Как спустя семь (!) лет петербуржцы смогли добиться восстановления горельефа Мефистофеля на доме Лишневского

Какие версии инцидента выдвигали?

«Казаки Петербурга» известные скандальной акцией — нападением на музей-квартиру Владимира Набокова — якобы взяли на себя ответственность за инцидент, но горожане всерьез это не восприняли. По основной версии все случилось из-за того, что напротив дома с 2007 года строили церковь Ксении Петербургской, курируемую спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Соседство Мефистофеля с церковью показалось неправильным, и горельеф решили уничтожить. Петербуржцы возмутились, требовали восстановить Мефистофеля, а виновных наказать. Были предположения, что к уничтожению барельефа причастна епархия. Официальный представитель прихода церкви Ксении Петербургской опроверг его. В сентябре 2015 года полиция нашла причастных к крушению горельефа — промышленного альпиниста Константина Исакова и верующего бизнесмена Василия Щедрина. По версии Василия, горельеф был в аварийном состоянии, поэтому он решил спасти прохожих и привлек к делу Исакова.

Прокуратура возбудила уголовное дело, но не стала привлекать к ответственности признавшихся в содеянном (максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы). «Уголовное дело прекратили со странной формулировкой "за примирением сторон", но никакого примирения не было. Назначили экспертизу, оценили стоимость ущерба в 664 тысячи рублей. Эту сумму Щедрин внес на счет КГИОП. По факту компенсации денежных средств дело закрыли», — вспоминает праправнучка архитектора Лишневского Елена Турковская в разговоре с «Собака.ru».