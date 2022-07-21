«Стоит ожидать увеличения количества бездомных на 20-30%»: директор «Ночлежки» Данил Краморов — о росте обращений и приюте в Ленобласти

Что происходит в России с бездомностью сейчас? Как благотворительные организации существуют в новых реалиях? Об этом и о строительстве приюта для пожилых подопечных рассказывает «Собака.ru» новый директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов.
Расскажите о себе. Как вы попали в «Ночлежку»?
По образованию я физик. После университета занимался программированием. Шесть лет назад в свободное время начал стабильно раз в неделю ездить в рейсы вместе с «Ночным автобусом» (микроавтобус выезжает в отдаленные районы Петербурга, и волонтеры организации смогли раздать бездомным горячую еду, средства гигиены и одежду. — Прим.ред.). На тот момент «Ночлежка» уже стала частью нашего города, поэтому к ней было безусловное доверие. Меня привлекала работа в стигматизированной тематике: хотел разобраться и в стереотипах о бездомности, и в своем отношении к ней. Спустя 2-3 года отошел от программирования и занял должность координатора волонтеров, вскоре — руководителя отдела по привлечению ресурсов и PR, а в этом году — директора. Так «Ночлежка» стала константой в моей жизни.
Как последние события изменили работу благотворительной организации?
Я заступил в новую должность в начале марта. Необходимо было полностью перекраивать всю работу благотворительной организации. За пять месяцев вместе с командой смогли переформатировать стратегию существования: как реагировать на возросшие количества обращения, уменьшающийся финансовый поток и как компенсировать «отвалившиеся» зарубежные платежи.
Мы потеряли возможность получать деньги из-за рубежа, взаимодействовать с иностранными фондами. Сумма недавно полученного за границей гранта теперь сильно отличается [в переводе на рубли] из-за разницы в курсах доллара и евро. В сравнении с прошлым годом отток частных пожертвований составил 15-20 миллионов рублей (15-20% от общей суммы). Зарубежные партнеры начали сворачивать работу в России или перестраивать деятельность так, что благотворительность стала второстепенным делом.
Что помогает вам существовать в текущих реалиях?
В течение нескольких лет мы собирали подушку безопасности. Она помогла нам сейчас почувствовать уверенность в работе текущих проектов. Так мы запустили ресторан с транзитным трудоустройством «Вход с улицы», достраиваем приют для пожилых в Ленобласти. Ищем новых партнеров. Запрашиваем у бизнеса в качестве помощи товары и услуги, которые производят организации.
Как количество бездомных изменилось в сравнении с прошлым годом?
В целом, наблюдаем одну и ту же картину каждый кризис. Люди теряют работу и оказываются на улице. Трудоустройство — один из самых серьезных и популярных запросов. Мы проводили анонимный опрос в консультационной службе об ожиданиях клиентов от работы. Он показал: самым комфортным вариантом является работа с ежедневными или еженедельными выплатами.
На примере Москвы могу сказать: за четыре месяца число обращений выросло на 60%. Стаж бездомности у клиентов — менее трех месяцев. Возросли обращения не только к социальным работникам, но и гуманитарным проектам. В мае к «Ночному автобусу» в Москве пришли 1000 уникальных клиентов. Это абсолютный рекорд. На первый взгляд упал средний возраст подопечных в последние месяцы. Но пока слишком мало времени прошло, чтобы анализировать показатель.
В 2021 году мы говорили о 60 тысячах бездомных в Петербурге и 80-100 тысячах — в Москве. В этом году в этих двух городах стоит ожидать увеличения количества на 20-30%. Наплыва беженцев в наших проектах мы пока не наблюдаем, но думаю, будет расти количество обращений от них через полгода-год. Так было в 2014-м. Вероятно, это были те люди, которые не смогли по каким-то причинам обосноваться здесь, а статус беженца уже потеряли, поэтому оказались бездомными.
Кого сейчас можно назвать бездомным?
Для себя мы сформулировали понятие так: бездомный — это человек, у которого нет постоянного доступа к безопасному жилью и возможности удовлетворять базовые потребности. При этом есть огромное количество зарубежных типологий бездомности. Однажды мы пробовали перенести самую популярную европейскую систематизацию на российский опыт, но у нас ничего не вышло. Кто является бездомным в России, никогда не станет бездомным в Европе. Например, пострадавшими от домашнего насилия или людьми, проживающими в ветхом жилье за рубежом вовремя займутся социальные службы. Поэтому в нашей стране необходимо создать абсолютно новую типологию, не опираясь на иностранный опыт.
Вы упомянули о приюте для пожилых бездомных и людей с инвалидностью в Ленобласти. Как и почему решили его открыть?
Бездомность многогранна, поэтому мы пытаемся оказывать помощь адресно — делить клиентов на категории и создавать под них проекты. Приют для пожилых — один из подобных кейсов. Все это время маломобильные люди жили в нашем основном приюте на Боровой. Реабилитация таких клиентов затягивалась до двух-пяти лет. Из-за этого мы физически могли помогать меньшему количеству потенциальных подопечных, что снижало нашу эффективность.
Помещение на Боровой не было рассчитано на комфортное размещение маломобильных категорий граждан. Чтобы выйти на улицу, они должны проделать не самый простой квест, поскольку сам приют располагается на втором и третьем этажах. Поэтому решили купить большой участок в Ленобласти и построить еще один приют самостоятельно, организовав комфортную среду для пожилых и людей с инвалидностью.
Это двухэтажный загородный дом в поселке Сиверский площадью более 260 квадратных метров с большой зеленой территорией и озером неподалеку. Место для проекта мы специально выбрали рядом с Петербургом, чтобы была возможность быстро отвезти человека в больницу или за документами при необходимости.
Как будет устроен приют?
В здании смогут разместиться около 15 подопечных. Там будут оборудованы три жилые комнаты на 4-5 человек, кухня, гостиная, прачечная, туалеты и душевые, библиотека, зоной отдыха и кабинет специалиста по социальной работе. Для проживающих организуем досуг — регулярные выезды в театры и музеи, мероприятия от приглашенных волонтеров, занятия ЛФК. На участке дежурный волонтер постоянно будет за порядком и помогать клиентам.
Проект хотели запустить в конце лета, но строительные материалы подорожали. Сейчас еще занимаемся отделкой и благоустройством. Планируем открыть приют в сентябре или в октябре. Надеемся, он станет ключевым кейсом для масштабирования.
Что еще планируете успеть сделать в 2022-м?
До конца года запустим в Москве приют на 20 мест на Бумажном проспекте либо проект «Дом на полдороги» для помощи бездомным с зависимостями — он показал невероятную эффективность в Петербурге. В 2020 году из 28 клиентов, получающих помощь в проекте, до конца дошли 24, в 2021 — 34 из 41.
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