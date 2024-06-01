Как художник по костюмам может угробить картину, а как — спасти?

Сложно назвать сказочный фильм за несколько последних лет, над костюмами для которого ты бы не работала. Как ты выбираешь визуал для каж­дого проекта так, чтобы все они получались абсолютно разными?

Нюансировка всегда рождается из текста. Например, в октябре выйдет «Огниво», но от оригинальной сказ­ки там почти ничего не осталось, поэтому мудборд мы придумали такой: если бы господин Ганс Хри­стиан Андерсен приехал в Россию, увидел все то, что обычно так поража­ет иностранцев, сел на бе­регу Волхова (мы снима­ли в Великом Новгороде), удил бы рыб и писал сказ­ку. Так мы решили со­единить в стилистике картины датские чеп­цы, южнорусские поне­вы и Средневековье, но с явным византийским влиянием. Еще, конечно, важно считать в сценарии характеры персонажей по диалогам и юмору. Какие они: глуповатые, аляповатые или изящные?

А бывает, что сценарий тебя бесит?

Всегда! Но можно совсем раздражающую сцену решить костюмом так, чтобы персонаж перестал отсвечивать: сделать его таким нейтральным, чтобы превратить про­сто в говорящую голову. Вот это смешно! Пусть несет себе всякую лабуду. Про художника по костюмам часто забывают, он как бы на вторых ролях, но это важнейший персонаж, ведь одежда близка к лицу и может убить образ, который описан. Так же важен и грим. Подчеркнуть то, что хочет режиссер, может тот художник, который чувствует и режиссера, и актера, и сценарий. Если один из наших цехов захочет потянуть одеяло на себя и как-то выделиться, то пиши пропало: кино — это совмест­ное творчество. Мы все должны быть заодно.

Что делать, если ты не согласна с режиссерским видением?

Чтобы я взялась за проект, мы все-таки должны совпа­дать в мнениях. Но если я взялась, то в процессе съемок режиссерское мнение решает, даже если я не соглас­на. Режиссер «Летучего корабля» Илья Учитель сказал мне: «Не делай ничего мрачного, как ваш Петербург». Вот я Москву и сделала, а меня потом ругали за такую яркость, что глазам больно. Подруга даже пеняла: «Как ты, человек с таким вкусом, могла заполнить экран всеми цветами, которые вообще существуют на свете?!» А мне нравится. Я придумала, что будет такой калей­доскоп, — его и воплощала. Ну да, ярко. А теперь сде­лаю наоборот: мы работаем над новым фильмом «Бура­тино» — мрачной сказкой в средневековой стилистике. Оператор Максим Жуков — он снял «Мастера и Марга­риту» и «Майор Гром: Игра» — утверждает на пробах каждый оттенок: просто невозможно сказать, сколько мы выкрасили тряпочек, пока не нашли правильный ти­циановский красный. У него такой подход.