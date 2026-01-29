Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Петербург будущего» — 2026: ежегодная премия Собака.ru пройдет в исторической гостинице «Астория» 12 февраля

Девять лет подряд редакция делает исследование «Петербурга будущего», посвященное урбанистике, реставрации, редевелопменту, новым именам в архитектуре, музейному делу и легендам города, и потом называет имена «профессиональных петербуржцев» — тех, кто создал за прошедший год самые резонансные и социокультурные проекты, строит и развивает город. Торжественный ужин и получение лауреатами статуэток в виде собачек традиционно (и неспроста!) проходят в Зимнем саду легендарной «Астории».

На церемонии вручения соберутся герои, для которых город — предмет работы, выбора и ответственности. С самого своего основания премия говорила о развитии мегаполиса и его трансформации, о том, что требует изменений, а что — бережного сохранения. В 2018 году лозунги первой премии «Петербург будущего» — «В будущее возьмут не всех» и «Хранить вечно» — стали не просто важными культурными отсылками, а точной формулой, по которой живет город.

Яна Милорадовская, Елизавета Боярская, Михаил Стацюк
Михаил Пиотровский, лауреат премии «Петербург будущего» — 2025 в номинации «Выставочная стратегия года»
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский
Елена Давыдова, Борис Пиотровский, Ольга Таратынова, вручанты и лауреат премии «Петербург будущего» — 2025 в номинации «Реставрация года»
Лев Лурье, лауреат премии «Петербург будущего» — 2022 в номинации «Проект года»
Наградные статуэтки 2025 изготовило экспериментальное петербургское производство NWGlass.lab, воссоздавшее знаменитую технологию создания стеклянного кирпича Фальконье

«Астория» — не просто великолепный памятник эпохи (и часть ансамбля Исаакиевской площади!), но место силы. Построенная по проекту архитектора и зодчего Фёдора Лидваля (эталон петербургского модерна!), она уже более 110 лет повторяет все изгибы истории турбулентного ХХ века и всегда остается важной составляющей Петербурга. Исторические залы гостиницы регулярно становятся центром светских событий, а Зимний сад сохранил свои архитектурные пропорции и витражный потолок благодаря кропотливой работе британского дизайнера Ольги Полицци (вице-президент и директор по дизайну всех отелей Rocco Forte Hotels!). Сегодня к истории можно прикоснуться каждый день в гостиной «Ротонда» — на раннем завтраке, театральном дижестиве или традиционном послеобеденном чае под аккомпанемент живой музыки.

Анна Ялова
Максим Матвеев
Никита Явейн
Роман Ковриков, Алина Черейская, Анна Ялова, вручанты и лауреат премии «Петербург будущего» — 2025 в номинации «Евангелисты ИИ в архитектуре»
Александра Новоселова, Анна Балагурова, Алексей Русанов, лауреаты премии «Петербург будущего» — 2025 в номинации «Поп-ап проект года»
Карина Разумовская
Эдуард Тиктинский, Анна Гусева, вручант и лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Редевелопмент года»
Сергей Гутцайт

В разные годы здесь останавливались великие деятели искусства — Федор Шаляпин, Сергей Дягилев, Айседора Дункан, Мстислав Ростропович, Михаил Булгаков, Герберт Уэллс, Пласидо Доминго. Гостиница остается активным участником и соавтором культурных и светских процессов и сегодня. Так, к выставке Русского музея «Наш авангард» здесь был создан сезонный десерт — гастрономическая интерпретация супрематизма. Шеф-кондитер Екатерина Желвакова (финалист нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025) переосмыслила классический медовик, опираясь на работу Казимира Малевича «Супрематизм. Supremus №58». В 2025-м гостиница принимала лабораторию Александринского театра — «Театр вне театра»: молодые режиссеры могли предложить идею спектакля для нетрадиционного, нетеатрального пространства и реализовать эскиз на одной из центральных городских площадок.

Екатерина Желвакова, Кондитер и финалист премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025

12 февраля гости премии вновь соберутся в историческом зале «Астории», чтобы рассказать о своем Петербурге будущего — живом, сложном, любимом. Готовимся знакомиться с новыми героями, вспоминаем лауретов и читаем здесь, как проходила прошлогодняя премия (Евангелисты ИИ! Мебель из грибов! Дом Бака!).

2025: уникальные вазы ведущего художника Императорского фарфорового завода Нины Евгеньевны Троицкой

2024: художественно-флористические композиции, которые для столов создал идеальный творческий тандем: художник Александр Траугот, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флорист Максим Лангуев

Михаил Иванов, лауреат премии «Петербург будущего» — 2021 в номинации «Комьюнити года»
Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Вероника Арутюнян, Варвара Баранова, Дмитрий Ялов, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего»  2024 в номинации «Арт-событие года»
Сергей Лимонов, Джессика
Галина Линник, Илья Линник
Анна Баринова (Нова)
Екатерина Вознесенская

Игорь Пасечник, Елена Лашкова, Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов, вручант и лауреаты премии «Петербург будущего» — 2025 в номинации «Взаимодействие года»

Фото: Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Никита Шубный, Владислав Жолудев

