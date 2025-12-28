Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Исторический дом, который перенесли на 50 метров, завершили снаружи реставрацией

Здание Императорского Воспитательного дома, которое в 2023 году перенесли на новое место, полностью привели в порядок снаружи. 

Фото: City Solutions
Фото: City Solutions

Исторический Императорский Воспитательный дом, перемещенный на новое место в 2023 году, завершил этап внешней реставрации. Работы внутри здания планируют закончить в 2026 году. Об этом 26 декабря сообщила «Фонтанке» строительная компания City Solutions. 

В ходе реставрации специалисты обновили кровельные конструкции, установили новые окна, смонтировали крышу и восстановили фасады. Сейчас объект находится на стадии внутреннего ремонта.

«Сейчас идет монтаж инженерного оборудования, затем начнем черновую отделку. Основные ремонтные работы внутри здания находятся в самом разгаре», — прокомментировал гендиректор Сity Solutions Василий Тимофеев.

В 2026 году планируется закончить черновые работы, выполнить пусконаладку инженерных систем и подготовить здание к вводу в эксплуатацию. После этого будет проведена чистовая отделка.

Ранее мы рассказывали, что Дворцовую набережную планируют отреставрировать.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: