«Стоит ожидать увеличения количества бездомных на 20-30%»: директор «Ночлежки» Данил Краморов — о росте обращений и приюте в Ленобласти

Как количество бездомных изменилось в сравнении с прошлым годом?

В целом, наблюдаем одну и ту же картину каждый кризис. Люди теряют работу и оказываются на улице. Трудоустройство — один из самых серьезных и популярных запросов. Мы проводили анонимный опрос в консультационной службе об ожиданиях клиентов от работы. Он показал: самым комфортным вариантом является работа с ежедневными или еженедельными выплатами.

На примере Москвы могу сказать: за четыре месяца число обращений выросло на 60%. Стаж бездомности у клиентов — менее трех месяцев. Возросли обращения не только к социальным работникам, но и гуманитарным проектам. В мае к «Ночному автобусу» в Москве пришли 1000 уникальных клиентов. Это абсолютный рекорд. На первый взгляд упал средний возраст подопечных в последние месяцы. Но пока слишком мало времени прошло, чтобы анализировать показатель.

В 2021 году мы говорили о 60 тысячах бездомных в Петербурге и 80-100 тысячах — в Москве. В этом году в этих двух городах стоит ожидать увеличения количества на 20-30%. Наплыва беженцев в наших проектах мы пока не наблюдаем, но думаю, будет расти количество обращений от них через полгода-год. Так было в 2014-м. Вероятно, это были те люди, которые не смогли по каким-то причинам обосноваться здесь, а статус беженца уже потеряли, поэтому оказались бездомными.