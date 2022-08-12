На Путиловском карьере в Ленобласти открыли (!) первый в России палеонтологический парк. Зачем туда ехать?

В Ленобласти теперь можно охотиться за окаменелостями из раннего палеозоя — в Путилове открыли палеонтологический парк. «Собака.ru» поговорила с идеологом палеонтологического сообщества Paleo Hunters и сооснователем палеопарка Михаилом Воскресенским и узнала, зачем туда ехать и какие окаменелости можно найти. Нескучному досугу быть!
О себе
Мне 33 года. По образованию я менеджер в сфере культуры. После университета ушел в IT-проекты. Палеонтология — хобби с детства. В один момент захотел создать личную коллекцию окаменелостей. Съездил на раскопки в Петербург и Ленобласть. Оказалось, наш регион — недооцененная сокровищница древних образцов. Здесь есть известняк, сформированный в ранней палеозойской эре. Из него сложился исторический облик города: дореволюционные дома стоят на фундаменте из путиловского камня и содержат окаменелости. Многие петербуржцы об этом не знают. Пять лет назад решил стать популяризатором регионального наследия. Вместе с товарищем Денисом Шевяковым организовал сообщество Paleo Hunters, которое входит в топ пять самых крутых в мире. Окаменелости — это произведение искусства, созданные природой за миллионы лет. Наша команда смогла показать общественности невероятную красоту древних животных: мы создали собственный магазин по продаже окаменелостей, найденных в Ленобласти, запустили экспедиции.
Как появился парк
Путешествуя по разным странам, обратил внимание на новый тренд — создание геопарков. В Ленобласти много органических отложений с трилобитами (вымерший класс морских членистоногих. — Прим. ред.). Но почему-то многие не знают об этом, наследие не популяризируют. За четыре года мы поняли поняли формат, который может быть актуальным для России и начали его реализовывать в Путилове. Здесь карьер ничем не хуже топового американского палеопарка в штате Вайоминг, только менее известен. В нем находится известняк, сформированный в ордовикском периоде 450 млн лет назад. Море, покрывавшее это место, давно исчезло, но окаменелости сохранились. По ним можно узнать больше о животных старше динозавров на 200 лет. Пройдя все этапы, от согласования до реализации, мы наконец-то открыли парк.
Что он из себя представляет?
Парк расположен на территории горнодобывающего предприятия «Кампес». Здесь есть смотровая площадка, откуда с безопасного расстояния можно увидеть, как добывают известняк, узнать об исторической роли путиловского камня. Работает выставка образцов окаменелостей, которые реально найти в парке. Ключевой точкой является зона окаменелостей, где каждый легально может искать вымерших животных при помощи геологического молотка: эндоцерид, гастропод и брахиопод. Неподалеку располагаются стенды с базовой информацией об обитателей этих мест 250 млн лет назад. Есть зона отдыха со скамейками и навесами, лаборатория, где специалисты оценивают находки и помогают очистить и довести образец до музейного экспоната. Гастрономических проектов на территории нет, но через две недели откроются кофе-точка и аппарат с сэндвичами. В следующем сезоне планируем привлечь девелопера и построить глэмпинг.
О будущем
Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Хотим запустить палеонтологический парк сначала в Ломоносовском районе, а затем в Кингисеппском. Ленобласть — это только начало. Наша команда работает над глобальным проектом «Палеопарк Россия». Он включит в себя не менее 12 точек, в том числе Москву, Ульяновск, Пермь. Они будут покрывать все эры: палеозой, мезозой и менозой. Россия — единственная страна в мире, на территории которой есть отложения всех геологических периодов. Когда получится открыть все локации, мы станем проектом, не имеющим аналогов, который соединит все места с разным возрастом окаменелостей в одно целое. Это очень круто!
Наши известняки — неисчерпаемый ресурс. Спустя 10-15 лет человек неизбежно придет к новым методам сохранения фауны. Для многих охота сейчас — утоление инстинктов. Наша идея заключается в том, чтобы внедрить бескровную охоту на окаменелости. Так мы подарим новую жизнь вымершим животным и сохраним краснокнижные виды.
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