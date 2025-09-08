Более 30 локаций, лекции-концерты, премьеры, выставка с работами Вовы Цыгана, Саши Браулова и Леши Мелки: в Петербурге пройдет ежегодный «Коломна фест»

В этом году карту фестиваля разделили на семь тематических блоков — от семейной, музейной и музыкальной до театральной, гостеприимной, вкусной, а также «Коломны Грибоедова». Бонусом — уроки балета для чайников (или самых начинающих) от Студии Context Дианы Вишневой, читка стихов «Поэты у Блока», перформансы от «Театра Земли».

Организаторы фестиваля, проект «Где бабуля?», представят «Заповедь №6» — спектакль-расследование с променадом по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Старт маршрута в 18:00 и 21:00 на Львином переулке, 1.

А одним из ключевых событий станет премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или что угодно» в постановке Галины Бызгу по мотивам пьесы Шекспира.

В других хайлайтах программы:

10:00-22:00 — Уличная выставка музыканта, художника, участника «Митьков» и вдохновителя «Улицы Декабристов» Стаса Павлюка «Выброшенные медведи» в кафе «Пряшка». Место: Матисов переулок , 4, литера 3.

11:00-21:00 — Выставка Павла Даиси «Манхэттен Петербург Коломна» в BABUL' gallery на улице Средняя Подьяческая, 15.

12:00 (квест — в 15:00) — Выставка-квест для всей семьи «Большие тайны маленькой Коломны» в «Чудо-Фениксе» на Мастерской, 3.

12:00 -13:00 — Мастер-класс «Течение времени в Коломне» по созданию открыток для детей от 4 до 6 лет в кафе «Пряжка» на Матисовом переулке, 4.

13:00 — Лекция «Наискосок. Дом-сказка и высокий серый дом: будни и праздники их обитателей» в Музее-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57. Запись на лекцию по телефону 713-86-31.

15:00 — «Стихийная экскурсия» в Музее-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57. Запись по телефону 713-86-31.

16:00 — Интеллектуальный салон Наталии Павловой «Горе от ума» с Екатериной Бычковой — историком искусства, моды и дизайна, методистом Молодежного центра Эрмитажа. Место: Дом Грибоедова на Средней Подьяческой, 15.

16:30 — Музыкально-театрализованное путешествие Квадрат «Станция Весна» на площади Кулибина Воскресенского сквера.

19:00 — Лекция-концерт пианиста Михаила Красненкера «Рахманинов в Коломне и за ее пределами» в книжном Союз печатников, 17.

19:00 — Выставка куратора Дениса Фабрики «Рисунки на стенах: Коломна» с работами Андрея Люблинского, Саши Браулова, Вовы Цыгана, Леши Мелки, Леонида Тяптина и Дмитрия Егорова в кафе «Пряжка» на Матисовом переулке, 4, лит. З. Работает до конца сентября.

В день фестиваля можно будет попробовать Пиццу Грибоедов и Горячий имбирный сидр в кафе «Пряжка», Шоколадный глинтвейн от кофейни РИД, розовые блины по рецепту Арины Родионовны в пекарне «Мамин базар», авторские напитки в Teplo, CACAO TEMPLE и «Своей комнате», а также многое другое.

Подробности программы будут дополнятся.

0+