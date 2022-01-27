Знакомьтесь, Венера Коломенская — одна из самых таинственных скульптур Петербурга (почему?)

Почему Венеру Коломенскую хотели уничтожить?

Илья Киселев: Один горожанин обратился на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой отреставрировать скульптуру. К письму приложил ее фотографию с цитатой из песни Земфиры: «Я помню все твои трещинки». Собралась комиссия и постановила снести местную достопримечательность, так как она не находилась в собственности у города. Мы всем добрососедством собрали подписи против сноса и отправили губернатору Александру Беглову. Вскоре получили бумагу бронь от вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. И сразу выдохнули! Но через две недели снова увидели объявление от Комитета по благоустройству о том, что памятник стоит нелегально и его уберут. Мы тут же выслали им копию письма Бондаренко, и комитет подтвердил ошибку. А мы эту официальную бумажку радостно оставили себе. Она интересна тем, что графа с именем собственника пустая. Хотим вписать туда добрососедство Коломны — нам кажется, что это очень даже символично!

Анна Толстая: Узнав о сносе, я обратилась в Союз художников. Спустя месяц они выяснили, что автором скульптуры является живописец Борис Семенов, и передали его контакты. Я позвонила ему. Признаться честно, очень переживала. Но Борис Алексеевич обрадовался, что есть люди, заинтересованные в восстановлении его скульптуры. Во время разговора он раскрыл целых две самых главных тайны: оказывается, скульптура воздвигнута в память о матери Бориса Семенова, и таких целых три в городе!