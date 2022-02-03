Тучков буян, застройка намывов в Сестрорецке, аэропорт в Левашове: как будет развиваться Петербург до 2050 года?

На сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования появилась новая версия генплана Петербурга — именно этот документ отражает развитие города в следующие десятилетия. В январе вице-губернатор Николай Линченко заявил, что в ближайшее время проект будет вынесен на общественные обсуждения. «Собака.ru» в числе первых обратила внимание на документ и попросила градостроителя Даниила Веретенникова и транспортного эксперта Дмитрия Баранова отметить спорные вопросы в нем.
Что такое генплан и как его смотреть?
Генеральный план — главный градостроительный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и другие виды освоения территорий в населенном пункте.
Скачать архив со схемами и пояснительными записками и посмотреть новую версию онлайн можно на сайте Федеральной государственной инфосистемы территориального планирования (ФГИС ТП) по ссылке. На странице необходимо в разделе «Данные» нажать в правом верхнем углу кнопку «Посмотреть слои на карте» и выбрать Петербург. Далее — откроются слои — здесь можно найти интересующие объекты: например, метро, школы, рекреационные зоны (объекты отобразятся после двойного клика мышкой по пункту списка). Цвета основных обозначений, которые могут понадобиться во время изучения: красные — объекты, которые планируются к строительству, желтые — к реконструкции, белые — существующие.
В целом революционных изменений нет и, наверное, не должно быть. Каждый раз, когда появляется новая версия стратегического документа, всегда есть несколько горячих точек, на которые обращаешь внимание в первую очередь. Самой волнующей темой для всех нас — будущее парка «Тучков буян» на Ватном острове. Надо сказать, что территория остается пока рекреационной (зоной массового отдыха. — Прим.ред.). Хотя в свете последних новостей суды уже строятся, судя по фотографиям. Как это будет совмещено с парком? Никак. В данном случае генеральный план не соответствует действительности. Многих волновала судьба территории на косе Петровского острова — зона по-прежнему остается рекреационной, то есть жилое строительство на ней невозможно. Все это вселяет осторожные надежды.
Вызывает вопросы парк «Заросли» на набережной Макарова. Как и в предыдущей версии генплана, там хотят проложить транспортную магистраль. В данном случае градозащитники проигрывают, но, мне кажется, нужно сделать новые транспортные расчеты. Согласно заключению OST Lab, там нет необходимости строить транспортную набережную и губить редкую природную экосистему.
Новый генплан и дальше продолжает обслуживать интересы застройщиков. Археологический парк и другие предложения на Охтинском мысе, за которые уже много лет бьются градозащитники, не учтены в проекте. Согласно документу, территория отдана под деловую застройку, несмотря на то, что район нуждается в качественных зеленых общественных пространствах.
Парка «Тучков буян» в Петербурге не будет? Там все-таки построят Судебный квартал? Вот все, что известно об амбициозном проекте последних лет
В последнее время активисты и градозащитники привлекали внимание к проблеме сохранения общественного сада на месте братской могилы первостроителей Петербурга на Петроградской стороне. Это небольшой сквер, который остался после сноса нескольких флигелей. Парком его, конечно, можно назвать с большой натяжкой, но тем не менее вокруг этого пространства складывается устойчивое городское сообщество. Поэтому в данном случае это явный регресс: если в прежней версии генплана участок был отведен под рекреационную функцию, то в новой — его отдали под деловую застройку, основываясь на пожеланиях владельца земли.
В новом генеральном плане подробно разработали намывные территории в Сестрорецке: здесь обозначили новую сеть магистральных улиц и предложили функциональное зонирование (высотное и малоэтажное жилье, деловые и рекреационные зоны подробно отрисовали). Не знаю, как относиться к проекту, потому что есть существенные опасения экологов: любые намывы в Невской губе чреваты экологическими проблемами — от этого страдают экосистемы и увеличивается риск подтопления территорий. Не вижу аргументов за его реализацию. Не только на этой территории, а в целом в Петербурге большое количество земель отдано под новое жилищное строительство. Градостроительную политику пока не удалось изменить, к сожалению. Город продолжает экстенсивно расширяться: в северной части Комендантского проспекта планируется новый район, рассчитанный на несколько десятков тысяч человек, а от планов построить город-спутник Южный так и не отказались. Это очень спорные решения.
Город должен развиваться, пользуясь внутренними территориальными ресурсами, не расширяясь, а повышая эффективность застроенных территорий: нужно искать пустыри, лакуны, неэффективно используемые территории внутри себя. По нашим скромным оценкам, десятки миллионов квадратных метров жилья можно построить в черте города, но застройщикам не всегда удобно работать со сложными, конфликтогенными территориями, поэтому они осваивают поля. Петербургу нужно «садиться на диету» по застройке новых территорий, в том числе отказываться от намывов. А пока генеральный план на этот вызов не отвечает и продолжает советскую (устаревшую) модель развития города: увеличиваются площади застройки, улично-дорожные сети и бесхозные и неблагоустроенные общественные пространства. Поэтому качество городской среды пока вряд ли будет на достойном уровне.
