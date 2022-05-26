8 ресторанных открытий Петербурга: кофе от выпускников детских домов, круассаны в «Севкабеле» и вид на Выборгский залив

Кофейня с транзитным трудоустройством, лучший вид на Выборгский залив и новые круассаны в Петербурге: рассказываем о последних заметных ресторанных открытиях.
«Спэшл»
Транзитное трудоустройство — особенный специалитет петербургского общепита. Кроме ресторана «Вход с улицы» от «Ночлежки» в центре города появилась кофейня фонда «Анна помогает», в которой работают выпускники детских домов. Здесь весь день подают завтраки: несколько видов тостов, голландские панкейки и английские сконы со сливочным маслом. В интерьере использовали минимум новых ресурсов, оформляя пространство мебелью из переработанного пластика, хэндмейд вазы и плафоны, отреставрированные венские стулья.
|Б.Конюшенная, 6
«Тихий ход»
Команда «Прошуттерии» и La Salumeria занялась экспансией в Ленобласть и построила кафе на базе отдыха «Море» (полуостров Киперорт). Вид — на Выборгский залив, песчаная коса прямо под открытой верандой — подарок после преодоления 120 км от города. Завтраки накрывают до 12 часов, а в остальное работает основное меню с супами и 4 видами пасты, салат с судаком и каперсами и один из любимых вителло тоннато редакции.
|Выборгский р-н, Прибойный проезд, 1
«Amici дача»
В Репино появился новый резидент, а значит и у нас случился лишний повод выбраться за город. Итальянский буфет создали авторы 2 Taco&Co и панинерии Amici на Малой Посадской, а разработку пицца-рецептов взяли на себя шеф-пиццайоло Эрмес Никосия и Дмитрий Клипов (Caffe Italia). В меню также можно найти паштеты и риеты, традиционные рисовые шарики аранчини, картофельные дольки тартуфо и кальцоне фритта, а большие наборы антипасти так и просятся с собой на залив.
|Приморское шоссе, 443
«Пеше»
Кафе на французский манер с несложной едой, большим разделом завтраков (готовят крок месье, сырники и яйца Бенедикт) и толковой десертной картой. За нее отвечает шеф-кондитер Олег Марков (экс-пекарь «Футуры»), который булочку шу заправляет прополисом и ромашкой, а наполеон — бобами тонка.
|Маяковского, 54-56
Honeydays
Новые круассаны в Петербурге! В «Севкабель Порту» работает солнечная кофейня Honeydays, которая помимо сладкой выпечки предлагает и сытные варианты — со вкусом «цезарь» или с грушей и горгонзолой.
|Кожевенная линия, 40, Eastcable
«Хороший тигр»
В одном из дворов Коломны сестры-близняшки Вероника и Вика Нелипа (работали в Москве у Александра Оганезова и в ресторане Gentle) открыли маленькую кофейню с зернами от петербургских обжарщиков Sibaristica и выпечкой от сетевого проекта «Слой».
|Вознесенский проспект, 45
Dequfo
В кафе на севера Петербурга пекут хлеб и булки на разный лад и конструируют сложные корпусные десерты. Шеф-повар Илья Соломатин (работал в Il Lago dei Cigni, «Сад») сделал акцент на разнообразных завтраках с оладьями из садовых цукини, крок-месье с прошутто котто, сыром грюйер и соусом Морне. Из вечерних блюд рекомендуем обратить внимание на французский пирог с уткой, курагой и горчичной сгущенкой, сибас с соусом из черемши или ребра Кальби с сельдереем в постном хлебе.
|пр. Тореза, 77к1
«Магадан»
Рестораторы Аркадий Новиков и Антони Пинский открыли пророссийский проект на корабле «Летучий голландец». Рыба и морепродукты, обитающие в водоемах нашей страны, поп-музыка конца 90-х и начала нулевых, под которую мы не раз танцевали на местных курортах. Бонус: из ресторана открывается вид на акваторию Невы и Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост, Ростральные колонны, Эрмитаж и Дворцовую площадь.
|Мытнинская наб., 6
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