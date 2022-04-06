На Васильевском острове открылся экоцентр «Переработкинская»

В «Исткабеле» заработал экоцентр в тестовом режиме. Здесь можно не только сдать до 40 (!) видов сырья на переработку, но и обменяться книгами и приобрести экологичные товары.
На Кожевенной линии, 34 открылся экоцентр, куда петербуржцы могут сдать на переработку вторсырье:
- ПЭТ-бутылки,
- ПЭТ-небутылочный,
- Твердый пластик с маркировкой «2» и «4»,
- Твердый пластик с маркировкой ПП / PP / «5»,
- Твердый пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,
- Вспененный пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,
- Пенопласт,
- Пластиковые крышечки с маркировками «2» / «4» /«5» / ПНД / ПВД / ПП / HDPE / LDPE / PP,
- Мягкий пластик 2 и 4 (например, мусорные пакеты и другое),
- Мягкий пластик с маркировками ПП / PP / «5»,
- Экспериментальная мягкая упаковка с маркировками «4», «5», «92,», C/PP, C/LDPE,
- Мягкая упаковка с маркировками «1», «7», «90», C/PET, C/PAP,
- Дой-паки и паучи (мягкая упаковка от кетчупов, майонезов и так далее),
- Пластиковые карты,
- CD- и DVD-Диски,
- Картон,
- Бумага,
- Пульперкартон (например, яичные лотки, подставки под кофе и прочее),
- Tetra Pak,
- Чеки,
- Стекло,
- Черные металлы (консервные банки и прочее),
- Алюминий,
- Фольга,
- Алюминиевые баллоны,
- Техника,
- Батарейки и аккумуляторы,
- Фильтры для воды,
- Картриджи от принтеров,
- Автошины,
- Блистеры от лекарств.
Как правильно подготовить сырье к сдаче — можно узнать здесь.
Помимо пункта приема здесь уже работают буккроссинг, где можно обменяться книгами, редкими журналами, учебниками и альбомами по искусству, и магазин с экологичными товарами. Пока посетить центр можно с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00. В ближайшем будущем здесь откроют мастерские и зону шеринга. Чтобы запуск второй части экологичного и образовательного центра состоялся скорее, можно поддержать инициативу добровольными пожертвованиями по ссылке.
«Переработкинская» — это проект по сбору вторсырья, основанный еще в 2019 году Александром Широбоковым. Два года назад вместе с командой он запустил «Эковывоз». А вскоре решили открыть экокластер — со сбором вторсырья, лекциями и мастер-классами — на берегу Финского залива.
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