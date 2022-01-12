Активисты просят петербуржцев спасти растения из зимнего сада ЛДМ, который собираются снести

«30 декабря уволили весь обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто ухаживал за садом. А зачем? Всё равно сносить. Сад жалко. Растения в основном крупномерные. Догадываюсь, что бесплатно ничего не отдадут, пусть лучше засохнут. Может, кто купит?» — сказано в посте группы.

В комментариях неравнодушные жители готовы взять высокие растения к себе, кто-то хочет забрать небольшие кусты в память о месте, кто-то высказывает желание о выкупе некороых деревьев, а кто-то обзванивает другие городские оранжереи с просьбой забрать тропические растения себе.

Как пишет «Фонтанка» со слов создательницы инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев» Марии Тиники, транспортировка растений зимой может им только навредить.

Информация о сносе ЛДМ появилась еще в августе 2021 года. Участок на Песочной набережной, на котором стоит здание, выкупила «Группа Эталон» для строительства жилого комплекса. В «Эталоне» пояснили, что «специалисты управляющей компании осуществляют необходимый уход за растениями и регулярно их поливают».

«Прорабатываются варианты сохранения и передачи растений зимнего сада заинтересованным лицам и структурам. К моменту завершения работы театра ЛДМ планируется решить этот вопрос», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе застройщика.