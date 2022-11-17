«Ночлежка» открывает приют для бездомных пожилых людей в Ленобласти

В «Ночлежке» рассказали, что среди подопечных благотворительного фонда есть люди, которые в силу возраста и состояния здоровья уже не могут обеспечить себя и позаботиться о жилье.

«Часть из этих людей ждет своей очереди, чтобы заселиться в государственные интернаты. Это ожидание может растягиваться на месяцы и годы. А есть те, для кого даже такой вариант невозможен из-за бюрократических сложностей и системных проблем», — говорится в социальных сетях фонда.

Дом рассчитан на 15 человек, там есть три жилые комнаты на 4-5 человек, кухня, прачечная, кабинет соцработника, терраса и небольшой сад. Отмечается, что в доме в Сиверском будут размещать только пожилых подопечных фонда. Благотворительный фонд продолжает сбор средств на его обслуживание и обустройство.