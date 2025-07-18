В «Царском Селе» открывают три парадных зала Александровского дворца

В 2023–2024 годах в трех парадных интерьерах проводили реставрацию: здесь полностью обновили системы коммуникаций, а также отремонтировали паркетные полы, потолок и оконную фурнитуру, воссоздали парадные двери красного дерева с золоченым бронзовым декором. Работы выполняли специалисты компании «ПСБ Жилстрой». Реставрацию декоративной отделки трех залов Парадной анфилады выполнили еще в 2010 году, к празднованию 300-летия Царского Села, тогда их показали посетителям.

С 2012 года в музее-заповеднике проводят капитальный ремонт и реставрацию исторических объектов. Приспособление под музейные цели, техническое переоснащение и реставрация шедевра архитектуры конца XVIII – XIX века осуществляется в несколько этапов.

В 2012–2016 годах проводились строительно-монтажные и реставрационные работы в подвалах. С конца 2017-го по 2021 год специалисты воссоздавали историческую отделку 13 интерьеров — личных апартаментов венценосных супругов. С 2015 по 2021 год дворец закрыли для посещения. 13 интерьеров личных апартаментов императора Николая II и его супруги Александры Федоровны открылись в 2021 году, Зал с горкой (тоже входит в Парадную анфиладу) — в 2023 году.

«Полукруглый и Портретный залы, а также Мраморная гостиная (бывшая Бильярдная) входят в Парадную анфиладу. Эти интерьеры созданы по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Их декоративная отделка выполнена в едином стиле с использованием искусственного мрамора разных оттенков и архитектурных элементов классицизма», — сообщили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село». Это было последнее пристанище царской семьи, откуда их отправили в ссылку в Тобольск — ночь с 31 июля на 1 августа 1917 года они провели в Полукруглом зале.

В экспозиции трех залов Парадной анфилады — около 70 подлинных предметов живописи и декоративно-прикладного искусства. ГМЗ «Павловск» передал на временное хранение два портрета: императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) и английской королевы Виктории.

После реставрации в парадные залы вернулись три люстры конца XVIII века, созданные по рисунку Джакомо Кваренги, каждая — на сто свечей. Они выполнены из бронзы, стекла и хрусталя и впечатляют своими размерами: высота 3,5 метра, вес — более 240 килограммов.

Сейчас продолжают реставрацию и воссоздание Малиновой гостиной. Полностью работы в Александровском дворце завершат после 2027 года.