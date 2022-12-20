Как петербуржцы делали город лучше в 2022 году? От открытия первого в России палеопарка до восстановления исторических деталей

Кто, если не мы? Этот вопрос регулярно задают себе многие горожане. «Собака.ru» вспомнила примеры больших и маленьких дел петербуржцев за 2022 год: запуск первого благотворительного кластера, открытие экоцентра, посадки растений и еще много чего. Берем пример!
Запускали первый благотворительный кластер
Мастерские «Простые вещи», фонд «Перспективы», анимационная студия «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть магазинов «Спасибо!» при поддержке «Севкабель Порта» создали первый благотворительный кластер в городе «Нормальное место». Идеологом проекта стала Мария Грекова. В пространстве на втором этаже есть коворкинг, керамическая, швейная, кулинарная и графическая мастерские (помочь материалами и понаблюдать за работой можно тут), мультимедийный класс, арт-студия команды «Перспективы», зал двигательной активности. Команда кластера в скором будущем планирует запустить первый этаж.
Экс-директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, су-шефы Дарья Снегиревская и Максим Менду и стажер Дмитрий Тимофеев
Открывали заведения с транзитным трудоустройством
В 2022 году первый ресторан транзитного трудоустройства в России открыла команда «Ночлежки» в «Бертгольд-центре». Теперь подопечные благотворительной организации работают поварами, официантами, барменами по 3–4 месяца, а потом получают рекомендации для дальнейшего трудоустройства.
Фонд «Анна помогает» во главе с Олегом Бележенко открыл кофейню «Спэшл» на Большой Конюшенной. В нем выпускники детских домов могут работать поварами или бариста под руководством наставников, получать зарплату и, получив опыт, реализовывать себя дальше. Это не первое заведение благотворительной организации — в прошлом году фонд открыл кофейню «Эр. 10» на улице Репина с такой же концепцией.
Сообщество Paleo Hunters
Организовали первый в России палеопарк
Участники сообщества Paleo Hunters во главе с Михаилом Воскресенским открыли первый в России палеонтологический парк на территории горнодобывающего предприятия «Кампес» в Путилове. Теперь петербуржцы могут легально искать окаменелости в Ленобласти: эндоцерид, гастропод и брахиопод. Комьюнити не планирует останавливаться на достигнутом — в будущем они хотят запустить не менее 12 точек по всей стране: от Ульяновска до Москвы.
Изготавливали стеклянные кирпичи Фальконье из бутылок
Фотограф Никита Андреев совместно с мастерами и технологами мастерам из NWGlassLab восстановил технику кирпичей Фальконье. Полые стеклоблоки, выдуваемые вручную, в 1880-х придумал швейцарский архитектор Гюстав Фальконье. Изделия не пропускали свет и были прочные, поэтому их быстро полюбили. В Петербурге изделия использовали в строительстве особняков, доходных домов и промышленных зданий. Иногда кирпичами Фальконье выкладывали окна, которые выходили во двор или на черную лестницу.
Петербуржцы не просто восстановили саму технологию, но и сделали это во благо экологии, перерабатывая стеклянные бутылки от напитков в новые кирпичи. Материал для изделий им помогал собирать экоцентр «Переработкинская». Команда использовала блоки в реставрации окна в доме крестьянки Прасковьи Шелухиной в Нижнем Новгороде (им занимался «Том Сойер Фест») и одного здания в Петербурге (пока его держим в секрете!).
Защищали и восстанавливали исторические детали
Еще семь лет назад на доходном доме Лишневского сбили горельеф Мефистофеля. Но только в этом году инициативные петербуржцы (среди них — родственники архитектора — праправнучка Елена Турковская и ее сын Леонид Корниевский!) смогли сформировать экспозицию из осколков в Центре культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского и добиться восстановления копии на здании в 2023 году.
Спустя десятки лет активисты Центрального района совместно с рестораном Animals и баром «Хоровод» восстановили работу фонарей дома Бассейного товарищества, при помощи фонда «Внимание» вернули исторический облик входным группам в доме Станового, а еще добились реставрации мозаичного панно на спортшколе в Ковенском переулке.
