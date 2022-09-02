Экспозиция «Двойное Дно» исследует скрытые культурные противоречия в эпоху перелома исторических парадигм. В декорациях заброшенного Дворца Культуры Моряков на Виндавской улице свои работы покажут более 20 художников — в том числе Владимир Абих, Максим Има, Базелевс, Слава ПТРК, Миша Маркер, Стас Багс, Ярослава Комиссарова и другие. В рамках выставки пройдет аукцион, на котором каждый из участников выставит по одной вещи. Формат лотов не ограничен даже привычными рамками произведения искусства: полный карт-бланш.

За музыкальное сопровождение выставки ответственны Saint City Lovers, Mogga Ocean, Shuzē, Online Lipnem и Dopesmoker. Также в рамках выездного мероприятия фестиваля состоится первое live-выступление проекта KUTMAN, солистка которого делила сцену с Томом Йорком, Nine Inch Nails и давала интервью изданиям наравне с Дэвидом Боуи и Бьорк.

Выставка «Двойное дно» откроется 2 сентября в 19:00 и будет длиться три дня. Локация — ДК Моряков на Виндавской лице, 2.

«Карт-бланш» — нелегальный и самоорганизованный уличными художниками фестиваль стрит-арта, который проходит в Екатеринбурге с 2018 года. Основная идея проекта — вернуть уличное искусство на улицы, заставить уличных художников вспомнить, что значит идти против системы, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно высказывать свою позицию.

Ни один из арт-объектов фестиваля не был согласован авторами с властями или горожанами: работы появляются в разных районах города по решению самих художников. Авторы расписывают здания, заборы, парапеты, ставят свои арт-объекты на пустырях и мостах. Первый «Карт-бланш», прошедший летом 2018 года, вошел в шорт-лист премии имени Сергея Курехина в номинации «Лучший фестиваль современного искусства».