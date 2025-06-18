Как устроена главная выставка-блокбастер сезона «Наш авангард» (Шагал! Малевич! Кандинский!) в Русском музее?

В корпусе Бенуа Русского музея с 21 июня стартует масштабная выставка-бэнгер сезона «Наш авангард». Это 400 (!) работ главных визионеров начала ХХ века, среди которых Малевич, Шагал, Филонов, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Татлин, Попова, Розанова и многие другие. Обо всех хайлайтах проекта (и своих личных фаворитах!) Собака.ru рассказала одна из кураторов проекта, искусствовед Ирина Карасик.
Казимир Малевич "Крестьяне", около 1930 года
О чем «Наш авангард»?
Выставка — это попытка перепридумать постоянную экспозицию корпуса Бенуа. На втором этаже 15 лет выставлялись шедевры авангарда, но мы часто сталкивались с нареканием от зрителей, что у Русского музея гигантская коллекция (более 1000 работ!), а показываем мы только ее малую часть. Стало очевидно, что пора воплотить в жизнь систематическую, полнокровную экспозицию авангарда. Так, чтобы отразить интенсивность этого движения. Авангард — это ведь такой котел, где происходила переплавка разных течений: от импрессионизма до супрематизма.
Из любопытного — нам удалось привлечь 25 произведений с других площадок. Сегодня в Русском музее впервые можно увидеть беспредметные работы Поповой, конструкции Татлина и картины раннего Малевича.
Посвятить выставку мы решили Николаю Пунину, руководителю первого Отделения новейших течений в Русском музее. Без него и изучение, и экспонирование авангарда было бы невозможно.
Какова композиция выставки?
Первый зал, который вы увидите — «Действующие лица». В нем портреты тех, кто создавал феномен авангарда: Малевич, Татлин, Гончарова, Ларионов, Фальк, Клюн, Каменский, Кончаловский. Парадоксально, по нашему замыслу, зритель должен зайти не в это пространство, а свернуть направо: в анфиладу, где представлены футуристическая книга (радикальный эксперимент, который взорвал традиционную литературную форму!), супрематический фарфор и станковый рисунок.
Композиционно выставка начинается в конце анфилады: с импрессионизма, который считается отправной точкой в развитии нового русского искусства.
Затем вы окажетесь в зале первой петербургской авангардной арт-группы «Союз молодежи». Это плюралистическая платформа, объединившая разных мастеров, стремившихся к новым течениям. Раздел «Союз молодежи» — наш способ введения в тему. Он отражает, как в искусстве постепенно ломалась система традиционного видения.
Маршрут по выставке построен систематично: по направлениям. От «-изма» к «-изму»: примитивизм — сезаннизм — кубизм, кубофутуризм и футуризм — абстракционизм и беспредметность — конструктивизм — объективизм — экспрессионизм.
Обязательно обратите внимание на три монографических зала, в которых мы делаем фокус на фигурах конкретных авторов: Татлина, Филонова и Малевича (в Русском музее крупнейшая коллекция их работ!). Без Малевича невозможно представить явление авангарда, из Татлина вырос конструктивизм, а Филонов — крайне интересная фигура, у которой ни с кем нет параллелей.
Финал выставки опять же посвящен «Союзу молодежи». В нем вы увидите проекции декораций и костюмов, созданных Малевичем для авангардной оперы 1913 года «Победа над солнцем» . Пролог написал Хлебников, либретто — Крученых, музыку — Матюшин. Это пространство можно назвать метафорическим памятником событию, которое стало манифестом нового искусства.
Какие хайлайты «Нашего авангарда»?
При входе на выставку вы встретите гайдлайн с обозначением важнейших экспонатов, а мой список фаворитов:
- Казимир Малевич «Супрематизм №56». Если бы необходимо было выбрать одну картину для знакомства с супрематизмом, я бы посоветовала ее. Здесь отражена важная для Малевича идея «безвесия» и присутствует космическое пространство.
- Наталья Гончарова «Евангелисты». Гончарова — один из главных авторов-неопримитивистов. Эта работа любопытна тем, что соединяет крестьянский цикл с религиозным сюжетом.
- Павел Филонов «Формула весны и действующие силы». Это наиболее законченное и масштабное произведение аналитического искусства. Глядя на него, можно составить полноценное представление об этом течении.
- Марк Шагал «Зеркало». Эмоционально сильная картина, которая передает состояние маленького человека. А еще важно, что здесь новая резкая форма изобразительного искусства сочетается с литературным подтекстом.
- Иван Пуни «Спектр бегство форм». Объективистская композиция, где живопись взаимодействует со словом, а буква становится «подобием» вещи.
- Казимир Малевич «Корова и скрипка». Пример алогизма и абсурда, который в будущем окажется значимым для развития мирового искусства.
Выставка «Наш авангард» пройдет с 21 июня по 1 декабря 2025 года.
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