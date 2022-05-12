На Васильевском отрывается кластер «Нормальное место»: инклюзивный бьюти-коворкинг, сенсорная комната и мастерские. Что там будет?

В пространстве «Исткабель» (проект «Севкабель Порта») с 15 мая официально запускается двухэтажный инклюзивный кластер «Нормальное место». Здесь получат прописку благотворительные и социальные проекты, охватывающие самые разные группы людей. «Собака.ru» узнала у идеолога проекта, основательницы инклюзивных мастерских «Простые вещи» Марии Грековой, чем интересно пространство и что будет на открытии.
Как появилась идея?
Два года назад мы осознали, что места для мастерских «Простые вещи» критически не хватает — необходимо расширяться. Но переезжать в более просторное помещение не очень интересно — проект быстро развивается, нам и там вскоре станет тесно. Вместе с другом и организатором фестиваля «День Тома Сойера» Даниилом Александровым подумали: «А почему бы нам не сделать кластер социальных и благотворительных проектов?». Это должно быть не общежитие, а нормальное место, где любая социальная проблема озвучивается как задача. Разработкой проекта занимались учредители проекта инклюзивные мастерские «Простые вещи», благотворительная организация «Перспективы», благотворительный магазин «Спасибо», студия «Да» и кафе «Огурцы». Наполнением пространств первого и второго этажей занимались два архитектора Сергей Белан и Арина Кучкова. А название появилось благодаря мозговому штурму с Александром Семиным — наш большой друг, который делал социальную рекламу для «Простых вещей».
Цветочная мастерская инклюзивных мастерских «Простые вещи»
В чем заключается концепция?
Мы задумывали «Нормальное место» как альтернативу торговому центру, в котором есть магазины, кафе, развлечения и лекционная база — надеемся эту задачу воплотить в жизнь. Это будет пространство осознанного потребления, благотворительности и творчества. Площадка должна ассоциироваться с доступными форматами для людей разных возрастов и меньшинств. Не хотим концентрироваться на особенностях. Все, что здесь происходит, должно стать нормальным для окружающих. «Нормальное место» — благотворительность с человеческим лицом — место, где социальные и благотворительные проекты объединились, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно, в том числе финансово.
Коворкинг
Как устроено пространство?
Первый этаж пока не готов — за время работы над проектом он перетерпел много разных изменений. Мы планируем сделать здесь небольшой магазин «Спасибо», кофейную точку с кулинарией из кафе «Огурцы», объединенную с цветочной мастерской и инклюзивный бьюти-коворкинг, где будут работать люди с ограниченными возможностями.
На втором этаже уже работают керамическая, швейная и графическая мастерские, есть мультимедийный класс, в котором дети и подростки будут изучать дизайн и 3D-моделирование, арт-студия команды «Перспективы», общая столовая (кулинарная мастерская), где ребята с ментальными особенностями учатся готовить. Доступны зал двигательной активности, в котором проходят занятия ребят с особенностями, йога-тренинги, танцы, и коворкинг с переговорной и кабинетом — он может быть видоизменен и стать целым пространством для проведения конференций и мероприятий. А еще откроем здесь комнату сенсорной разгрузки, оснащенную оборудованием для стимуляции систем восприятия: обонятельной, тактильной, слуховой, зрительной, вкусовой и вестибулярной.
Кухня
Кто из резидентов уже получил прописку в «Нормальном месте»?
На данный момент у нас два резидента. Первый — «Нормальные танцы» — инклюзивный танцевально-перформативный проект. Здесь взрослые с любыми особенностями восприятия и развития совместно делятся друг с другом практиками соматики, танца, перформанса. Основательницей и куратором является Даша Малашенко. Второй резидент — «Старшие» — проект вне эйджизма от благотворительного фонда «Добрый Петербург». Каждую неделю по понедельникам и средам с 10:00 до 18:00 они проводят публичные дискуссии, лекции, мастер-классы и интенсивы на разные темы: от психологии до урбанистики и городского планирования.
Пока продолжаем набирать резидентов. К нам могут присоединиться социальные и благотворительные проекты на всевозможных условиях. Благодаря резидентам «Нормальное место» охватывает самые разные категории людей.
Арт-мастерская от «Перспектив»
Как будет развиваться проект дальше?
Будем проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Хотим, чтобы наши мастерские, которые с 11:00 до 17:00 каждый день заняты работой с людьми с особенностями, вечерами были доступны для всех. Со временем планируем запустить образовательные программы для благотворительных и социальных проектов и стать ресурсом не только для них, но и для всех петербуржцев. А пока вовсю готовимся к открытию.
Что будет на открытии?
Оно состоится 14 и 15 мая. «Простые вещи» проведут экскурсии и мастер-классы для всех желающих: а наша инклюзивная цветочная мастерская будет продавать комнатные растения и рассказывать, как ухаживать за ними. Фонд «Добрый Петербург» презентует проект «Старшие» и организует (!) тараканьи бега. Инклюзивный танцевально-перформативный проект «Нормальные танцы» проведет открытые уроки. На территории пространства все два дня будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести вещи, бесплатный поп-ап магазин от «Спасибо» и тату-студия, где будут бить татуировки по эскизам художников инклюзивной мастерской «Простые вещи». Обязательно приносите с собой еду — устроим обед «Все для всех».
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