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Искусство

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Как устроена главная выставка-блокбастер сезона «Наш авангард» (Шагал! Малевич! Кандинский!) в Русском музее?

В корпусе Бенуа Русского музея с 21 июня стартует масштабная выставка-бэнгер сезона «Наш авангард». Это 400 (!) работ главных визионеров начала ХХ века, среди которых Малевич, Шагал, Филонов, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Татлин, Попова, Розанова и многие другие. Обо всех хайлайтах проекта (и своих личных фаворитах!) Собака.ru рассказала одна из кураторов проекта, искусствовед Ирина Карасик.

Казимир Малевич "Крестьяне", около 1930 года
Собака.ru, Русский музей

Казимир Малевич "Крестьяне", около 1930 года

О чем «Наш авангард»?

Выставка — это попытка перепридумать постоянную экспозицию корпуса Бенуа. На втором этаже 15 лет выставлялись шедевры авангарда, но мы часто сталкивались с нареканием от зрителей, что у Русского музея гигантская коллекция (более 1000 работ!), а показываем мы только ее малую часть. Стало очевидно, что пора воплотить в жизнь систематическую, полнокровную экспозицию авангарда. Так, чтобы отразить интенсивность этого движения. Авангард — это ведь такой котел, где происходила переплавка разных течений: от импрессионизма до супрематизма.

Из любопытного — нам удалось привлечь 25 произведений с других площадок. Сегодня в Русском музее впервые можно увидеть беспредметные работы Поповой, конструкции Татлина и картины раннего Малевича.

Посвятить выставку мы решили Николаю Пунину, руководителю первого Отделения новейших течений в Русском музее. Без него и изучение, и экспонирование авангарда было бы невозможно.

Михаил Ларионов "Венера", 1912 год
Собака.ru, Русский музей

Михаил Ларионов "Венера", 1912 год

Марк Шагал "Зеркало", 1915 год
Собака.ru, Русский музей

Марк Шагал "Зеркало", 1915 год

Наталия Гончарова "Борцы", 1908-1909 гг
Собака.ru, Русский музей

Наталия Гончарова "Борцы", 1908-1909 гг

Какова композиция выставки?

Первый зал, который вы увидите — «Действующие лица». В нем портреты тех, кто создавал феномен авангарда: Малевич, Татлин, Гончарова, Ларионов, Фальк, Клюн, Каменский, Кончаловский. Парадоксально, по нашему замыслу, зритель должен зайти не в это пространство, а свернуть направо: в анфиладу, где представлены футуристическая книга (радикальный эксперимент, который взорвал традиционную литературную форму!), супрематический фарфор и станковый рисунок.

Композиционно выставка начинается в конце анфилады: с импрессионизма, который считается отправной точкой в развитии нового русского искусства.
Затем вы окажетесь в зале первой петербургской авангардной арт-группы «Союз молодежи». Это плюралистическая платформа, объединившая разных мастеров, стремившихся к новым течениям. Раздел «Союз молодежи» — наш способ введения в тему. Он отражает, как в искусстве постепенно ломалась система традиционного видения.

Маршрут по выставке построен систематично: по направлениям. От «-изма» к «-изму»: примитивизм — сезаннизм — кубизм, кубофутуризм и  футуризм — абстракционизм и беспредметность — конструктивизм — объективизм — экспрессионизм.

Владимир Татлин "Угловой контррельеф", 1915 год
Собака.ru, Русский музей

Владимир Татлин "Угловой контррельеф", 1915 год

Павел Филонов "Формула весны и действующие силы", 1927-1928 гг
Собака.ru, Русский музей

Павел Филонов "Формула весны и действующие силы", 1927-1928 гг

Иван Пуни "Спектр бегство форм", 1919 год
Собака.ru, Русский музей

Иван Пуни "Спектр бегство форм", 1919 год

Обязательно обратите внимание на три монографических зала, в которых мы делаем фокус на фигурах конкретных авторов: Татлина, Филонова и Малевича (в Русском музее крупнейшая коллекция их работ!). Без Малевича невозможно представить явление авангарда, из Татлина вырос конструктивизм, а Филонов — крайне интересная фигура, у которой ни с кем нет параллелей. 

Финал выставки опять же посвящен «Союзу молодежи». В нем вы увидите проекции декораций и костюмов, созданных Малевичем для авангардной оперы 1913 года «Победа над солнцем» . Пролог написал Хлебников, либретто — Крученых, музыку — Матюшин. Это пространство можно назвать метафорическим памятником событию, которое стало манифестом нового искусства.

Казимир Малевич "Супрематизм", 1915 год
Собака.ru, Русский музей

Казимир Малевич "Супрематизм", 1915 год

Василий Кандинский "На белом", 1920 год
Собака.ru, Русский музей

Василий Кандинский "На белом", 1920 год

Казимир Малевич "Корова и скрипка", 1913 год
Собака.ru, Русский музей

Казимир Малевич "Корова и скрипка", 1913 год

Какие хайлайты «Нашего авангарда»?

При входе на выставку вы встретите гайдлайн с обозначением важнейших экспонатов, а мой список фаворитов:

  • Казимир Малевич «Супрематизм №56». Если бы необходимо было выбрать одну картину для знакомства с супрематизмом, я бы посоветовала ее. Здесь отражена важная для Малевича идея «безвесия» и присутствует космическое пространство.
  • Наталья Гончарова «Евангелисты». Гончарова — один из главных авторов-неопримитивистов. Эта работа любопытна тем, что соединяет крестьянский цикл с религиозным сюжетом.
  • Павел Филонов «Формула весны и действующие силы». Это наиболее законченное и масштабное произведение аналитического искусства. Глядя на него, можно составить полноценное представление об этом течении.
  • Марк Шагал «Зеркало». Эмоционально сильная картина, которая передает состояние маленького человека. А еще важно, что здесь новая резкая форма изобразительного искусства сочетается с литературным подтекстом.
  • Иван Пуни «Спектр бегство форм». Объективистская композиция, где живопись взаимодействует со словом, а буква становится «подобием» вещи.
  • Казимир Малевич «Корова и скрипка». Пример алогизма и абсурда, который в будущем окажется значимым для развития мирового искусства.

Выставка «Наш авангард» пройдет с 21 июня по 1 декабря 2025 года.

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