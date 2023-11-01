Как актриса Анастасия Красовская сыграла первую взрослую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

«Западло — это “крысятничество”, залупиться — “ отказаться”, зихер — “проступок, косяк”», — актриса Анастасия Красовская сидит напротив меня за столиком в кофейне и зачитывает записную книжку, которую вела во время подготовки к роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это история о школьнике Андрее, который, как и многие его сверстники в 1990‑е, устав быть терпилой и мальчиком для битья, примкнул к уличной «стае» подростков. И понеслось: теперь он тоже может драться стенка на стенку с врагами из других районов, трясти мелочь с малышни, воровать из магазинов. Сюжет разворачивается на фоне затянувшейся Афганской войны, грядущего развала СССР, Перестройки и вообще рубежа эпох. Настя Красовская тогда еще не родилась, поэтому роль требовала понимания и погружения. «“С добрым утром” — это когда обчищают хату, “пробить фанеру” — ударить в грудь», — продолжает читать она.

Героиня Красовской — следователь по делам несовершеннолетних Ирина, девушка в форме и с погонами, строгая, но гуманная. Фактически она — единственный человек, кто пытается понять Андрея, его сверстников и помочь им. Но ответить не насилием на насилие, как делают другие, а диалогом, назиданием, моралью — в лучших традициях советской милиции. «Я пыталась понять, почему так происходило, зачем этим ребятам надо было выходить на улицы, и поняла: они пытались найти семью, компанию, обрести то место, где тебя выслушают, поддержат, поскольку не находили этого дома», — говорит Настя.