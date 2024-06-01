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Кино и сериалы

Аглая Тарасова: «Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче»

Этот киногод вновь был годом главных ролей Аглаи Тарасовой! Наша любимая кавер-герл взмывала в небеса летчицей-валькирией в «Воздухе» Алексея Германа — младшего (и сыграла там органичнее всех!), перевоспитывалась как Золушка-мажорка в компании Милоша Биковича в «Холопе-2», дружила с чучелом хорька в драмеди «Морозко», училась выстраивать коммуникацию с нейроотличным сыном и окружающими в «Вике-ураган», смешила в «Беспринципных», влюбляла в себя и родной город в «Саше и Питере», спасалась от бандитов в роуд-муви «Диагноз “Везучая”» и появлялась во флешбэках финала трилогии «Лед». А еще сыграла роковую нуар-красотку в клипе Тилля Линдеманна и мать двух ангелочков в «Привет, мама» — эстетизирующей район Охты драме Или Малаховой.

Аглая Тарасова — лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».

Фото: Алексей Дунаев

Аглая, какой ты мем?

За что ты сейчас чувствуешь наиболь­шую благодарность?

Как и всю жизнь — за семью. Сейчас я нахо­жусь на даче с бабушкой и дедушкой (архитек­тором Александром Павловичем Раппопортом и инженером Ириной Борисовной Гринер. — Прим. ред.) — мы гуляем, обнимаемся, разго­вариваем. Я благодарна, что моя семья здоро­ва, мы все вместе — и что бы ни происходило, мы только сближаемся и поддерживаем друг друга еще больше.

Для твоей героини Кати в «Воздухе» Алексея Германа — младшего самое важ­ное в жизни — любовь, хотя вокруг нее смерть. А для тебя?

То же, что и для Кати. С такой же формулиров­кой. Любовь — это вообще самое важное.

Главное, что ты поняла про этот мир к своему возрасту?

Что он устроен сложнее, чем я хотела бы про него думать. Понятия белого и черного, справедливости очень размыты. На самом деле с каждым годом и новым возрастом я как будто сильнее чувствую грусть нашего мира.

Как не потерять саму себя?

Не предавать свои принципы, не позволять чернеть сердцу от злобы, разочарования, отчаяния, держаться любимых людей и посту­пать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

О чем нельзя шутить?

Обо всем можно и нужно шутить. Только так и можно выжить. Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче.

Ты везучий человек?

Хочется верить, что да.

Аглая Тарасова: «Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека»

В сериале «Саша и Питер» твоя героиня устраивается в ЗАГС «разводительницей людей». Назови причину, из-за которой ты будешь готова подать на развод?

Если пойму, что чувства прошли и мы больше не делаем друг друга счастливыми. Или если пойму, что человек меня предает и обманывает.

Твой главный «зеленый флаг» в отношениях?

Если имеется в виду, за что я могу влюбить­ся, то «зеленый флаг» — это если тебе с чело­веком легко, вы на одной волне, он может тебя и рассмешить, и поддержать. Когда ты рядом с ним растешь: гордишься его успехом, а он — твоим. Когда становишься лучшей версией себя рядом с ним.

А «красный флаг»?

Это когда рядом с человеком чувствуешь, что с тобой что-то не то: не доверяешь, не развиваешься. Когда отношения приносят больше гру­сти и боли, чем радости.

Какой была твоя первая любовь?

Если школьная, то это был мой одноклассник Егор. Я его очень любила, мы ходили за ручку. А потом он влюбился в мою лучшую подругу, и для меня это было большой драмой.

А кстати, драма или комедия?

Зависит от настроения, вообще я больше все­го люблю трагикомедии, когда то смеешься, то плачешь.

Когда ты в последний раз плакала? А смеялась?

Плакала вчера вечером, а смеялась сегодня утром — гуляя с бабушкой.

Твоя героиня Рита в «Морозко» отча­янно сигнализирует о собственном оди­ночестве. Но мы-то знаем, что хорошо проведенное одиночество лучше, чем вре­мя в плохой компании. Дай совет: как провести свидание с самой собой?

