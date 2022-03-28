«Вход с улицы» от «Ночлежки»: как устроен первый ресторан транзитного трудоустройства в России

«„Вход с улицы“ — это новый ресторан в „Бертгольд-центре“: классное, уютное, очень вкусное и веселое место. Также „Вход с улицы“ — проект транзитного трудоустройства бывших бездомных: в команде заведения работают подопечные благотворительной организации „Ночлежка“, — объясняет ее директор Григорий Свердлин (Прим. ред.: интервью состоялось до того, как Григорий покинул пост и уехал из России). — За год, как мы планируем, новые профессии здесь будут получать до 20 наших клиентов. Каждый из них предрасположен к определенному виду деятельности: для одних это работа в зале, для других — на кухне. Схема такая: наши кураторы распространяют информацию о ресторане среди подопечных. С теми, кто заинтересовался, запускается программа — подготовка медицинских документов и прочее. Стажеры проходят практику в ресторане по 3–4 месяца, в это время они получают стипендию. Пробуют свои силы в профессии повара, официанта или бармена и на выходе получают рекомендации к трудоустройству в общепите. Это не единственный вклад „Входа с улицы“ в задачи „Ночлежки“. Мы надеемся, что ресторан начнет приносить прибыль: она будет инвестироваться в наш фонд. В ресторан вложены как наши средства, так и собранные краудфандингом: сбор длился два месяца, были лоты от подписки на кофе до именного стола.

Одни придут в ресторан «Вход с улицы», поскольку они фанаты «Ночлежки», другие — из любопытства, третьи - потому что просто вкусно и здорово.

Идея общепита с транзитным трудоустройством бездомных не новая. Я изучал социальные финансы в Оксфорде и в Англии побывал в двух местах с подобной концепцией: Cafe from Crisis и Brigade Bar + Kitchen. Первое, Cafe from Crisis, — в самом Оксфорде, его мне показывал заместитель мэра. Я впервые увидел формат и очень впечатлился. Самый центр города, симпатичное городское бистро, полно людей! В глаза не бросалось, но на стенах тут и там была информация о том, что здесь дают бездомным работу. Тогда и появилась идея создать что-то аналогичное в Петербурге. В Лондоне я отправился в Brigade Bar + Kitchen и был удивлен уже не концептом, а тем, что это очень модный и дорогой ресторан, с бронью столов на пару недель вперед: не ожидал, что у социального проекта может быть такой уровень. На втором этаже там была огромная кухня, на которой учатся будущие сотрудники. Мне провели по ней экскурсию, я поделился планами сделать схожий проект в России, и команда горячо пожелала начинанию удачи. „Вход с улицы“ станет первым в нашей стране таким проектом».