Архитектурный коворинг Klauzura
Сделали первый в городе архитектурный коворкинг
Бюро Klauzura (авторы концепции культурного квартала «Брусницын») открыло архитектурный коворкинг на Васильевском острове. Так выпускники СПбГАСУ Дарина Карасева, Василина Лесникова и Дарья Мирошниченко воплотили в жизнь идею — создать местное комьюнити архитекторов, урбанистов и дизайнеров, чтобы вместе работать, отдыхать, делать Петербург лучше (и приобщить к делу обычных горожан!). В пространстве есть рабочая, переговорная и принт зоны, кухня, библиотека и терраса с видом на Финский. Летом проводили мастер-классы, лекции, занятия по йоге и вечеринки.
23 декабря всех зовут на архитектурную вечеринку в 19:00. На новогодних каникулах тоже работают: 3 января — детское мероприятие с мастер-классами, играми и кинопоказами, 4 января — игровые столы, 5 января — караоке, 6 января научат программированию, 7 января — квиз. Всем быть! За подробностями стоит следить здесь.
Проявляли активную гражданскую позицию
В 2022 году представили генплан города, где прописано, каким Петербург может быть к 2050 году. На обсуждение большого градостроительного документа жителям дали неделю. За это время люди успели подать более 9 (!) тысяч предложений. Одни из самых социально важных инициатив: отменить прокладку магистралей через Александрино и Удельный парк, сохранить зеленую территорию на набережной Макарова от набережной реки Смоленки до моста Бетанкура или пересмотреть программу КРТ. К слову, внести изменения в закон о комплексном развитии Петербурга неоднократно просили петербуржцы, сформировался даже целый чат, участники которого во главе с юристом Екатериной Гуленковой пытались добиться отмены КРТ через суд.
Активную позицию проявляли и жители Васильевского острова. В 2022 году в северной части начали намывать территорию. Эксперты неоднократно говорили, что позитивных эффектов у решения мало. Петербуржцы борются с застройкой места — устраивают «чаепития» и спорят с девелопером в суде.
Экоцентр «Переработкинская»
Берегли окружающую среду и популяризировали это
Экологичный подход и забота о будущем планеты — безусловный тренд! Идеолог проекта «Переработкинская» Александр Широбоков открыл в «Севкабель Порту» экоцентр в «Исткабеле» (часть «Большого Севкабель Порта»), где принимают до 40 видов вторсырья: от ПЭТ-бутылок до блистеров от лекарств. Проект «Чистые игры» во время осеннего и весеннего кубков собрал около 13,5 тонн мусора (это в среднем примерно как три слона!), установили две скамейки из переработанного пластика в Кронштадте и в парке на Смоленке, собранного на играх, и вместе с издательством «Питер» и писательницей Кристиной Кретовой выпустили детскую книгу «Приключения Единорожка Эко. Экологические сказки».
Восстанавливали исторический облик зданий
Петербуржец Дмитрий Елизаров приобрел дом Савинской (Пуниных) на аукционе и решил восстановить. В 2022 году он представил десятилетний итог большого труда — восстановленный исторический облик. Декор, сруб, утраченные веранды и террасы, балкон, фризы и наличники вновь украсили здание. Одну часть объекта Дмитрий Елизаров продал, а в другой — живет с семьей.
Еще один ответственный горожанин Александр Кормилицын за пять лет вернул исторический облик аварийной деревянной даче жены владельца табачной фабрики Екатерины Шапошниковой. Теперь улицу Ломоносова красит дом с резными карнизами и наличниками, орнаментами.
Приют для пожилых от «Ночлежки»
Помогали тем, кто потерял свой дом
«Ночлежка» во главе с новым директором Данилом Краморовым открыла приют для пожилых людей и с инвалидностью в поселке Сиверский Гатчинского района. Это двухэтажный дом площадью более 260 квадратных метров. В нем оборудованы три жилые комнаты на 4-5 человек, кухня, гостиная, прачечная и кабинет специалиста по социальной работе. За порядком следит дежурный. В теплое время года жильцы смогут проводить время на открытой террасе и в благоустроенном саду.
