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Набережную Пряжки возле Матисова моста превратят в цветущий сад. Это совместная акция солистки Мариинского и фонда «Зеленый Петербург»

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Уже совсем скоро набережная реки Пряжки возле Матисова моста превратится цветущий сад из роз. Цветы высадят в рамках акции «Остров роз», реализовать которую помогут участники фонда «Зеленый Петербург».

Shutterstock.com

«Остров роз» — проект оперной певицы Мариинского театра Анны-Марии Матис, помогать реализовывать который будут участники фонда «Зеленый Петербург». Принять участие могут все желающие — чтобы посадить растения, нужна помощь волонтеров.

Розы высадят у Матисова моста на набережной реки Пряжки уже в это воскресенье, 12 июня. Планируется, что акция займет не менее трех часов. «Берите лопаты, они нам очень нужны!» — призывают участники фонда. Чтобы записаться в волонтеры, нужно пройти регистрацию по ссылке.

«Анна очень хотела посадить именно розы, поэтому упорно искала самые неприхотливые сорта и привлекала специалистов, а также нашла поддержку среди местных организаций — с посадкой будут помогать сотрудники и подопечные фонда «Помощь детям». Верим, что с заботой жителей розы будут жить», — поделились в «Зеленом Петербурге».

Напомним, ранее в библиотеке Алвара Аалто в Выборге «Зеленый Петербург» пересадил цветы из пластиковых в горшки из природных материалов. По словам участников фонда, сотрудники библиотеки видят ее как «сад, созданный руками и идеями ее творца, где взращиваются не только растения, но и человеческие души». Поэтому акция и получила название — «Сад Аалто».

Как фонд «Зеленый Петербург» превратит библиотеку Аалто в сад

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