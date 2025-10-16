В ЦВЗ «Манеж» пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»

Главным событием фестиваля «Архитектон» станет одноименная премия. Группа экспертов выберет среди более 190 заявок лучшие работы петербургских бюро за последние два года: реализованные и концептуальные проекты жилой и общественной функции, студенческие и дипломные работы. В жюри — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, историки архитектуры Ксения Малич и Вадим Басс, архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая, архитектор Наринэ Тютчева, искусствовед Елизавета Лихачева, театральный режиссер Андрей Могучий, архитектор и художник Юрий Аввакумов.

На втором этаже ЦВЗ «Манеж» откроют выставку «Стройка и перестройка» об архитектуре города 1980–1990-х годов. В экспозиции — проекты бионического «Дома-дельфина» Бориса Левинзона, торгового комплекса «Штрих-код» архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья», эскизы снесенного футуристичного телецентра по проекту Сергея Шмакова. Их покажут в диалоге с произведениями художников — Михаила Шемякина, Анатолия Белкина, Тимура Новикова, Бориса Казакова, Андрея Крисанова. Кураторами выставки станут историк Андрей Ларионов и арт-критик Лиза Савина.

В программе фестиваля также заявлены лекции и дискуссии, экскурсии, паблик-арт «Столпы», интерактивная образовательная зона «Игра» и выставка «Область» об архитектуре Волосовского, Кировского, Тихвинского, Кингисеппского, Волховского, Подпорожского районов.