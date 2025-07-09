Летний фестиваль уличных театров «Елагин парк» соберет 30 (!) коллективов со всей страны

С 18 по 20 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова пройдет XIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк». В программе — музыкальные променады, клоунада, пантомима, акробатика, иммерсивные постановки и шоу с гигантскими марионетками. В основе всех постановок тема «Как стать счастливым?», вдохновленная одноименным советским фильмом 1985 года.

Среди участников «Елагин парк» 15 петербургских проектов: «ПЭЖО», «NONETEXT», Театр Павла Алехина, Хор Дурацкого, коллектив «Drum Time / Драм Тайм», «Jump Energy / Джамп Энерджи» и «Moonlight Show / Мунлайт Шоу», танц-компания IDC, студия «CONTRAST», Театр Андрея Кислицина, «Театральные технологии», театр «САДКОВАИЗГДОВА», группа «PRANA», уличный театр «СоЛу» и театр Поколений. В программе также много региональных привозов: Петровский деревенский театр Смоленской области, воронежский ВАУ Театр, Театр Вкуса из Москвы, Ватага «Притоп Тритона» и театр Петрушки «Папьемашенники» (коллаба театралов из Петербурга, Москвы и Самары), «Легкие крылья» из Альметьевска, самарский «Пластилиновый дождь», Калининградский областной драматический театр, омский «Театр кукол «Арлекин», «SPOKANKI», «Злые рыбы», «Tinto Brass Band», «Микос», «Запалки» и «Эскизы в пространстве» из столицы, а также Театр-Улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону.

Фестиваль существует с 2010 года и каждое лето превращает Елагин остров в гигантскую театральную арену под открытым небом. Как отмечают организаторы «Елагин парк», уличный театр — это искусство без границ! Свободные от традиционных рамок зрители могут стать непосредственными участниками действа, а увидеть известные сюжеты можно в неочевидных декорациях — под сенью пушистых крон, в декорациях парковых аллей и дворца.