Тучков буян, застройка намывов в Сестрорецке, аэропорт в Левашове: как будет развиваться Петербург до 2050 года?

В целом революционных изменений нет и, наверное, не должно быть. Каждый раз, когда появляется новая версия стратегического документа, всегда есть несколько горячих точек, на которые обращаешь внимание в первую очередь. Самой волнующей темой для всех нас — будущее парка «Тучков буян» на Ватном острове. Надо сказать, что территория остается пока рекреационной (зоной массового отдыха. — Прим.ред.). Хотя в свете последних новостей суды уже строятся, судя по фотографиям. Как это будет совмещено с парком? Никак. В данном случае генеральный план не соответствует действительности. Многих волновала судьба территории на косе Петровского острова — зона по-прежнему остается рекреационной, то есть жилое строительство на ней невозможно. Все это вселяет осторожные надежды.

Вызывает вопросы парк «Заросли» на набережной Макарова. Как и в предыдущей версии генплана, там хотят проложить транспортную магистраль. В данном случае градозащитники проигрывают, но, мне кажется, нужно сделать новые транспортные расчеты. Согласно заключению OST Lab, там нет необходимости строить транспортную набережную и губить редкую природную экосистему.

Новый генплан и дальше продолжает обслуживать интересы застройщиков. Археологический парк и другие предложения на Охтинском мысе, за которые уже много лет бьются градозащитники, не учтены в проекте. Согласно документу, территория отдана под деловую застройку, несмотря на то, что район нуждается в качественных зеленых общественных пространствах.