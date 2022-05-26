8 ресторанных открытий Петербурга: кофе от выпускников детских домов, круассаны в «Севкабеле» и вид на Выборгский залив

«Amici дача»

В Репино появился новый резидент, а значит и у нас случился лишний повод выбраться за город. Итальянский буфет создали авторы 2 Taco&Co и панинерии Amici на Малой Посадской, а разработку пицца-рецептов взяли на себя шеф-пиццайоло Эрмес Никосия и Дмитрий Клипов (Caffe Italia). В меню также можно найти паштеты и риеты, традиционные рисовые шарики аранчини, картофельные дольки тартуфо и кальцоне фритта, а большие наборы антипасти так и просятся с собой на залив.