На Васильевском острове начались работы по северному намыву. Чем это чревато для Петербурга?

«Создание намывных территорий, как и любой проект, должно иметь определенную цель. Если включить «адвоката дьявола», такую благую цель найти можно — компактное развитие города. Освоение акватории вблизи Васильевского острова с градостроительной точки зрения лучше и полезнее, чем экстенсивный рост, как застройка Кудрово или Мурино. Так произросла идея первого намыва в 1960-х, когда были намыты территории, прилегающие к улице Кораблестроителей. Одним из официальных обоснований «советского намыва» стало то, что люди, переехавшие в новостройки Гражданки, Дачного или Сосновой поляны стали работать менее продуктивно, а потому горожан надо было вернуть обратно, в центр города, в том числе за счет освоения береговой линии Васильевского острова.

Однако эту проблематику нельзя считать релевантной сейчас. В Ленинграде невозможно было представить себе редевелопмент крупнейших предприятий, ставший сейчас действительностью. В городе активное преобразуются промзоны, но это только начало и, прежде чем думать о намывных территориях, Петербург должен освоить «серый пояс», районы Порта или верфей. Но даже если представить себе, что намыв создается своевременно, то его идею топит качество исполнения застройки. Если мы посмотрим на южный намыв, то увидим, что именно ждет нас на севере острова: полторы дороги, дома посреди песка, один детский сад, несколько магазинов и больше никакой инфраструктуры. Сейчас нет ни одной причины, почему на северном намыве будет иначе, и мы не получим там ещё одни Шушары. В этом идет главное расхождение с «советским» намывом. Проект 1960-х был проработан до мельчайших деталей: экспериментальные жилые дома, благоустройство, общественно-деловая застройка, Морская набережная. Даже при том, что многое не успели сделать, «Приморская» стала знаковым районом, тогда как с новым намывом этого нет».

В итоге ради проекта, не имеющего ни идеи, ни цели мы прямо сейчас отказываемся от одного из редких общедоступных участков берега Финского залива. Вопрос «Зачем?» становится главным поводом остановить новый намыв. Либо, если достойный ответ на него таки найдется, это, возможно, и снимет непонимание со стороны горожан. Таким ответом, например, вполне может стать создание именно на северном намыве кампуса СПбГУ (вместо Московской Славянки) или реализация ансамбля Морского Фасада города, каким его видели еще авторы «советского намыва», но об этом пока что речи нет».