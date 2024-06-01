Аглая Тарасова: «Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче»

Этот киногод вновь был годом главных ролей Аглаи Тарасовой! Наша любимая кавер-герл взмывала в небеса летчицей-валькирией в «Воздухе» Алексея Германа — младшего (и сыграла там органичнее всех!), перевоспитывалась как Золушка-мажорка в компании Милоша Биковича в «Холопе-2», дружила с чучелом хорька в драмеди «Морозко», училась выстраивать коммуникацию с нейроотличным сыном и окружающими в «Вике-ураган», смешила в «Беспринципных», влюбляла в себя и родной город в «Саше и Питере», спасалась от бандитов в роуд-муви «Диагноз “Везучая”» и появлялась во флешбэках финала трилогии «Лед». А еще сыграла роковую нуар-красотку в клипе Тилля Линдеманна и мать двух ангелочков в «Привет, мама» — эстетизирующей район Охты драме Или Малаховой.
Аглая Тарасова — лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Аглая, какой ты мем?
За что ты сейчас чувствуешь наибольшую благодарность?
Как и всю жизнь — за семью. Сейчас я нахожусь на даче с бабушкой и дедушкой (архитектором Александром Павловичем Раппопортом и инженером Ириной Борисовной Гринер. — Прим. ред.) — мы гуляем, обнимаемся, разговариваем. Я благодарна, что моя семья здорова, мы все вместе — и что бы ни происходило, мы только сближаемся и поддерживаем друг друга еще больше.
Для твоей героини Кати в «Воздухе» Алексея Германа — младшего самое важное в жизни — любовь, хотя вокруг нее смерть. А для тебя?
То же, что и для Кати. С такой же формулировкой. Любовь — это вообще самое важное.
Главное, что ты поняла про этот мир к своему возрасту?
Что он устроен сложнее, чем я хотела бы про него думать. Понятия белого и черного, справедливости очень размыты. На самом деле с каждым годом и новым возрастом я как будто сильнее чувствую грусть нашего мира.
Как не потерять саму себя?
Не предавать свои принципы, не позволять чернеть сердцу от злобы, разочарования, отчаяния, держаться любимых людей и поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
О чем нельзя шутить?
Обо всем можно и нужно шутить. Только так и можно выжить. Если над самыми болезненными темами шутить, становится легче.
Ты везучий человек?
Хочется верить, что да.
В сериале «Саша и Питер» твоя героиня устраивается в ЗАГС «разводительницей людей». Назови причину, из-за которой ты будешь готова подать на развод?
Если пойму, что чувства прошли и мы больше не делаем друг друга счастливыми. Или если пойму, что человек меня предает и обманывает.
Твой главный «зеленый флаг» в отношениях?
Если имеется в виду, за что я могу влюбиться, то «зеленый флаг» — это если тебе с человеком легко, вы на одной волне, он может тебя и рассмешить, и поддержать. Когда ты рядом с ним растешь: гордишься его успехом, а он — твоим. Когда становишься лучшей версией себя рядом с ним.
А «красный флаг»?
Это когда рядом с человеком чувствуешь, что с тобой что-то не то: не доверяешь, не развиваешься. Когда отношения приносят больше грусти и боли, чем радости.
Какой была твоя первая любовь?
Если школьная, то это был мой одноклассник Егор. Я его очень любила, мы ходили за ручку. А потом он влюбился в мою лучшую подругу, и для меня это было большой драмой.
А кстати, драма или комедия?
Зависит от настроения, вообще я больше всего люблю трагикомедии, когда то смеешься, то плачешь.
Когда ты в последний раз плакала? А смеялась?
Плакала вчера вечером, а смеялась сегодня утром — гуляя с бабушкой.
Твоя героиня Рита в «Морозко» отчаянно сигнализирует о собственном одиночестве. Но мы-то знаем, что хорошо проведенное одиночество лучше, чем время в плохой компании. Дай совет: как провести свидание с самой собой?
