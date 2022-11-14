Как петербуржцы озеленяют город? Вот 10 классных примеров: от первого сада на крыше до злакового поля в районе Купчино

Кто превращает Петербург в оазис? Два года урбанист, инженер-градостроитель Никифор Анцулевич собирает карту городского зеленого активизма (недавно свои результаты он представил на конференции «Зеленый Петербург» в Центре петербурговедения Маяковки). «Собака.ru» совместно с Никифором выделила 10 самых интересных (и очень вдохновляющих кейсов!) и рассказала о них.
Деревья от «Европолиса»
На северной стороне проспекта Маршала Блюхера (на участке между Полюстровским проспектом и Кушелевской дорогой) долгое время пешеходы были вынуждены в ТЦ «Европолис» ходить по тропинкам, превращающимся в грязевое болото после дождя. Активисты движения «Красивый Петербург» обратились в органы власти с просьбой проложить здесь тротуар, но им ответили, что это возможно только вместе с реконструкцией проспекта. Тогда петербуржцы обратились к управляющему FortGroup, куда входит «Европолис», Максиму Левченко и попросили положить асфальт вдоль проспекта Маршала Брюхера. Он взялся за решение этой проблемы. Строительная компания потратила 9 месяцев на согласование проекта, 3 миллиона и несколько недель на реализацию. Удалось проложить тротуар, установить скамейки и посадить 20 деревьев и кусты.
Первый огород на крыше
В 1993 году работница тепличного хозяйства (сейчас председатель ЖСК №122) Алла Сокол разбила огород на крыше девятиэтажного дома на Пулковской, 9: сделала парники, где выращивает рассаду, посадила овощи и фрукты. Идею такого озеленения она услышала по радио от американки Шерон Теннисон, которая удивлялась, почему в России не используют крыши для создания огорода или сада. Так Алла Сокол загорелась этой идеей: приобрела почву и семена, а воду для полива провела через вентиляционный канал.
Изначально некоторые жители жаловались на проект. Алле пришлось доказать в суде допустимость нагрузки, создаваемой огородом, на несущие конструкции здания. Сейчас оранжерея, парники, теплицы и ящики с рассадой занимают всю полезную площадь крыши (около 900 квадратных метров!). В подвале она организовала ферму, где калифорнийские черви перерабатывают пищевые отходы в удобрения.
Сад на крыше дома у станции метро «Площадь Ленина»
Ландшафтный дизайнер Вячеслав Алексеев 11 лет назад разбил сад на крыше своего дома, где посадил почвокровные и горные растения: есть и березы, сосны, лиственницы. Попасть сюда может любой житель здания, взяв ключ у управляющей компании. В 2022 году оазис пополнился помидорами, клубникой и горохом. Здесь иногда проводят мероприятии, например, экскурсии и читки стихотворений.
Городская ферма Энди Полынь
В 2016 году художник Павел Баранов разбил огород в Музее уличного искусства — проект был посвящен персонажу комикса, Энди Полынь. Через год автор перевез огород в лофт-проект «Этажи». Новая идея заключалась в том, чтобы заведения выращивали в саду овощи, а отходы компостировали. Проект не стал популярным, и Павел приобрел прицеп, сделал в нем мини-ферму и сдал в аренду команде «Братья Гринс», которые выращивают зелень для ресторанов.
Общественный сад на Петроградской
Это заброшенный пустырь на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. В начале XIX века здесь располагались склады Сытного рынка. В 1874 году на перекрестке возвели деревянные (но с каменными фундаментами) Лютеранскую кирху Святой Марии и школу при ней, которые в блокаду Ленинграда разобрали на дрова. На территории также располагались жилые дома 1911 и 1912 годов постройки — их снесли, признав аварийными. Во время археологического расследования под новую стройку группа компаний «Унисто Петросталь» нашла массовое захоронение начала XVIII века. Предположительно, это скелеты первых строителей Петербурга. Кладбище эксгумировали и перевезли в город Колпино. Стройку остановили, а участок перевели в зону рекреации, лишив застройщика возможности возводить что-либо.
До лета 2021 года пустырь использовали для складирования мусора. Осознав ценность территории, жители объединились вокруг идеи — создать здесь сад. Вдоль Сытнинской высадили кустарники и оформили клумбы, а в дальней части сада разбили огород. Здесь проходят встречи, лекции, добрососедские праздники. По новому генплану территорию отдали под деловую застройку, сейчас жители пытаются отстоять право на сад.
Газон в Коломне
Участники Добрососедства Коломны в прошлом году постелили 100 квадратных метров рулонного газона на набережной реки Пряжки, предварительно очистив территорию от мусора. Так жители Адмиралтейского района превратили неуютный берег в место для отдыха, где можно в теплую погоду читать книги, загорать. В организации инициативы активистам помогал местный бизнес — Green-gazone.
Парклеты
Парклет — небольшая зона отдыха, являющаяся расширением тротуара. В России в ПДД отсутствует такое понятие, поэтому вместо стационарной платформы на базе обычного прицепа с колесами организовывают места для отдыха. Такие конструкции можно припарковать на улице как транспортное средство. Например, в 2020 году урбанист Илья Кулешов вместе с активисткой Ольгой Мнишко установили на Чкаловском проспекте такой автомобильный прицеп со скамейкой и растениями (это проект «На парковке парк»). На реализацию идеи потребовался месяц.
Злаковое поле
До середины прошлого века значительную часть Северного Купчино занимал совхоз «Ударник». В муниципальном округе №72 решили провести эксперимент — и создали зерновое поле у дома на Софийской улице. Глава района МО № 72 Павел Швец, вместе с ландшафтным дизайнером Ириной Павловой и местными жителями высадили подсолнухи, кукурузу, пшеницу, овес и ячмень, рапс, горчицу и фацелию. В конце каждого сезона петербуржцы собирают урожай для себя.
Школьный огород
В августе этого года Администрация муниципального района № 72 нашла в городских архивах сведения об огороде при земской школе 1903 года. Во время изучения материалов, активисты обнаружили список растений за 1916 год. Местные жители совместно с главой МО № 72 Павлом Швец и депутатом Юлией Кондратьевой высадили некоторые из них: амарант, амми, декоративная капуста, лук, сельдерей, спилантес, петрушка, пиретрум девичий, помидоры и шалфей. Все растения подарила хранительница парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. Кадки для огорода спроектировали студенты второго курса направления «Ландшафтная архитектура кафедры культурологии и искусства« ЛГУ имени А.С. Пушкина.
Акция «Остров роз»
В июне этого года оперная певица Мариинского театра Анна-Мария Матис совместно с «Фондом зеленый Петербург» и Добрососедством Коломны высадили на набережной реки Пряжки 108 зимостойких кустов роз. Акция была направлена не только на озеленение места, но и несла социальную миссию: к делу привлекли «Приют для мам», школьников, активистов из объединения «Республика Альянс», подопечных Центра безнадзорных детей и Никольского приюта.
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