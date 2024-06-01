Аглая Тарасова: «Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче»

Аглая, какой ты мем?

За что ты сейчас чувствуешь наиболь­шую благодарность?

Как и всю жизнь — за семью. Сейчас я нахо­жусь на даче с бабушкой и дедушкой (архитек­тором Александром Павловичем Раппопортом и инженером Ириной Борисовной Гринер. — Прим. ред.) — мы гуляем, обнимаемся, разго­вариваем. Я благодарна, что моя семья здоро­ва, мы все вместе — и что бы ни происходило, мы только сближаемся и поддерживаем друг друга еще больше.

Для твоей героини Кати в «Воздухе» Алексея Германа — младшего самое важ­ное в жизни — любовь, хотя вокруг нее смерть. А для тебя?

То же, что и для Кати. С такой же формулиров­кой. Любовь — это вообще самое важное.

Главное, что ты поняла про этот мир к своему возрасту?

Что он устроен сложнее, чем я хотела бы про него думать. Понятия белого и черного, справедливости очень размыты. На самом деле с каждым годом и новым возрастом я как будто сильнее чувствую грусть нашего мира.

Как не потерять саму себя?

Не предавать свои принципы, не позволять чернеть сердцу от злобы, разочарования, отчаяния, держаться любимых людей и посту­пать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

О чем нельзя шутить?

Обо всем можно и нужно шутить. Только так и можно выжить. Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче.

Ты везучий человек?

Хочется верить, что да.