Дмитрий Баранов
Ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, Эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, автор телеграм-канала «Город в движении»
Что с железнодорожной сетью?
В генеральном плане предусмотрено развитие железнодорожного транспорта на севере и юге города, включая и новые станции: так, часть поездов, прибывающих на Московский вокзал, планируют перевести на станцию «Волковская», чтобы разгрузить его для организации ВСМ (высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. — Прим.ред); планируется новая станция «19 километр» в районе Пулковских высот, реконструкция станции «29 километр» для города-спутника Южный, новая станция «Витебская» в районе Бассейной улицы, «Лесная» в районе Кантемировской, новая станция у Лахта Центра и другие. Все перечисленные решения достаточно логичны: предполагается, что они обеспечат интеграцию железной дороги в транспортную систему города, сделают пересадку с городского транспорта на железнодорожный более удобной. Некоторую тревогу вызывает решение по выводу поездов на станцию «Волковская», поскольку это будет менее удобно для пассажиров. В зарубежной практике железные дороги в городской черте стараются оптимизировать, объединяя вокзалы в центре города и убирая линии под землю. У нас же вместо этого добавляют линию ВСМ по земле, расширяя полосу отвода и снося здания, одновременно убирая нескоростные поезда подальше от центра. Вероятно, так проще, но не в интересах города.
Как будет развиваться общественный транспорт?
Что касается общественного транспорта, приятная новость — трамвайные пути планируют развивать не только на окраинах. В центральной части запланирована новая линия на Большом проспекте Петроградской стороны. Планируется восстановление линии на Пискаревском проспекте. Предложено строительство линий по проспекту Стачек и по Лиговскому до Московского проспекта. Достаточно важные объекты — новые трамвайные линии между Кировским, Московским и Невским районами. Они позволят улучшить транспортное сообщение и сформировать эффективную магистральную сеть. Но есть важные решения, от которых по-прежнему отказываются в центральной части: восстановление трамвайных связей Коломны с Васильевским островом через Благовещенский мост и трамвайной линии через площадь Восстания.
К Аэропорту «Пулково» в новом генплане подведено целых три вида рельсового транспорта: трамвайная и железнодорожная линии, метрополитен. Думаю, эти решения стоит рассматривать лишь как варианты, вряд ли они будут реализованы все вместе, поскольку для аэропорта это явно избыточно. Строительство ЛРТ (линии легкорельсового транспорта. — Прим. ред.) планируется из Купчина (куда и так уже приходит трамвай Славянка), вдоль Дунайского проспекта (в коридоре, ранее предусмотренном для надземного экспресса), а затем на юг, к аэропорту. Это, конечно, не самый удобный маршрут для пассажиров воздушного транспорта. Но если рассматривать Пулково как промежуточную точку и продлевать эти линии дальше, то они могут быть более осмысленными. Как мне видится, наиболее удобно для пассажиров было бы строительство Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта (но это самый дорогой вариант), а ЛРТ могло бы обеспечивать обслуживание окружающих территорий новой застройки. При этом в аэропорту получится мощный пересадочный узел.
Кроме того, планируется новый аэропорт в Левашове. Но я очень скептически смотрю на эту идею, потому что у города нет острой необходимости в аэропортах. Пулково еще не достиг полной загрузки (при этом и его планируют расширять). Бывший терминал Пулково II простаивает, а аэропорт на Ржевке закрыли и застраивают жильем. В этом контексте аэропорт в Левашове выглядит как проект ради проекта.
Что с улично-дорожной сетью?
Наибольшее внимание на себя обращает связь между Московским, Кировским и Невским районами, в составе которой предусмотрено строительство Большого Смоленского моста. Проект предполагает снос множества исторических зданий, хотя проектные решения еще можно оптимизировать. В Московском районе вновь возвращаются к отмененному ранее строительству дороги через объект культурного наследия — Митрофаньевское кладбище (ныне Громовское. — Прим.ред.). На его территории разработчики обозначили сразу тоннель и путепровод. Как это будет реализовано? Непонятно.
В Калининском районе предусмотрели реконструкцию Арсенальной и Свердловской набережных, чтобы повысить их пропускную способность, сделать движение непрерывным на всем протяжении. Но уже сейчас понятно, что существующие участки с непрерывным движением перегружены и работают плохо. Прежде всего, это развязка под Кантемировским мостом. Но там никаких работ не планируется. Так, реконструкция не будет эффективной, а только лишь усугубит проблемы на других участках. Отсутствие светофоров приведет к невозможности управления потоком и образованию многокилометровых пробок в случае внезапных ДТП или ремонта. Рекреационное значение набережной, популярнейший велосипедный маршрут, проходящий по ней, доступность для маломобильных групп граждан — все это плохо сочетается с планами по организации непрерывного движения.
