Как петербуржцы озеленяют город? Вот 10 классных примеров: от первого сада на крыше до злакового поля в районе Купчино

Первый огород на крыше

В 1993 году работница тепличного хозяйства (сейчас председатель ЖСК №122) Алла Сокол разбила огород на крыше девятиэтажного дома на Пулковской, 9: сделала парники, где выращивает рассаду, посадила овощи и фрукты. Идею такого озеленения она услышала по радио от американки Шерон Теннисон, которая удивлялась, почему в России не используют крыши для создания огорода или сада. Так Алла Сокол загорелась этой идеей: приобрела почву и семена, а воду для полива провела через вентиляционный канал.

Изначально некоторые жители жаловались на проект. Алле пришлось доказать в суде допустимость нагрузки, создаваемой огородом, на несущие конструкции здания. Сейчас оранжерея, парники, теплицы и ящики с рассадой занимают всю полезную площадь крыши (около 900 квадратных метров!). В подвале она организовала ферму, где калифорнийские черви перерабатывают пищевые отходы в удобрения.