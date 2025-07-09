Летний фестиваль уличных театров «Елагин парк» соберет 30 (!) коллективов со всей страны

Масштабный опен-эйр форум соберет более 35 спектаклей (15 премьер!) от театральных компаний со всей страны. Их покажут на рекордных 12 (!) площадках.
С 18 по 20 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова пройдет XIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк». В программе — музыкальные променады, клоунада, пантомима, акробатика, иммерсивные постановки и шоу с гигантскими марионетками. В основе всех постановок тема «Как стать счастливым?», вдохновленная одноименным советским фильмом 1985 года.
Среди участников «Елагин парк» 15 петербургских проектов: «ПЭЖО», «NONETEXT», Театр Павла Алехина, Хор Дурацкого, коллектив «Drum Time / Драм Тайм», «Jump Energy / Джамп Энерджи» и «Moonlight Show / Мунлайт Шоу», танц-компания IDC, студия «CONTRAST», Театр Андрея Кислицина, «Театральные технологии», театр «САДКОВАИЗГДОВА», группа «PRANA», уличный театр «СоЛу» и театр Поколений. В программе также много региональных привозов: Петровский деревенский театр Смоленской области, воронежский ВАУ Театр, Театр Вкуса из Москвы, Ватага «Притоп Тритона» и театр Петрушки «Папьемашенники» (коллаба театралов из Петербурга, Москвы и Самары), «Легкие крылья» из Альметьевска, самарский «Пластилиновый дождь», Калининградский областной драматический театр, омский «Театр кукол «Арлекин», «SPOKANKI», «Злые рыбы», «Tinto Brass Band», «Микос», «Запалки» и «Эскизы в пространстве» из столицы, а также Театр-Улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону.
Фестиваль существует с 2010 года и каждое лето превращает Елагин остров в гигантскую театральную арену под открытым небом. Как отмечают организаторы «Елагин парк», уличный театр — это искусство без границ! Свободные от традиционных рамок зрители могут стать непосредственными участниками действа, а увидеть известные сюжеты можно в неочевидных декорациях — под сенью пушистых крон, в декорациях парковых аллей и дворца.
Открытие:
- 18 июля, 20:10 — Праздничное шествие участников фестиваля от станции метро «Крестовский остров» в ЦПКиО.
- 18 июля, 20:40 — Праздничная фотосессия участников фестиваля и зрителей на площади у Конюшенного корпуса.
- 18 июля, 21:30 — На Большой площади премьера спектакля «Заповедная», театр «Пластилиновый дождь» из Самары.
Основная программа 19 и 20 июля:
Площадка №1: Поляна на аллее «Перспектива»
- 21:45 — Спектакль «Мистиарий» от Театра «ПЭЖО».
Площадка № 2. Северная поляна у Дуба
- 13:00 — «Фермерские байки», Петровский деревенский театр.
- 14:30 — «Как Бывало в Старину», ВАУ Театр.
- 15:30 — «Хаврошечка», Музыкально-пластический театр «NONETEXT».
- 16:30 — «55 оттенков счастья», Театр Вкуса.
- 17:45 — «Коза и Коса» от ВАУ Театра.
- 18:30 — «Хаврошечка», Музыкально-пластический театр «NONETEXT».
- 19:30 — «55 оттенков счастья» от Театра Вкуса.
- 20:45 — Музыкально-театрализованное представление «Бью Челом» от Ватага «Притоп Тритона» и театра Петрушки «Папьемашенники».
Площадка № 3. Площадь у Конюшенного корпуса
- 13:15 — «Авабука», Театр Павла Алехина.
- 14:15 — Променад «Албасты», уличный театр «Легкие крылья».
- 14:30 — Перформанс «Белые сны», Театр «Пластилиновый дождь».
- 15:30 — «НЕ КАНТовать!», Калининградский областной драматический театр.
- 16:45 — «Турандот», БУК «Театр кукол «Арлекин».
- 19:00 — «ЕДА», Хор Дурацкого.
- 20:30 — «SPOKANKI», коллектив «SPOKANKI».
- 21:30 — Музыкальное шоу «Горизонт событий», коллектив «Drum Time».
- 22:00 — Экстрим–шоу «Вечерние огни», команды «Jump Energy» и «Moonlight Show».
Площадка № 4. Большая площадь
- 22:50 — «Заповедная» от Театра «Пластилиновый дождь».
Площадка № 5. Поляна Музея стекла
- 21:20 — «ЧАЙКИ.НЕЧЕХОВ», театр «Злые рыбы».
Площадка № 6. Двор Музея стекла
- 15:00 — «ЕДА», Хор Дурацкого.
- 16:15 — «SPOKANKI». Коллектив «SPOKANKI» (г. Москва) (30 мин.)
- 17:00 — Музыкально-акробатическое шоу «Дунфанфэн / Ветер Востока».
- 17:30 — Танцевальный пластический спектакль «Хорошие Люди», компания IDC.
- 19:00 — «Верка», Театр-студия «CONTRAST».
- 20:15 — «Петрушка-Андрюшка», Театр Андрея Кислицина.
- 22:30 — «Я буду с красным шариком в руках», Ольга Иная, «Театральные технологии».
Площадка № 7. Кухонный корпус
- 14:00 — «ПРИТЧА О…», Театр «САДКОВАИЗГДОВА». (Повтор: 17:45, 21:15).
Площадка № 8. Парадные ступени Дворца
- 14:45 — Перформанс «Облака». Театр-Улица «Ларамбла». (Повтор: 17:00, 20:45).
- 15:45 — Танцевальное шоу «Страна Зазеркалье». Группа «PRANA». (Повтор: 21:30)
- 16:15 — Перформанс «Белый лес», авторский театр «Эскизы в пространстве». (Повтор 19:15)
- 18:00 — Музыкально-театрализованное шоу «Ля Дольче Вита», «Tinto Brass Band».
- 20:00 — Музыкальное шоу «Звуки улиц», «Drum Time».
Площадка № 9. Восточная поляна:
- 14:00 — Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», авторский театр «Эскизы в пространстве».
- 15:00 — Спектакль–аттракцион «Дежавю аттери», уличный театр «СоЛу». (Повтор: 18:00, 21:00)
Площадка № 10. Павильон под флагом:
- 23:00 — «Маяк», уличный театр «Легкие крылья».
Площадка № 11. Мыс Южного пруда:
- 17:15 — «Лишь бы не было детей». Театр клоунады «Микос».
- 22:00 — «Ожидание». Театр клоунады «Микос».
Площадка № 12. Южная поляна у Дуба
- 13:00 — Спектакль «Станционный смотритель». Театральный проект «Запалки».
- 13:30 — Спектакль «Настоящий Éléphant». Театр Поколений. (Повтор: 17:30)
- 15:00 — Интерактивная инсталляция и перформанс «Саша спит». Театр «ПЭЖО».
- 19:00 — «ПТИПТИХ». Театр Павла Алехина.
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