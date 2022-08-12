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На Путиловском карьере в Ленобласти открыли (!) первый в России палеонтологический парк. Зачем туда ехать?

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В Ленобласти теперь можно охотиться за окаменелостями из раннего палеозоя — в Путилове открыли палеонтологический парк. «Собака.ru» поговорила с идеологом палеонтологического сообщества Paleo Hunters и сооснователем палеопарка Михаилом Воскресенским и узнала, зачем туда ехать и какие окаменелости можно найти. Нескучному досугу быть!

Фотография предоставлена палеонтологическим сообществом Paleo Hunters

О себе

Мне 33 года. По образованию я менеджер в сфере культуры. После университета ушел в IT-проекты. Палеонтология — хобби с детства. В один момент захотел создать личную коллекцию окаменелостей. Съездил на раскопки в Петербург и Ленобласть. Оказалось, наш регион — недооцененная сокровищница древних образцов. Здесь есть известняк, сформированный в ранней палеозойской эре. Из него сложился исторический облик города: дореволюционные дома стоят на фундаменте из путиловского камня и содержат окаменелости. Многие петербуржцы об этом не знают. Пять лет назад решил стать популяризатором регионального наследия. Вместе с товарищем Денисом Шевяковым организовал сообщество Paleo Hunters, которое входит в топ пять самых крутых в мире. Окаменелости — это произведение искусства, созданные природой за миллионы лет. Наша команда смогла показать общественности невероятную красоту древних животных: мы создали собственный магазин по продаже окаменелостей, найденных в Ленобласти, запустили экспедиции.

Фотография предоставлена палеонтологическим сообществом Paleo Hunters

Как появился парк

Путешествуя по разным странам, обратил внимание на новый тренд — создание геопарков. В Ленобласти много органических отложений с трилобитами (вымерший класс морских членистоногих. — Прим. ред.). Но почему-то многие не знают об этом, наследие не популяризируют. За четыре года мы поняли поняли формат, который может быть актуальным для России и начали его реализовывать в Путилове. Здесь карьер ничем не хуже топового американского палеопарка в штате Вайоминг, только менее известен. В нем находится известняк, сформированный в ордовикском периоде 450 млн лет назад. Море, покрывавшее это место, давно исчезло, но окаменелости сохранились. По ним можно узнать больше о животных старше динозавров на 200 лет. Пройдя все этапы, от согласования до реализации, мы наконец-то открыли парк. 

Фотографии предоставлены палеонтологическим сообществом Paleo Hunters
Фотографии предоставлены палеонтологическим сообществом Paleo Hunters

Что он из себя представляет?

Парк расположен на территории горнодобывающего предприятия «Кампес». Здесь есть смотровая площадка, откуда с безопасного расстояния можно увидеть, как добывают известняк, узнать об исторической роли путиловского камня. Работает выставка образцов окаменелостей, которые реально найти в парке. Ключевой точкой является зона окаменелостей, где каждый легально может искать вымерших животных при помощи геологического молотка: эндоцерид, гастропод и брахиопод. Неподалеку располагаются стенды с базовой информацией об обитателей этих мест 250 млн лет назад. Есть зона отдыха со скамейками и навесами, лаборатория, где специалисты оценивают находки и помогают очистить и довести образец до музейного экспоната. Гастрономических проектов на территории нет, но через две недели откроются кофе-точка и аппарат с сэндвичами. В следующем сезоне планируем привлечь девелопера и построить глэмпинг.

Фотография предоставлена палеонтологическим сообществом Paleo Hunters

О будущем

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Хотим запустить палеонтологический парк сначала в Ломоносовском районе, а затем в Кингисеппском. Ленобласть — это только начало. Наша команда работает над глобальным проектом «Палеопарк Россия». Он включит в себя не менее 12 точек, в том числе Москву, Ульяновск, Пермь. Они будут покрывать все эры: палеозой, мезозой и менозой. Россия — единственная страна в мире, на территории которой есть отложения всех геологических периодов. Когда получится открыть все локации, мы станем проектом, не имеющим аналогов, который соединит все места с разным возрастом окаменелостей в одно целое. Это очень круто!

Наши известняки — неисчерпаемый ресурс. Спустя 10-15 лет человек неизбежно придет к новым методам сохранения фауны. Для многих охота сейчас — утоление инстинктов. Наша идея заключается в том, чтобы внедрить бескровную охоту на окаменелости. Так мы подарим новую жизнь вымершим животным и сохраним краснокнижные виды.

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