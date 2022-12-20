Как петербуржцы делали город лучше в 2022 году? От открытия первого в России палеопарка до восстановления исторических деталей

Открывали заведения с транзитным трудоустройством

В 2022 году первый ресторан транзитного трудоустройства в России открыла команда «Ночлежки» в «Бертгольд-центре». Теперь подопечные благотворительной организации работают поварами, официантами, барменами по 3–4 месяца, а потом получают рекомендации для дальнейшего трудоустройства.

Фонд «Анна помогает» во главе с Олегом Бележенко открыл кофейню «Спэшл» на Большой Конюшенной. В нем выпускники детских домов могут работать поварами или бариста под руководством наставников, получать зарплату и, получив опыт, реализовывать себя дальше. Это не первое заведение благотворительной организации — в прошлом году фонд открыл кофейню «Эр. 10» на улице Репина с такой же концепцией.