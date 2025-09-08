Более 30 локаций, лекции-концерты, премьеры, выставка с работами Вовы Цыгана, Саши Браулова и Леши Мелки: в Петербурге пройдет ежегодный «Коломна фест»

Ежегодный форум объединяет историю, совриск, гастрономию, театр и музыку в один маршрут — всего один день и более 30 городских площадок. Рассказываем о самых интересных событиях афиши.
13 сентября в Петербурге пройдет традиционный мультиформатный «Коломна фест», посвященный одному из центральных районов города. События программы (за редким исключением!) абсолютно бесплатны — планируем визиты в музей Набокова, Екатерининское собрание, МИСП, а вечером отправляемся дегустировать тематические блюда в настроении Ивана Тургенева, Александра Блока и Александра Грибоедова. Организаторы — команды культурного пространства «Где бабуля?», кафе-бара «Пряшка» и инициативные жители Коломны.
9 сентября, накануне фестиваля, в «Сообществе» Новой Голландии состоится встреча с художником Сашей Брауловым и краеведом Семеном Некрасовым. Они поговорят о том, что отличает Коломну от других петербургских районов и почему ее связывали с именами Репина, Добужинского, Остроумовой-Лебедевой, Лансере, расскажут о сквоте «Танцпол», где была мастерская Георгия Гурьянова. Для участия необходима регистрация.
карта фестиваля
В этом году карту фестиваля разделили на семь тематических блоков — от семейной, музейной и музыкальной до театральной, гостеприимной, вкусной, а также «Коломны Грибоедова». Бонусом — уроки балета для чайников (или самых начинающих) от Студии Context Дианы Вишневой, читка стихов «Поэты у Блока», перформансы от «Театра Земли».
Организаторы фестиваля, проект «Где бабуля?», представят «Заповедь №6» — спектакль-расследование с променадом по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Старт маршрута в 18:00 и 21:00 на Львином переулке, 1.
А одним из ключевых событий станет премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или что угодно» в постановке Галины Бызгу по мотивам пьесы Шекспира.
В других хайлайтах программы:
- 10:00-22:00 — Уличная выставка музыканта, художника, участника «Митьков» и вдохновителя «Улицы Декабристов» Стаса Павлюка «Выброшенные медведи» в кафе «Пряшка». Место: Матисов переулок , 4, литера 3.
- 11:00-21:00 — Выставка Павла Даиси «Манхэттен Петербург Коломна» в BABUL' gallery на улице Средняя Подьяческая, 15.
- 12:00 (квест — в 15:00) — Выставка-квест для всей семьи «Большие тайны маленькой Коломны» в «Чудо-Фениксе» на Мастерской, 3.
- 12:00 -13:00 — Мастер-класс «Течение времени в Коломне» по созданию открыток для детей от 4 до 6 лет в кафе «Пряжка» на Матисовом переулке, 4.
- 13:00 — Лекция «Наискосок. Дом-сказка и высокий серый дом: будни и праздники их обитателей» в Музее-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57. Запись на лекцию по телефону 713-86-31.
- 15:00 — «Стихийная экскурсия» в Музее-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57. Запись по телефону 713-86-31.
- 16:00 — Интеллектуальный салон Наталии Павловой «Горе от ума» с Екатериной Бычковой — историком искусства, моды и дизайна, методистом Молодежного центра Эрмитажа. Место: Дом Грибоедова на Средней Подьяческой, 15.
- 16:30 — Музыкально-театрализованное путешествие Квадрат «Станция Весна» на площади Кулибина Воскресенского сквера.
- 19:00 — Лекция-концерт пианиста Михаила Красненкера «Рахманинов в Коломне и за ее пределами» в книжном Союз печатников, 17.
- 19:00 — Выставка куратора Дениса Фабрики «Рисунки на стенах: Коломна» с работами Андрея Люблинского, Саши Браулова, Вовы Цыгана, Леши Мелки, Леонида Тяптина и Дмитрия Егорова в кафе «Пряжка» на Матисовом переулке, 4, лит. З. Работает до конца сентября.
В день фестиваля можно будет попробовать Пиццу Грибоедов и Горячий имбирный сидр в кафе «Пряжка», Шоколадный глинтвейн от кофейни РИД, розовые блины по рецепту Арины Родионовны в пекарне «Мамин базар», авторские напитки в Teplo, CACAO TEMPLE и «Своей комнате», а также многое другое.
Подробности программы будут дополнятся.
0+
