Как устроена главная выставка-блокбастер сезона «Наш авангард» (Шагал! Малевич! Кандинский!) в Русском музее?

О чем «Наш авангард»?

Выставка — это попытка перепридумать постоянную экспозицию корпуса Бенуа. На втором этаже 15 лет выставлялись шедевры авангарда, но мы часто сталкивались с нареканием от зрителей, что у Русского музея гигантская коллекция (более 1000 работ!), а показываем мы только ее малую часть. Стало очевидно, что пора воплотить в жизнь систематическую, полнокровную экспозицию авангарда. Так, чтобы отразить интенсивность этого движения. Авангард — это ведь такой котел, где происходила переплавка разных течений: от импрессионизма до супрематизма.

Из любопытного — нам удалось привлечь 25 произведений с других площадок. Сегодня в Русском музее впервые можно увидеть беспредметные работы Поповой, конструкции Татлина и картины раннего Малевича.

Посвятить выставку мы решили Николаю Пунину, руководителю первого Отделения новейших течений в Русском музее. Без него и изучение, и экспонирование авангарда было бы невозможно.