Раньше я очень боялась одиночества, а последние несколько лет обожаю быть одна. Для меня прекрасный вечер наедине с собой — это наполнить ванну, зажечь благовония, сделать маски для волос и для лица, взять бокал вина, включить любимый сериал. То есть довольно классически: дать отдохнуть телу и разуму и желательно отложить телефон.
Как пробить «карьерный потолок»? Какие инструменты могут помочь?
Не то чтобы я в этом эксперт, мне самой, кажется, эти инструменты сейчас нужны. Но, наверное, психануть и поступить в институт в другую страну, выйти из зоны комфорта, изучать языки. Познавать профессию с той стороны, с которой ее еще не исследовала, обзавестись новыми знакомыми — людьми, за которыми хочется тянуться. А еще много читать, не размениваться на мелочи и работать над собой.
У тебя колоссальное количество не только проектов, но и путешествий за последний год. Скажи, куда сходить в Дубае, Токио и Марокко?
Я только что вернулась из Марракеша, невероятно влюбилась в этот город и всем рекомендую туда съездить. Колорит, цвета, люди — какая-то арабская сказка. Я не поклонница Дубая — для меня это бездушный и безликий город, — но там я прыгаю с парашютом: люблю экстрим и адреналин. В Дубае можно прыгнуть с высоты в 4 километра (обычно предлагают 1,7!) — и это будет красиво, безопасно и профессионально. В Японии меня больше впечатлил Киото, чем Токио. Так что если вы оказались в Токио, садитесь на скоростной поезд, чтобы мимо горы Фудзиямы доехать до Киото, погулять по старой столице, храмам и сходить на выступление гейш.
Как хорошо получиться на фотографии?
Не могу сказать, что я обладаю этим знанием. Но, наверное, главное — это расслабленное лицо и ощущение, что ты хорошо выглядишь.
Наряд, в котором можно и отправиться на сафари, и пойти на вечеринку на Патриках, как в «Беспринципных»?
Короткое шелковое платье или джинсовые шорты с белым топом и красивым акцентным ремнем. А еще сандалии на завязках!
Доброе утро — это какое?
По-разному — иногда проспать до часу дня, спокойно встретиться с друзьями в ресторанчике неподалеку, прогуляться. А бывает, вскакиваешь в шесть утра на съемки, и ты так заряжена проектом, работой, что тебя даже ранний подъем не расстраивает. Доброе утро — это когда просыпаешься в гармонии с собой и с предвкушением наступающего дня.
Лайфхак, как снизить экранное время в телефоне и быть «в моменте»?
Если узнаете, поделитесь со мной! Очень пытаюсь бороться с тем, что живу с телефоном в руке. Но, к сожалению, как мы все, зависима от получения новостей, а последние несколько лет — один сплошной думскроллинг. Кроме того, в телефоне — огромная часть моей работы: сценарии, фотографии на утверждение — в общем, все то, что обычно приходится делать актерам. Недавно я скачала приложение: ты выращиваешь дерево, и пока оно растет, не можешь трогать телефон, — устанавливаешь таймер, например, на 30 минут. Но мне, если честно, не помогает. (Смеется.)
Какую суперспособность ты бы выбрала?
Вообще, я всегда мечтала о волшебной палочке! Но если говорить про суперспособность — выберу перемещение во времени. Чтобы была возможность иногда возвращаться в прошлое и менять решения и поступки, которые для тебя оказались не самыми лучшими.
Если бы до конца света оставался год, что бы ты изменила в жизни?
Я бы еще больше времени проводила со своей семьей, с близкими, с любимыми людьми. Все бы стало неважным: карьера, материальные вещи. Я бы хотела только эмоций, впечатлений и успеть отдать как можно больше любви этому миру — и получить ее в ответ
Фото: Алексей Дунаев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Сет-дизайнер: Алиса Моррисон
Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова
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