Благотворительная больница во главе с Сергеем Иевковым запустила Telegram-бот @ISeeHomelessBot для сбора информации от жителей Петербурга о бездомных людях на улицах Петербурга. Если видите на улице человека, которому нужна медицинская помощь, но не знаете что делать, можно отправить заявку и к нему приедут.
Соосновательница «Добрососедства Коломны» Евгения Исаева создала «ГУМ. Склад». Это проект, где помогают тем, кто вынужден был стать беженцем. Инициативные граждане собирают одежду и обувь, бытовую химию, канцтовары и другие вещи и отвозят нуждающимся. Склад с Московского проспекта переехал на Курляндскую, 49.
Запускали креативные pop-up проекты
Анонимное творческое объединение летом превратило заброшенный ДК Моряков в точку притяжения творческих людей. В нем проводили концерты, выставки, кинопоказы и фестиваль (!) партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Это не сезонная самодеятельность, ребята планируют и дальше развивать место и то комьюнити, которое вокруг него сложилось!
Муниципалитет №72 возродил школьный огород 1903 года
Озеленяли город и спасали растения
Солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис, фонд «Зеленый Петербург» и Добрососедство Коломны провели акцию «Остров роз». Вместе со школьниками, подопечными центра безнадзорных детей и Никольского приюта они озеленили набережную Пряжки — посадили более 100 кустов роз.
В Купчине не перестают радовать! Год назад муниципалитет №72 разбил злаковое поле. В 2022-м возродил школьный огород 1903 года около Фарфорового поста. Местные жители совместно с главой МО № 72 Павлом Швец и депутатом Юлией Кондратьевой высадили часть растений из списка за 1916 год: амарант, амми, декоративная капуста, лук, сельдерей, спилантес, петрушка, пиретрум девичий, помидоры и шалфей. Саженцы им подарила хранительница парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова, а студенты ЛГУ имени А.С. Пушкина смастерили кадки.
Фонд «Зеленый Петербург» провел благотворительную акцию в «Севкабель Порту»: активисты передали растения из зимнего сада Ленинградского дворца молодежи в добрые руки петербуржцев. Еще в прошлом году группа «Эталон» приобрела земельный участок, где стоит ЛДМ. Теперь здание хотят снести, а на его месте построить жилой комплекс.
Проводили исследование (небезрезультатно!)
Студенты-урбанисты ИТМО провели исследование территории Нарвской Заставы и предложили застройщику Setl Group не сносить ДК Невский, а реконструировать здание и развивать место. Они опросили местных жителей и выяснили, что больше всего те хотели бы разместить в доме культуры библиотеку, арт-пространство, музей, лекторий, кинотеатр, мастерские или детские кружки, а возле него зоны для отдыха. Работа получила общественный резонанс, и девелопер сообщил, что сносить здание, где когда-то выступали Цой и Гребенщиков не будут.
Открывали добрососедское кафе
В июне участники «Добрососедства Коломны» открыли кафе-бар «Соседи» на Лермонтовском проспекте, 10. Это заведение, где можно не только поесть (и выпить вкусный фильтр!), но и собрать предложения по оптимизации маршрутов для комитета по транспорту, подписи за сохранение лавочек, установленных горожанами на набережной Пряжки и устроить добрососедские посиделки.
Убирали снег и боролись с наледью
Активист Алексей Мазуров в январе превратил свое кресло в мини-экскаватор, чтобы отчистить дорогу в Приморском районе. Когда в городе был снежный коллапс, он пошел в ближайший строительный магазин и купил лопату, чтобы откопать дорогу от дома до метро — он несколько раз выходил на уборку и привлекал жителей своего дома.
Добрососедство Коломны все вырученные средства с запуска собственного портера потратило на покупку 250 килограммов (!) песка. Участники комьюнити организовали акцию: всем желающим предлагали взять его и раскидать по пешеходным дорогам. Так они боролись со скользкими участками дороги.
Комментарии (0)