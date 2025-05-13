«Зениту» исполняется сотня! Празднуем сверхмасштабной выставкой в «Севкабель Порту»

В экспозицию «Зенит💙Петербург. 100 лет вместе» (впервые в истории!) войдут все трофеи футбольного клуба, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Также покажут фотографии, личные вещи, документы, афиши и другие архивы — всего около 2 000 предметов из музеев Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков.

Выставку сопровождает интерактивный аудиогид с экскурсией по экспозиции, музыкой и звуками с матчей и стадионов разных лет, а также воспоминаниями ветеранов и легенд петербургского клуба. Увидеть масштабный проект можно с 25 мая.