пришел фильм «Фрау» — вторая режиссерская работа сценаристки «Верности» и русских диалогов в «Купе номер 6» Любови Мульменко?

Мне на почту прислали сценарий от агента и приглашение на пробы. Я знала, кто такая Люба Мульменко, поэтому сразу начала его изучать. Прочитала — и разревелась, так он мне понравился. И сразу же начала читать второй раз. У меня не было никаких сомнений: нужно идти на кастинг, но вот в утверждение я абсолютно не верила. Потому что у меня так обычно и бывает — как только что-то понравилось, тронуло, попало в меня, сразу начинаю сомневаться, что возьмут. На пробах прямо передо мной была девочка-балерина. Я подумала: «Ну все, я-то не балерина, меня точно не утвердят». И пошла знакомиться с Любой.

Что вас зацепило в этой истории про отношения интровертного сотрудника магазина «Охотник и рыболов» Вани и балерины Пермского театр оперы и балеты Кристины?

Сценарий очень точный. Наверное, даже самый точный из всех, что ко мне когда-либо приходили. Я в нем узнала себя.

В героине?

Да, и в Кристине, и в самих ситуациях — во всем.

Как ни странно, я тоже узнала себя в этих странных, совершенно не похожих на меня героях. Как думаете, почему они оказываются так близки зрителям?

Дело не в прямом сходстве, а в поиске отношений как спасении от одиночества. Когда я прочитала сценарий первый раз, мне показалось, что это про одиноких людей, которые понятия не имеют, что такое любовь и пытаются найти ее странными способами. У Вани — рациональные сказки и нестандартные представления обо всем, у Кристины — болезненные отношения с женатым врачом, она совершенно не счастлива жить с мамой и с бабушкой и пытается от себя убежать с помощью мужчин. Это про людей, которые себя совсем не знают.