На Васильевском острове начались работы по северному намыву. Чем это чревато для Петербурга?

В Петербурге начались работы по намыву новых территорий в северной части Васильевского острова — там планируют возвести жилье, рассчитанное почти на 30 тысяч человек. Активисты выступают против этого проекта. «Собака.ru» поговорила с архитектором-градопланировщиком в бюро MLA+ Даниилом Веретенниковым, доцентом кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артемом Павловским и урбанистом, автором телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» и жителем Гавани Георгием Фроловым о том, чем чреват намыв для города.
Что происходит?
В начале апреля в северной части Васильевского острова начались работы по намыву территорий. Петербуржцы обратили внимание на установку забора с логотипом «Группы ЛСР». В конце месяца появились эскизы застройки. Над проектом работали шесть компаний: «Специализированный застройщик «ЛСР», «Евгений Герасимов и партнеры», «Урбис-СПБ», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Интерколумниум» и «Архитектурная мастерская «Б2». По данным «Фонтанки», на северном намыве планируют построить 6 детских садов, три школы, больницу и жилые дома, высота которых пока не утверждена.
Стоит отметить, что общественные обсуждения намыва северо-западной части Васильевского острова прошли еще в феврале прошлого года. После чего Смольный опубликовал протокол итогов. Журналисты «Фонтанки» обратили внимание, что большинство замечаний — критика проекта или просьбы отказаться от застройки этой территории. Сейчас жители Васильевского острова борются против строительства — появилось целое сообщество активистов, у которых есть вопросы к законности этого проекта. Как сообщает «МR-7», застройщик утверждает, что после приобретения прав на создание намыва в 2020 году, он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, поэтому работы проводят.
Чем чреват намыв для Петербурга?
Артем Павловский
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доцент кафедры, доктор географических наук:
«Этот намыв на Васильевском острове был предусмотрен генеральным планом еще 2005 года. Всего осталось домыть около 238 из 456 га. Основные проблемы заключаются в следующем: первое — сокращение площади акватории Невской губы, являющейся аккумулирующей емкостью в период наводнений. Из-за этого может подниматься уровень воды в том числе в исторической части Петербурга. Второе — Приморская зона является наиболее уязвимой к происходящим климатическим изменениям — увеличению уровня моря, нагонных наводнений, затоплений. Поэтому сильно увеличивать плотность населения на этих территориях нецелесообразно.
К середине XXI века климат в Петербурге изменится с влажного континентального на океанический. По имеющимся прогнозам, скорость подъема среднего уровня моря увеличится — и будет достигать одного метра и даже более. Проживание на этих территориях уже в середине этого века может быть не таким комфортным. Среди возможных вариантов решения проблемы — повышение отметок земли и локальные дамбы. Но все-таки лучше не располагать на этих территориях многоэтажную жилую застройку».
«Создание намывных территорий, как и любой проект, должно иметь определенную цель. Если включить «адвоката дьявола», такую благую цель найти можно — компактное развитие города. Освоение акватории вблизи Васильевского острова с градостроительной точки зрения лучше и полезнее, чем экстенсивный рост, как застройка Кудрово или Мурино. Так произросла идея первого намыва в 1960-х, когда были намыты территории, прилегающие к улице Кораблестроителей. Одним из официальных обоснований «советского намыва» стало то, что люди, переехавшие в новостройки Гражданки, Дачного или Сосновой поляны стали работать менее продуктивно, а потому горожан надо было вернуть обратно, в центр города, в том числе за счет освоения береговой линии Васильевского острова.
Однако эту проблематику нельзя считать релевантной сейчас. В Ленинграде невозможно было представить себе редевелопмент крупнейших предприятий, ставший сейчас действительностью. В городе активное преобразуются промзоны, но это только начало и, прежде чем думать о намывных территориях, Петербург должен освоить «серый пояс», районы Порта или верфей. Но даже если представить себе, что намыв создается своевременно, то его идею топит качество исполнения застройки. Если мы посмотрим на южный намыв, то увидим, что именно ждет нас на севере острова: полторы дороги, дома посреди песка, один детский сад, несколько магазинов и больше никакой инфраструктуры. Сейчас нет ни одной причины, почему на северном намыве будет иначе, и мы не получим там ещё одни Шушары. В этом идет главное расхождение с «советским» намывом. Проект 1960-х был проработан до мельчайших деталей: экспериментальные жилые дома, благоустройство, общественно-деловая застройка, Морская набережная. Даже при том, что многое не успели сделать, «Приморская» стала знаковым районом, тогда как с новым намывом этого нет».
В итоге ради проекта, не имеющего ни идеи, ни цели мы прямо сейчас отказываемся от одного из редких общедоступных участков берега Финского залива. Вопрос «Зачем?» становится главным поводом остановить новый намыв. Либо, если достойный ответ на него таки найдется, это, возможно, и снимет непонимание со стороны горожан. Таким ответом, например, вполне может стать создание именно на северном намыве кампуса СПбГУ (вместо Московской Славянки) или реализация ансамбля Морского Фасада города, каким его видели еще авторы «советского намыва», но об этом пока что речи нет».
Даниил Веретенников
Архитектор-градопланировщик в бюро MLA+:
«Позитивных эффектов у проекта северного намыва лично я не вижу. А негативные есть — и они лежат в двух плоскостях: экологической и градостроительной. Экологи уже много лет предупреждают о рисках, связанных с намывом территорий в Финском заливе. Речь не только о вторжении в экосистему Невской губы, но и о повышении риска наводнений. Что касается градостроительных контраргументов, то идея намыва — это продукт архаического подхода к городскому планированию, когда развитие города понималось, в первую очередь, как его пространственный рост. Мы пытаемся освоить все новые и новые территории, застраиваем сельскохозяйственные поля и отвоевываем землю у залива, забывая о том, что экстенсивное расширение городского пространства требует больших средств на его качественное содержание. Более прогрессивный подход состоял бы в решении интенсифицировать использование существующих территорий взамен освоению новых.
Но если решение о создании северной части намыва уже принято, то я бы настаивал на пересмотре самих планировочных решений. На основании сведений из Генерального плана и проекта планировки территории можно сделать вывод о том, что существующая концепция намыва — это типичный продукт середины 2000-х со всеми «грехами» того времени: строгим функциональным зонированием, большими межмагистральными территориями и так далее. Функционально-планировочные решения столь ответственного для города проекта должны быть пересмотрены в пользу более сложно устроенного современного района с плотной и разнообразной застройкой, частой сеткой улиц и развитой системой общественных пространств».
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