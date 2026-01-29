«Петербург будущего» — 2026: ежегодная премия Собака.ru пройдет в исторической гостинице «Астория» 12 февраля

«Астория» — не просто великолепный памятник эпохи (и часть ансамбля Исаакиевской площади!), но место силы. Построенная по проекту архитектора и зодчего Фёдора Лидваля (эталон петербургского модерна!), она уже более 110 лет повторяет все изгибы истории турбулентного ХХ века и всегда остается важной составляющей Петербурга. Исторические залы гостиницы регулярно становятся центром светских событий, а Зимний сад сохранил свои архитектурные пропорции и витражный потолок благодаря кропотливой работе британского дизайнера Ольги Полицци (вице-президент и директор по дизайну всех отелей Rocco Forte Hotels!). Сегодня к истории можно прикоснуться каждый день в гостиной «Ротонда» — на раннем завтраке, театральном дижестиве или традиционном послеобеденном чае под аккомпанемент живой музыки.