В центральной части города планируют построить Ново-Адмиралтейский мост (переправу между Коломной и Васильевским островом). Его расположение неудачно с точки зрения судоходства (здесь поворачивает фарватер), он расположен очень близко к Благовещенскому мосту, кроме того, он затрагивает территорию Адмиралтейских верфей и выводит новые транспортные потоки на узкие исторические улицы. Это негативно скажется на жизни всего района. В новом генплане есть Арсенальный мост, который соединяет Смольную, Свердловскую и Арсенальную набережные. Существует риск, что объект приведет к увеличению транспортной нагрузки на некоторые улицы Центрального района, поскольку на него перераспределится часть потока с перегруженного Литейного моста. Чтобы этого избежать, нужно максимально переориентировать транспортные потоки на общественный транспорт.
В Василеостровском районе планируется пробивка набережной Макарова через парк «Заросли». Мы проводили расчеты, согласно которым положительный эффект связки для транспортной системы в целом практически равен нулю. Возможно, стоит поискать компромиссное решение для связности улично-дорожной сети на этом участке: например, сделать дорогу более низкого класса, оставляя место для природной среды.
На генеральном плане присутствует улично-дорожная сеть на новом намыве в северо-западной части острова. Сам проект намыва у меня всегда вызывал сожаление, потому что советская застройка не предполагала дальнейшие развитие территории — это, по сути, такой паразит. Пока вся улично-дорожная сеть здесь ориентирована на то, чтобы вывести машины на ЗСД, но не всем жителям нужно в эту сторону (большинство направляются в сторону центра). Центральная магистраль намыва — проспект Крузенштерна — соединяет набережную Макарова и Шкиперский проток. Она проходит параллельно берегу, поперек желаемому направлению поездок.
Магистраль М7 через Удельный парк
По прежнему осталась магистраль М7 через Удельный парк, впервые появившаяся в генплане 1986 году. Центральный участок магистрали проходит вдоль железнодорожных путей в плотной исторической застройке, среди объектов культурного наследия, и реализация его крайне затруднительна. Разработчики обозначили там строительство тоннеля. Впрочем, в новом генеральном плане магистраль имеет уже более низкий класс (зато был повышен класс Пискаревского проспекта, где теперь предполагается непрерывное движение), а функциональная зона транспортной инфраструктуры на территории Удельного парка значительно сокращена.
Еще один не менее ценный объект будет затронут в генплане — Лопухинский сад. В документе разработчики сделали пробивку дороги вдоль зеленой территории, несмотря на то, что она является объектом культурного наследия. Они обошли этот нюанс, изобразив здесь тоннель. Как и на какие средства это будет реализовываться — непонятно. Завершение формирования магистрали вдоль набережной, с одной стороны, выглядит логично на карте, но, с другой стороны, транспортное значение этого участка не очень велико, и от него можно было бы отказаться, тем самым, сохранив рекреационный потенциал и не увеличивая транспортную нагрузку.
Обводный канал рассматривается разработчиками генплана как коридор для прохождения магистрали непрерывного движения в рамках концепции Транспортного обхода центра. Саму концепцию впервые предлагали еще в конце 1990-х как более дешевую альтернативу внеуличных скоростных дорог. Подход устарел лет на 50. Сейчас Петербург уже имеет минимальную сеть внеуличных дорог в виде КАД и ЗСД и продолжает ее развивать. Обход сам по себе не повлияет на транзитное движение через центр, а ограничить этот транзит можно и так, если развивать общественный транспорт. Обводный канал находится между историческим центром и бывшей промышленной окраиной, где улично-дорожная сеть по-прежнему плохо развита. В этом смысле Широтная магистраль (ШМСД) расположена куда правильнее, за серым поясом. Да и потом — вся планируемая мощность магистрали вдоль Обводного упирается в уже перегруженный мост Александра Невского. Так, увеличение пропускной способности набережных Обводного канала лишь привлечет новый транспорт туда, откуда его нужно наоборот убирать, а в качестве обхода работать не будет, потому что есть более короткие пути. Обводный уже перестал быть промышленной зоной и активно застраивается жильем. Его параметры ограничены красивыми историческими железнодорожными путепроводами, имеющими охранный статус. Здесь нужен общественный транспорт и зелень, а не развязки и интенсивный поток машин.
Логика всего генерального плана в том, что новые территории застраиваются, для них нужно предусмотреть как новые линии улично-дорожной сети, так и увеличить мощность старых. Но этот подход глубоко устаревший и не учитывает, что можно активно влиять на структуру мобильности как города в целом, так и в отдельных районах, вместо дорогостоящей и неэффективной реконструкции улиц в плотной застройке. Пока мы стимулируем людей повсеместно пользоваться автомобильным транспортом. Расширяя дороги, где это возможно, мы лишь усугубляем имеющиеся проблемы там, где расширение уже невозможно. Но это не отменяет задачи повышения связности сети, с которой я не спорю.
А как повлиять на генплан?
Предлагать изменения в документ можно на общественных слушаниях. Информация о них появится через 30 дней после публикации проекта на страницах районных администраций. Все собранные заявки отправятся в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга для принятия решения.
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