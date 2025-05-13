«Зениту» исполняется сотня! Празднуем сверхмасштабной выставкой в «Севкабель Порту»

Авторы блокбастеров «Балабанов», «Панк культура. Король и Шут» и «Виктор Цой. Легенда» покажут в «Севкабель Порту» хронологию 100-летней истории футбольного клуба — от рождения современного «Зенита» в цехах Ленинградского металлического завода до больших европейских побед и статуса самого титулованного клуба России.
В экспозицию «Зенит💙Петербург. 100 лет вместе» (впервые в истории!) войдут все трофеи футбольного клуба, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Также покажут фотографии, личные вещи, документы, афиши и другие архивы — всего около 2 000 предметов из музеев Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков.
Выставку сопровождает интерактивный аудиогид с экскурсией по экспозиции, музыкой и звуками с матчей и стадионов разных лет, а также воспоминаниями ветеранов и легенд петербургского клуба. Увидеть масштабный проект можно с 25 мая.
Основатель и генеральный директор музейного бюро Planet9:
Самая футбольная выставка о Санкт-Петербурге — именно так лучше всего охарактеризовать эту экспозицию. Петербург и «Зенит» — понятия тождественные. Болеть за свою команду, даже если ты не футбольный фанат – это часть культурного ДНК нашего города, как и анфилады дворцовых залов, которые стали художественным образом для выставки, так и потрясающе талантливые люди, чьи голоса прозвучат в аудиосопровождении выставки. Петербург – город чувств и эмоций. Именно эта сторона нас, музейных специалистов, больше всего привлекает в работе над экспозицией. Если нам удастся на выставке показать, что такое в нашем городе переживать, любить, преодолевать, гордиться и надеяться – значит, нам удалось рассказать о Петербурге и о «Зените».
Выставка «Зенит💙Петербург. 100 лет вместе» открыта с 25 мая в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Б.
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