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Экология

На Васильевском острове открылся экоцентр «Переработкинская»

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В «Исткабеле» заработал экоцентр в тестовом режиме. Здесь можно не только сдать до 40 (!) видов сырья на переработку, но и обменяться книгами и приобрести экологичные товары. 

Фото: Didecs / Shutterstock

На Кожевенной линии, 34 открылся экоцентр, куда петербуржцы могут сдать на переработку вторсырье:

  • ПЭТ-бутылки,
  • ПЭТ-небутылочный,
  • Твердый пластик с маркировкой «2» и «4»,
  • Твердый пластик с маркировкой ПП / PP / «5»,
  • Твердый пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,
  • Вспененный пластик с маркировкой ПС / PS / «6»,
  • Пенопласт,
  • Пластиковые крышечки с маркировками «2» / «4» /«5» / ПНД / ПВД / ПП / HDPE / LDPE / PP,
  • Мягкий пластик 2 и 4 (например, мусорные пакеты и другое),
  • Мягкий пластик с маркировками ПП / PP / «5»,
  • Экспериментальная мягкая упаковка с маркировками «4», «5», «92,», C/PP, C/LDPE,
  • Мягкая упаковка с маркировками «1», «7», «90», C/PET, C/PAP,
  • Дой-паки и паучи (мягкая упаковка от кетчупов, майонезов и так далее),
  • Пластиковые карты,
  • CD- и DVD-Диски,
  • Картон,
  • Бумага,
  • Пульперкартон (например, яичные лотки, подставки под кофе и прочее),
  • Tetra Pak,
  • Чеки,
  • Стекло,
  • Черные металлы (консервные банки и прочее),
  • Алюминий,
  • Фольга,
  • Алюминиевые баллоны,
  • Техника,
  • Батарейки и аккумуляторы,
  • Фильтры для воды,
  • Картриджи от принтеров,
  • Автошины,
  • Блистеры от лекарств.  

Как правильно подготовить сырье к сдаче — можно узнать здесь

Помимо пункта приема здесь уже работают буккроссинг, где можно обменяться книгами, редкими журналами, учебниками и альбомами по искусству, и магазин с экологичными товарами. Пока посетить центр можно с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00. В ближайшем будущем здесь откроют мастерские и зону шеринга. Чтобы запуск второй части экологичного и образовательного центра состоялся скорее, можно поддержать инициативу добровольными пожертвованиями по ссылке.

«Переработкинская» — это проект по сбору вторсырья, основанный еще в 2019 году Александром Широбоковым. Два года назад вместе с командой он запустил «Эковывоз». А вскоре решили открыть экокластер — со сбором вторсырья, лекциями и мастер-классами — на берегу Финского залива. 

Инструкция по раздельному сбору: что и куда сдавать в Петербурге

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