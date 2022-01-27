Знакомьтесь, Венера Коломенская — одна из самых таинственных скульптур Петербурга (почему?)

В тихом сквере Дровяного переулка в Коломне стояла безымянная статуя женщины в длинном платье. З0 лет ее одевали, как манекен, раскрашивали, как мраморную античную богиню, ломали руки и ноги — она была ничья, но в то же время каждый считал ее своей. Ее единогласно выбрали символом исторического района. А за схожесть с древнегреческой скульптурой назвали Венерой Коломенской. В 2021-м власти решили уничтожить статую. Но участники добрососедства Коломны спасли ее от сноса и решили отреставрировать: как это было, узнала редактор рубрики «Город» Мария Агафонова.
Почему Венеру Коломенскую хотели уничтожить?
Илья Киселев: Один горожанин обратился на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой отреставрировать скульптуру. К письму приложил ее фотографию с цитатой из песни Земфиры: «Я помню все твои трещинки». Собралась комиссия и постановила снести местную достопримечательность, так как она не находилась в собственности у города. Мы всем добрососедством собрали подписи против сноса и отправили губернатору Александру Беглову. Вскоре получили бумагу бронь от вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. И сразу выдохнули! Но через две недели снова увидели объявление от Комитета по благоустройству о том, что памятник стоит нелегально и его уберут. Мы тут же выслали им копию письма Бондаренко, и комитет подтвердил ошибку. А мы эту официальную бумажку радостно оставили себе. Она интересна тем, что графа с именем собственника пустая. Хотим вписать туда добрососедство Коломны — нам кажется, что это очень даже символично!
Анна Толстая: Узнав о сносе, я обратилась в Союз художников. Спустя месяц они выяснили, что автором скульптуры является живописец Борис Семенов, и передали его контакты. Я позвонила ему. Признаться честно, очень переживала. Но Борис Алексеевич обрадовался, что есть люди, заинтересованные в восстановлении его скульптуры. Во время разговора он раскрыл целых две самых главных тайны: оказывается, скульптура воздвигнута в память о матери Бориса Семенова, и таких целых три в городе!
До 2021 года имя автора Венеры Коломенской было неизвестно. Петербуржцы выдвигали разные версии: от студента Академии художеств им. И.Е. Репина до скульптора-любителя. Художник Борис Семенов рассказывает о рождении Венеры.
Как появилась Венера Коломенская?
Моя мама прошла блокаду Ленинграда. Она была очень скромным человеком, никогда не ругалась и имела большую страсть к труду — всю жизнь проработала маляром-штукатуром. Умерла 4 ноября 1987 года. Спустя время нашел ее трудовую книжку, и знаете, я ведь раньше никогда таких не видел: каждый месяц — доска почета. В память о ней и обо всех женщинах блокадного Ленинграда решил создать памятник. Нашел в Эрмитаже самую красивую женскую скульптуру — Венеру Милосскую — и нарисовал по ней свой эскиз. Я окончил факультет живописи Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, раньше скульптурой профессионально не занимался. Поэтому обратился за помощью к знакомым мастерам Виктору Зайко и Константину Бобкову. Вместе мы сделали три копии: одну установили на ее могиле на Южном кладбище, вторую — во дворе моего дома на Почтамтской улице, 11, а третью — в сквере на Дровяном переулке, недалеко от моей мастерской. Третью сестру постоянно ломали, а я все время приходил и поправлял ее пластилином. В этом году неожиданно раздался телефонный звонок. Милая девушка, участница добрососедства Коломны Анна Толстая сообщила, что вместе с жителями района хотят восстановить скульптуру. Я так обрадовался! При нынешнем финансовом положении я ведь сделать ничего не могу — заказы исчезли, а когда-то за портрет получал по 2000 долларов.
В прошлом году идеолог добрососедства Коломны Валя Манн нашла профессионального художника-реставратора Александра Кузнецова-Сергеева, специализирующегося на каменной и гипсовой скульптуре. Он на добровольных началах занялся восстановлением Венеры Коломенской.
Во время исследования Венеры Коломенской я обнаружил не менее шести слоев краски и трижды некорректно восстановленные части композиции. Уровень сложности работы равносилен восстановлению скульптуры Летнего сада — это целая хирургическая операция. К Новому 2022 году отреставрировать памятник я не успел. Но мне осталось вернуть утраченные черты лица, используя эскиз автора, укрепить основание и воссоздать руки. Скульптуру установим в Дровяном переулке в начале весны.
Добрососедство Коломны за 2021 год еще успело совершить десятки не менее важных дел: от посадок растений вдоль набережной реки Пряжки до спасения деревьев в аномально жаркое лето. Мы попросили участников сообщества прояснить, как они видят Коломну будущего.
Какие достижения у добрососедства?
Илья Киселев: Вместе собрали больше трех тонн вторсырья, высадили 100 растений и 100 квадратных метров английского газона на набережной реки Пряжки, создали проект сквера Венеры Коломенской, провели фестиваль «День Тома Сойера» и добрососедские праздники, спасли деревья от засухи и организовали экологическую акцию «День пакета», где собрали 50 килограммов полиэтилена на переработку. Из полученного материала производитель уличной экологичной мебели «Умная среда» сделает для нас лавочки.
Сергей Григорьев: И создали свой портер! Когда нам нужны были средства на восстановление скульптуры, я, как основатель контрактной пивоварни, предложил партнерам вложиться в добрососедский портер. Потому что именно в Коломне начали работать первые «портерные» в городе. Напиток уже можно попробовать в баре «Коломан».
Что хорошего скоро произойдет в Коломне?
Анна Толстая: Благоустроим сквер в Дровяном переулке, хотим открыть творческие мастерские для выпускников специальных школ и запустить свой мерч! Но самое главное — организуем добрососедский центр, где можно устраивать мероприятия и хранить садово-парковый инвентарь. Уже присмотрели здание на набережной Пряжки, принадлежащее Комитету по спорту и физической культуре Петербурга.
Что бы вы изменили в Коломне?
Анна Толстая: Установила бы больше контейнеров для раздельного сбора отходов, разработала безопасный пеший маршрут для школьников, как в Японии.
Женя Исаева: Коломна изуродована серыми строительными заборами и сетками. Давайте отдадим их под уличное искусство! Устроим фестиваль, позовем профессионалов и раскрасим наши будни.
Илья Киселев: На одном форуме мне задали вопрос: «Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы изменили?» Я бы сделал так, чтобы соседи улыбались и интересовались друг у друга, как дела.
Фото: Виктория Назарова
Свет: Николай Балясников Skypoint
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