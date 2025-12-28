Исторический дом, который перенесли на 50 метров, завершили снаружи реставрацией

Исторический Императорский Воспитательный дом, перемещенный на новое место в 2023 году, завершил этап внешней реставрации. Работы внутри здания планируют закончить в 2026 году. Об этом 26 декабря сообщила «Фонтанке» строительная компания City Solutions.

В ходе реставрации специалисты обновили кровельные конструкции, установили новые окна, смонтировали крышу и восстановили фасады. Сейчас объект находится на стадии внутреннего ремонта.

«Сейчас идет монтаж инженерного оборудования, затем начнем черновую отделку. Основные ремонтные работы внутри здания находятся в самом разгаре», — прокомментировал гендиректор Сity Solutions Василий Тимофеев.

В 2026 году планируется закончить черновые работы, выполнить пусконаладку инженерных систем и подготовить здание к вводу в эксплуатацию. После этого будет проведена чистовая отделка.

Ранее мы рассказывали, что Дворцовую набережную планируют отреставрировать.