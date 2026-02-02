Эксклюзив! Ксения Шойгу завершает реставрацию фортов Кронштадта, покидает проект и едет в Сибирь руководить «Долиной Менделеева»!

И кто инвестировал в развитие Кронштадта?

«Остров фортов» — это и федеральные деньги, и региональные, и инвестиционные, и меценатские. И есть ведь еще международные спонсоры. Знаете, было очень сложно объяснить арабам, почему Кронштадт — побратим Арабских Эмиратов. Практически невозможно. Но нам повезло. Они поверили — и включились в работу.

Зачем объяснять, если надо объяснять — так это в вашем деле не работает, да?

Вообще не работает. Помню, как конгрессно-выставочный комплекс и Музей военно-морской славы России были построены, потому что мы, по счастью, обнаружили соответствующее поручение Президента — и это помогло объяснить всем незаинтересованным лицам, почему этот проект все-таки имеет смысл реализовать.

Много было людей, которые сомневались в том, что вы делаете?

Скорее были те, кто сомневались — а зачем мне все это нужно. Так и спрашивали: «Ну да, все понятно, красиво, но в чем твой коммерческий интерес, если ты на этом проекте и денег-то не заработала?»

Не все поняли, что вы творчеством занимаетесь?

Согласитесь, сложно объяснить, что за словами «комплексное развитие территории» и «диверсифицированный подход к финансовым потокам» на самом деле стоит то, что мы искали каждую копейку, экономили, и я лично вложила свои деньги, чтобы в парке «Остров фортов» были по-настоящему хорошие детские площадки. И чтобы наш скейт-парк был не деревянный, а бетонный: чтобы, когда я попрощаюсь с проектом, я точно понимала, что скейт-парк простоит как минимум 10 лет и не надо будет его каждые 2 года ремонтировать, потому что это здесь самая популярная локация. Хотя это не мой парк и я не буду никогда им управлять. Я, наверное, даже не буду приезжать сюда какое-то время. Просто потому, что Кронштадт — это ведь не только огромный кусок моей жизни, это огромный кусок души, который вложен сюда навсегда. У меня на ноге даже набита татуировка с драконом Беззубиком: он нарисован на нижней палубе «К-3», а меня часто сравнивают с этим героем мульт­фильма «Как приручить дракона». Еще до музеефикации кто-то сделал портрет Беззубика на корме тогда полуразрушенной лодки, и мы его оставили: такая пасхалка — наша команда здесь была и всю эту историю с лодкой сделала.

Есть популярное в соцсетях мнение, что если до такой степени сильно жить проектом, как это, очевидно, случилось у вас, происходят чудеса и квантовые скачки. Признайтесь — было?

Чудеса не чудеса, но неожиданно благоприятные стечения обстоятельств и судьбоносные встречи с людьми, которые сыграли важную роль в проекте «Остров фортов», — были. Не буду называть списком поименно: всех не перечислить, а кого-то пропустить было бы нехорошо. Поэтому скажу просто: большое спасибо всем, кто поверил в проект и принял в нем участие, помог решить важные задачи. Я говорю в первую очередь, конечно, о Президенте России Владимире Владимировиче Путине, без чьего поручения «Остров фортов» принципиально не смог бы состояться, о нашей команде, о должностных лицах федеральных министерств и правительства Санкт-Петербурга, о меценатах, об инвесторах, экспертах, историках, архитекторах, реставраторах, инженерах, строителях, специалистах музейного дела, о ветеранах и действующих военнослужащих ВМФ, о судостроителях, создавших замечательные катамараны, о моряках, логистах, перевозчиках и докерах, помогавших транспортировать ­«К-3», о журналистах, которые освещали нашу работу, о поддержавших нас жителях Кронштадта и, конечно, сотрудниках объектов кластера — тех, кто прямо сейчас трудится в музее, парке, лицее.