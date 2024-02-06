«Вся Москва горит»: Как фильм «Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь работает с булгаковским текстом?

Над монструозной сталинской высоткой с лозунгом борцов с авангардизмом «Искусство в массы» появляется сила невидимая и неведомая. Чуть задерживается у почтовых ящиков, чтобы выяснить расположение хорошей квартиры критика Латунского, и с хохотом (женским) в нее врывается, с удовольствием громя тут же обнаруженным молотком и плитку с пятиконечной советской звездой, и все убранство. Устроив дестрой, она ускользает через окно, чтобы нежно успокоить проснувшегося от шума соседского мальчика. (Потому что, по заветам другого классика, ничто в мире не стоит слезинки ребенка.)

Внимательный читатель — а новая экранизация рассчитана скорее на него — сразу вспомнит, что к погубившему карьеру ее возлюбленного Латунскому (здесь — внешне похожий на Осипа Брика и в блистательном исполнении Дмитрия Лысенкова) наведалась перед балом у сатаны сама главная героиня Маргарита Николаевна, намазанная сделавшим ее невидимой кремом, подаренным Азазелло. И этот кинематографичный эпизод, которых в булгаковском романе в изобилии, находится в последней трети романа.