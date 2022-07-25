Третья очередь «Острова фортов» и единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века: дайджест открытий

Катальная горка

После реставрации в Ораниенбауме открыли Катальную горку. Это единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Комплекс построен по проекту архитектора Антонио Ринальди для Екатерины II в конце 1750—1770-х годах. Он состоял из павильона, летней катальной горки и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Императрица здесь принимала высокопочтенных гостей, устраивала обеды с участием иностранных министров.

Еще в 1801-м горка начала разрушаться, а через два года колоннады рухнули. К середине XIX века их разобрали. Последний раз павильон был доступен для посетителей в 2009 году. В начале июля его вновь открыли как интерьерный музей. Сейчас доступны Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровые кабинеты, лестница, вестибюль, буфетная и кухня, цокольный этаж. Подробнее обо всех залах мы писали здесь.

Где: Ораниенбаум, Верхний парк, 6.