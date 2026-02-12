Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  Петербург будущего 2026
Редакция Собака.ru объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026

Девять лет подряд в феврале редакция Собака.ru вручает премию «Петербург будущего». Каждый год мы отмечаем авторов ярких и значимых проектов в урбанистике, архитектуре, редевелопменте, музейном деле и реставрации, благотворительности и социальной сфере. И пришло время назвать лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026. Познакомьтесь с теми, кто за прошедший год сделал Петербург лучше!

Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», мы проведем 12 февраля, по традиции в гостинице «Астория» соберутся девелоперы, архитекторы, кураторы, дизайнеры, искусствоведы и профессионалы музейного дела, реставраторы, урбанисты. Вместе мы будем чествовать лауреатов.

В этот раз редакция Собака.ru выбрала героев в семнадцати номинациях. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026!

Культурное пространство года

Музей ОБЭРИУ

Выставочная стратегия года

Русский музей

Поп-ап проект года

Пространство K-30

Комплексное развитие года

Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Книга года о Петербурге

Лев Лурье и Мария Элькина, «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров»

Инклюзивная инициатива года

Арт-терапия на «Пряжке» / Команда психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца («Пряжка»)

Футбольная выставка-блокбастер

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе» от команды «ФК Зенит» и бюро Planet9

Дворцово-парковый фестиваль года

Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

Реставрация года

Бывшая Англиканская церковь — Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина

Реставраторы года

Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

Инновация в городской среде

Бассейн у Флагштока («Газпром Большая Лахта»)

Взаимодействие года

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»

Профессиональные петербуржцы года

«Коломна Фест»

Акселераторы новой архитектуры Петербурга

Фестиваль «Архитектон»

Сдвиг года

Дом, который передвинули / Сity Solutions

Биохакинг в девелопменте

Апарт-отель Well

Сверхновый дизайнер года

Вова Спакис

 

Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2026!

 

Петербург будущего 2026

