Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

МЕГАЭКСКЛЮЗИВ! Новый дом К-30 — всесезонное пространство от Roots United на Красного Текстильщика

Теперь не только двор, даже не фестиваль, а все и сразу — каждые выходные и круглый год. Какая она — новая версия К-30? Призвали к ответу команду Roots United (главные по актуальному рейву в Петербурге, подарившие нам Present Perfect Festival!) во главе с Дмитрием Агалаковым и первыми рассказываем (и показываем!), что ждет нас в пространстве «Мануфактура 10|12» уже в феврале.

Основная сцена для концертов и рейвов
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Основная сцена для концертов и рейвов

Все спланировано! Прошлым летом команда Roots United тизернула этот некогда промышленный объект на улице Красного Текстильщика фестивалем «Планета К-30», а после задержалась здесь в формате поп-ап-двора — это были два прекрасных летних месяца! Монтажная склейка — и вот 21-22 февраля открывается большое всесезонное пространство. Нас ждут два этажа, три сцены и безудержное музыкальное веселье на площади в 1 500 метров!

И даже камерный клубный танцпол!
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

И даже камерный клубный танцпол!

Дмитрий Агалаков

Идеолог Roots United — специально для Собака.ru:

Новая версия К-30 не только про танцы: это собирательная история, которая не позиционируется только как музыкальный клуб. Аналогично было и с прошлым К-30 на Васильевском острое. Ведь люди приходили туда не только танцевать, а классно провести время на набережной с крутым видом.

В новом К-30 другая набережная и другое окружение, но у нас также будет междисциплинарная досуговая инфраструктура. Внутри вечеринок здесь будут проходить музыкальные джемы, презентации релизов, виниловые сессии, будем активно сотрудничать с разными городскими комьюнити в области искусства, образования, музыки и моды. Делать презентации, круглые столы, листенинг сессии и прочие событийные активности продвигающие ту культуру, которой мы занимаемся.

В глобальном смысле концепция сохранена. К-30 был и продолжает быть местом, где не только концерты или рейвы — это пространство про качественный городской досуг в крутом месте.

Вашему вниманию — лобби бар. Уже предвкушаем встречи со всеми в этой локации!
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Вашему вниманию — лобби бар. Уже предвкушаем встречи со всеми в этой локации!

В лайн-апе 21 февраля сооснователь Roots United EL, Kamohelo родом из Южной Африки, анонимный король продюсирования Thematic, Shutta, Rwanda и Anastasia Zems, а также Primitive, KNFPRTY, Kid Cope, DJ Freelancer и Dead Moon. 22 февраля за музыку отвечают парни из Уфы ЛАУД, Антоха MC с диджей-сетом, Kedr Livanskiy, Размаха, Ах Реп, Some Stru и Easy Fresh, DJ Yesyes, Timofey и Hoopa, Cable Toy, Kito Jempere, лучший свидетель 2025 года Тихон Бойко (заверено свадьбой, которую Собака.ru устроила для Маши Миногаровой и Александра Горчилина!), Leka Jordann, Tsyo, Anit Levan, Digital Jesus и DJ Booking Fee.

Предъявите ваши билеты! Так будет выглядеть ресепшен нового К-30
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Предъявите ваши билеты! Так будет выглядеть ресепшен нового К-30

Дмитрий Агалаков

Идеолог Roots United — специально для Собака.ru:

Кто следит за нами давно, знает, какое трепетное внимание мы уделяем технической и визуальной части вечеринок. Открытие, конечно, не станет исключением. Здесь сохраним интригу, скажу лишь, что мы готовим очень интересный световой сетап.

Из того, что хочется заспойлерить — планируем арт-колл на создание медиа-инсталляций и серии муралов. Хотим плотнее сотрудничать с городскими энтузиастами в области культуры, создавать классные объекты вместе, давать возможность реализовывать свои идеи, приносить пользу и проносить эту память сквозь годы.

Одним из подобных наших успешных кейсов является создание пяти первых и самых узнаваемых муралов для «Севкабель Порта». Те большие некоммерческие муралы, которые вы видите там, создали мы с группой единомышленников еще в 2018 году в рамках подготовки к фестивалю Present Perfect. Теперь они стали визитной карточкой пространства.

Гримерка aka пространство для важных переговоров
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Гримерка aka пространство для важных переговоров

Бывшая фабрика на Красного Текстильщика зацепила ребят «объемом, существующей архитектурой и фактурой помещения, месторасположением и перспективами развития». Это сложносочиненное пространств, которое может инициировать или принять любое мероприятие: от фестиваля, вечеринки или концерта до маркета. Здесь три indoor пространства под одной крышей, а также камерный летний двор, большая парковка с потенциалом принимать крупные фестивали.

«А еще есть видовая крыша, до которой тоже хочется когда-нибудь добраться», — признается Дмитрий.

Смотря какой fabric, смотря сколько details!
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Смотря какой fabric, смотря сколько details!

Дмитрий Агалаков

Идеолог Roots United — специально для Собака.ru:

Двор станет частью летней инфраструктуры нашего большого проекта. Таким образом, к лету будет и двор, и свеженькая indoor территория. Совокупно мы сможем единоразово принимать 2000-2500 гостей. Анонсы будут постепенно появляться на сайте и новом тг-канале — стоит подписаться, это первоисточник всех наших новостей. Будет много событий и концертов, на стадии переговоров большое количество фестивалей и мероприятий, часть из которых приедут к Москвы: ранее в Петербурге не было площадок, способных их принять, а запрос аудитории всегда был.

Душевые в уборной? Проверим, работают ли!
Визуализация предоставлена Собака.ru командой Roots United

Душевые в уборной? Проверим, работают ли!

«K-30 — это подарок, который мы крафтили последние полтора года вместе с архитекторами, строителями, технической командой и нашей большой командой сплотившейся вокруг лейбла Roots United», — говорят в команде пространства.

Это был не сон: поп-ап-двор вернется летом 2026-го
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United

Это был не сон: поп-ап-двор вернется летом 2026-го

Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United
Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United

Открытие всесезонной площадки K-30 «K-30 Unpacking x Т-Банк» пройдет 21 и 22 февраля в пространстве «Мануфактура 10|12» на Красного Текстильщика, 10-12 АШ. 

Как Present Perfect Festival стал главным флагманом культурного рейва в Петербурге

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: