Третья очередь «Острова фортов» и единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века: дайджест открытий

Трехуровневый фудхол на Петроградской, архитектурный коворкинг с видом на Финский залив и Катальная горка: «Собака.ru» рассказывает о том, что открылось в Петербурге и окрестностях в июле.
Катальная горка
После реставрации в Ораниенбауме открыли Катальную горку. Это единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Комплекс построен по проекту архитектора Антонио Ринальди для Екатерины II в конце 1750—1770-х годах. Он состоял из павильона, летней катальной горки и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Императрица здесь принимала высокопочтенных гостей, устраивала обеды с участием иностранных министров.
Еще в 1801-м горка начала разрушаться, а через два года колоннады рухнули. К середине XIX века их разобрали. Последний раз павильон был доступен для посетителей в 2009 году. В начале июля его вновь открыли как интерьерный музей. Сейчас доступны Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровые кабинеты, лестница, вестибюль, буфетная и кухня, цокольный этаж. Подробнее обо всех залах мы писали здесь.
Где: Ораниенбаум, Верхний парк, 6.
Культурный квартал «Брусницын»
На берегу Финского залива, по соседству с «Севкабель Портом» в начале июля официально запустили новое общественное пространство площадью 3 гектара. Что здесь делать? Из баров и ресторанов на территории работают сидрерия DaDaBar, пиццерия CAMORRA Isola Grande, израильский стрит-фуд AMBAR, кофейня «Этлон», конфетная фабрика «Культура» с магазином и кофейней. В конце июля откроют бистро CREVETTE с акцентом на креветки. Это проект ресторатора Алены Мельниковой (соавтора Grecco, Mercado, Chocolatheca) и шефа Олега Перфилов (выпускника Le Cordon Bleu, ex. The Repa и Le Bistro). Направление «Дизайн и интерьер» представлено пока магазинами оверсайз футболок RETRIKA и антиквартной и винтажной мебели Alter Ego Home, первым в городе архитектурным коворкингом Klauzura.
В культурном квартале работает «Арт-центр». Как утверждают кураторы выставки, здесь можно посмотреть подлинные коллекционные авторские литографии известных мастеров: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Рене Магритта. Из музыкальных резидентов есть pop-up проект «К-30» — с вечеринками и концертная площадка ROOF PLACE с музыкальным баром ZALIVE. Также на территории работает площадка для петанка и спортивная зона OPEN SPORT — где можно поиграть в настольный теннис, бадминтон, стритбол, пострелять из лука и арбалета. Есть тир GAME LEGION. Что еще будет — мы рассказывали здесь.
Где: Кожевенная линия, 30.
Архитектурный коворкинг Klauzura
В начале июля в культурном квартале «Брусницын» бюро Klauzura (авторы концепции кластера) запустило архитектурный коворкинг в Доме с террасой на втором этаже. К сентябрю здесь будут рабочая, переговорная и принт зоны, кухня, библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике. Пока здесь открыта терраса с видом на Финский залив, где можно посидеть на шезлонгах. По вечерам коворкинг функционирует как зона отдыха. Здесь будут проводить диджей-сеты, йогу, лекции и другие мероприятия.
Где: Кожевенная, 30.
Царицын и Ольгин павильоны
Здания построены по проекту архитектора Штакеншнейдера на островах Колонистского парка в Петергофе. Царицын возведен для императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, а Ольгин — для их дочери, княгини Ольги. Павильоны два года были недоступны для посещения из-за пандемии. В середине июля их вновь открыли. В экспозицию добавили новые предметы. Так, в Царицыне можно теперь увидеть предметы Этрусского сервиза, а в Ольгине — миниатюрную иконку в серебряном окладе с изображением святого преподобного Сергия Радонежского. Что еще — подробнее мы писали здесь.
Где: Петергоф, Царицынская, 3.
Третья очередь «Острова Фортов»
В музейно-историческом парке «Остров фортов» 31 июля запускают крытый фудкорт, новый участок парковой зоны, реконструированную Главную площадь, спортивную площадку, пешеходные зоны (одна из них — с видом на Финский залив). Для любителей шахмат и других парных интеллектуальных игр на свежем воздухе установят игровые зоны со столами и посадочными местами. Подробнее об этом мы писали здесь.
Где: Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14Ж.
Balagan
Это фудхолл на месте бывшего Приморского рынка. До революции на этой территории находился склад декораций балагана Абрама Лейферта. А в 1953-1955 годах построили здание рынка по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма. За апгрейд пространства взялась команда DA Bureau во главе с Борисом и Анной Львовскими. Сейчас это трехуровневое пространство с 23 резидентами (полный список можно посмотреть здесь). Пока фудхолл работает в тестовом режиме с 7:55 до 23:30.
Где: Малый проспект П.С., 54-56.
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