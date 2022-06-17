У дома Бассейного товарищества зажгли фонари. Они не работали много лет

На Некрасова, 58 и 60 восстановили работу фонарей. Они не горели много лет. Инициативу исправить ситуацию проявили активист Ярослав Костров от движения Ц, ресторан Animals, бар Хоровод.

«К проекту возвращения освещения от фонарей Бассейного товарищества мы с друзьями шли долго. С разных сторон меня пинали соседи и знакомые. Но все было никак: то нет времени, то денег, то погода не та, то одолевала лень. Но этим летом сложились все звезды. И спустя много десятков лет, мы зажгли маяки при въезде в двор-курдонер этого известного жилого комплекса», — пишет участник движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Как отметил Ярослав в разговоре с «Собака.ru» сейчас фонари включаются с помощью датчиков освещенности: «Пока питание автономное аккумуляторное за счет инициаторов проекта». В будущем активисты хотят наладить включение по таймеру, возможно, по wi-fi.

Дом Бассейного товарищества в стиле модерн построен в начале XX века по проекту архитекторов Вирриха, Зазерского и Бубыря. Комплекс состоит из восьми корпусов. При реализации проекта использовали все новейшие достижения жилого домостроения того времени: централизованная подача горячей воды, водяное отопление, вентиляционные системы и лифты.