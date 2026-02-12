Редакция Собака.ru объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026

Девять лет подряд в феврале редакция Собака.ru вручает премию «Петербург будущего». Каждый год мы отмечаем авторов ярких и значимых проектов в урбанистике, архитектуре, редевелопменте, музейном деле и реставрации, благотворительности и социальной сфере. И пришло время назвать лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026. Познакомьтесь с теми, кто за прошедший год сделал Петербург лучше!
Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», мы проведем 12 февраля, по традиции в гостинице «Астория» соберутся девелоперы, архитекторы, кураторы, дизайнеры, искусствоведы и профессионалы музейного дела, реставраторы, урбанисты. Вместе мы будем чествовать лауреатов.
В этот раз редакция Собака.ru выбрала героев в семнадцати номинациях. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026!
Культурное пространство года
Выставочная стратегия года
Поп-ап проект года
Комплексное развитие года
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Книга года о Петербурге
Лев Лурье и Мария Элькина, «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров»
Инклюзивная инициатива года
Арт-терапия на «Пряжке» / Команда психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца («Пряжка»)
Футбольная выставка-блокбастер
«Зенит. Петербург. 100 лет вместе» от команды «ФК Зенит» и бюро Planet9
Дворцово-парковый фестиваль года
Фестиваль уличных театров «Елагин парк»
Реставрация года
Бывшая Англиканская церковь — Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина
Реставраторы года
Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
Инновация в городской среде
Бассейн у Флагштока («Газпром Большая Лахта»)
Взаимодействие года
Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»
Профессиональные петербуржцы года
Акселераторы новой архитектуры Петербурга
Сдвиг года
Дом, который передвинули / Сity Solutions
Биохакинг в девелопменте
Сверхновый дизайнер года
Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026!
