На Путиловском карьере в Ленобласти открыли (!) первый в России палеонтологический парк. Зачем туда ехать?

О будущем

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Хотим запустить палеонтологический парк сначала в Ломоносовском районе, а затем в Кингисеппском. Ленобласть — это только начало. Наша команда работает над глобальным проектом «Палеопарк Россия». Он включит в себя не менее 12 точек, в том числе Москву, Ульяновск, Пермь. Они будут покрывать все эры: палеозой, мезозой и менозой. Россия — единственная страна в мире, на территории которой есть отложения всех геологических периодов. Когда получится открыть все локации, мы станем проектом, не имеющим аналогов, который соединит все места с разным возрастом окаменелостей в одно целое. Это очень круто!

Наши известняки — неисчерпаемый ресурс. Спустя 10-15 лет человек неизбежно придет к новым методам сохранения фауны. Для многих охота сейчас — утоление инстинктов. Наша идея заключается в том, чтобы внедрить бескровную охоту на окаменелости. Так мы подарим новую жизнь вымершим животным и сохраним краснокнижные виды.