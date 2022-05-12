На Васильевском отрывается кластер «Нормальное место»: инклюзивный бьюти-коворкинг, сенсорная комната и мастерские. Что там будет?

Как устроено пространство?

Первый этаж пока не готов — за время работы над проектом он перетерпел много разных изменений. Мы планируем сделать здесь небольшой магазин «Спасибо», кофейную точку с кулинарией из кафе «Огурцы», объединенную с цветочной мастерской и инклюзивный бьюти-коворкинг, где будут работать люди с ограниченными возможностями.

На втором этаже уже работают керамическая, швейная и графическая мастерские, есть мультимедийный класс, в котором дети и подростки будут изучать дизайн и 3D-моделирование, арт-студия команды «Перспективы», общая столовая (кулинарная мастерская), где ребята с ментальными особенностями учатся готовить. Доступны зал двигательной активности, в котором проходят занятия ребят с особенностями, йога-тренинги, танцы, и коворкинг с переговорной и кабинетом — он может быть видоизменен и стать целым пространством для проведения конференций и мероприятий. А еще откроем здесь комнату сенсорной разгрузки, оснащенную оборудованием для стимуляции систем восприятия: обонятельной, тактильной, слуховой, зрительной, вкусовой и вестибулярной.