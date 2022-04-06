На Васильевском острове открылся экоцентр «Переработкинская»

На Кожевенной линии, 34 открылся экоцентр, куда петербуржцы могут сдать на переработку вторсырье:

ПЭТ-бутылки,

ПЭТ-небутылочный,

Твердый пластик с маркировкой «2» и «4»,

Твердый пластик с маркировкой ПП / PP / «5»,

Твердый пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,

Вспененный пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,

Пенопласт,

Пластиковые крышечки с маркировками «2» / «4» /«5» / ПНД / ПВД / ПП / HDPE / LDPE / PP,

Мягкий пластик 2 и 4 (например, мусорные пакеты и другое),

Мягкий пластик с маркировками ПП / PP / «5»,

Экспериментальная мягкая упаковка с маркировками «4», «5», «92,», C/PP, C/LDPE,

Мягкая упаковка с маркировками «1», «7», «90», C/PET, C/PAP,

Дой-паки и паучи (мягкая упаковка от кетчупов, майонезов и так далее),

Пластиковые карты,

CD- и DVD-Диски,

Картон,

Бумага,

Пульперкартон (например, яичные лотки, подставки под кофе и прочее),

Tetra Pak,

Чеки,

Стекло,

Черные металлы (консервные банки и прочее),

Алюминий,

Фольга,

Алюминиевые баллоны,

Техника,

Батарейки и аккумуляторы,

Фильтры для воды,

Картриджи от принтеров,

Автошины,

Блистеры от лекарств.

Как правильно подготовить сырье к сдаче — можно узнать здесь.

Помимо пункта приема здесь уже работают буккроссинг, где можно обменяться книгами, редкими журналами, учебниками и альбомами по искусству, и магазин с экологичными товарами. Пока посетить центр можно с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00. В ближайшем будущем здесь откроют мастерские и зону шеринга. Чтобы запуск второй части экологичного и образовательного центра состоялся скорее, можно поддержать инициативу добровольными пожертвованиями по ссылке.

«Переработкинская» — это проект по сбору вторсырья, основанный еще в 2019 году Александром Широбоковым. Два года назад вместе с командой он запустил «Эковывоз». А вскоре решили открыть экокластер — со сбором вторсырья, лекциями и мастер-классами — на берегу Финского залива.