Раньше я очень боялась одиночества, а по­следние несколько лет обожаю быть одна. Для меня прекрасный вечер наедине с собой — это наполнить ванну, зажечь благовония, сделать маски для волос и для лица, взять бокал вина, включить любимый сериал. То есть доволь­но классически: дать отдохнуть телу и разуму и желательно отложить телефон.

Как пробить «карьерный потолок»? Ка­кие инструменты могут помочь?

Не то чтобы я в этом эксперт, мне самой, ка­жется, эти инструменты сейчас нужны. Но, наверное, психануть и поступить в инсти­тут в другую страну, выйти из зоны комфор­та, изучать языки. Познавать профессию с той стороны, с которой ее еще не исследовала, обзавестись новыми знакомыми — людьми, за которыми хочется тянуться. А еще много читать, не размениваться на мелочи и работать над собой.

Фото: Алексей Дунаев

У тебя колоссальное количество не толь­ко проектов, но и путешествий за послед­ний год. Скажи, куда сходить в Дубае, То­кио и Марокко?

Я только что вернулась из Марракеша, неверо­ятно влюбилась в этот город и всем рекомен­дую туда съездить. Колорит, цвета, люди — какая-то арабская сказка. Я не поклонница Дубая — для меня это бездушный и безли­кий город, — но там я прыгаю с парашютом: люблю экстрим и адреналин. В Дубае мож­но прыгнуть с высоты в 4 километра (обыч­но предлагают 1,7!) — и это будет красиво, безопасно и профессионально. В Японии меня больше впечатлил Киото, чем Токио. Так что если вы оказались в Токио, садитесь на ско­ростной поезд, чтобы мимо горы Фудзиямы доехать до Киото, погулять по старой столице, храмам и сходить на выступление гейш.

Как хорошо получиться на фотографии?

Не могу сказать, что я обладаю этим знанием. Но, наверное, главное — это расслабленное лицо и ощущение, что ты хорошо выглядишь.

Наряд, в котором можно и отправиться на сафари, и пойти на вечеринку на Па­триках, как в «Беспринципных»?

Короткое шелковое платье или джинсовые шорты с белым топом и красивым акцентным ремнем. А еще сандалии на завязках!

Доброе утро — это какое?

По-разному — иногда проспать до часу дня, спокойно встретиться с друзьями в ресторан­чике неподалеку, прогуляться. А бывает, вска­киваешь в шесть утра на съемки, и ты так заря­жена проектом, работой, что тебя даже ранний подъем не расстраивает. Доброе утро — это когда просыпаешься в гармонии с собой и с предвкушением наступающего дня.

Лайфхак, как снизить экранное время в телефоне и быть «в моменте»?

Если узнаете, поделитесь со мной! Очень пытаюсь бороться с тем, что живу с телефо­ном в руке. Но, к сожалению, как мы все, за­висима от получения новостей, а последние несколько лет — один сплошной думскрол­линг. Кроме того, в телефоне — огром­ная часть моей работы: сценарии, фотогра­фии на утверждение — в общем, все то, что обычно приходится делать актерам. Недав­но я скачала приложение: ты выращиваешь дерево, и пока оно растет, не можешь тро­гать телефон, — устанавливаешь таймер, на­пример, на 30 минут. Но мне, если честно, не помогает. (Смеется.)

Какую суперспособность ты бы выбрала?

Вообще, я всегда мечтала о волшебной палоч­ке! Но если говорить про суперспособность — выберу перемещение во времени. Чтобы была возможность иногда возвращаться в прошлое и менять решения и поступки, которые для тебя оказались не самыми лучшими.

Если бы до конца света оставался год, что бы ты изменила в жизни?

Я бы еще больше времени проводила со своей семьей, с близкими, с любимыми людьми. Все бы стало неважным: карьера, материальные вещи. Я бы хотела только эмоций, впечатлений и успеть отдать как можно больше любви это­му миру — и получить ее в ответ

Фото: Алексей Дунаев

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Алексей Радченко

Сет-дизайнер: Алиса Моррисон

Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Аглая Тарасова

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