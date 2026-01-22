Теперь не только двор, даже не фестиваль, а все и сразу — каждые выходные и круглый год. Какая она — новая версия К-30? Призвали к ответу команду Roots United (главные по актуальному рейву в Петербурге, подарившие нам Present Perfect Festival!) во главе с Дмитрием Агалаковым и первыми рассказываем (и показываем!), что ждет нас в пространстве «Мануфактура 10|12» уже в феврале.
Основная сцена для концертов и рейвов
Все спланировано! Прошлым летом команда Roots United тизернула этот некогда промышленный объект на улице Красного Текстильщика фестивалем «Планета К-30», а после задержалась здесь в формате поп-ап-двора — это были два прекрасных летних месяца! Монтажная склейка — и вот 21-22 февраля открывается большое всесезонное пространство. Нас ждут два этажа, три сцены и безудержное музыкальное веселье на площади в 1 500 метров!
И даже камерный клубный танцпол!
Дмитрий Агалаков
Идеолог Roots United — специально для Собака.ru:
Новая версия К-30 не только про танцы: это собирательная история, которая не позиционируется только как музыкальный клуб. Аналогично было и с прошлым К-30 на Васильевском острое. Ведь люди приходили туда не только танцевать, а классно провести время на набережной с крутым видом.
В новом К-30 другая набережная и другое окружение, но у нас также будет междисциплинарная досуговая инфраструктура. Внутри вечеринок здесь будут проходить музыкальные джемы, презентации релизов, виниловые сессии, будем активно сотрудничать с разными городскими комьюнити в области искусства, образования, музыки и моды. Делать презентации, круглые столы, листенинг сессии и прочие событийные активности продвигающие ту культуру, которой мы занимаемся.
В глобальном смысле концепция сохранена. К-30 был и продолжает быть местом, где не только концерты или рейвы — это пространство про качественный городской досуг в крутом месте.
Вашему вниманию — лобби бар. Уже предвкушаем встречи со всеми в этой локации!
В лайн-апе 21 февраля сооснователь Roots United EL, Kamohelo родом из Южной Африки, анонимный король продюсирования Thematic, Shutta, Rwanda и Anastasia Zems, а также Primitive, KNFPRTY, Kid Cope, DJ Freelancer и Dead Moon. 22 февраля за музыку отвечают парни из Уфы ЛАУД, Антоха MC с диджей-сетом, Kedr Livanskiy, Размаха, Ах Реп, Some Stru и Easy Fresh, DJ Yesyes, Timofey и Hoopa, Cable Toy, Kito Jempere, лучший свидетель 2025 года Тихон Бойко (заверено свадьбой, которую Собака.ru устроила для Маши Миногаровой и Александра Горчилина!), Leka Jordann, Tsyo, Anit Levan, Digital Jesus и DJ Booking Fee.
Предъявите ваши билеты! Так будет выглядеть ресепшен нового К-30
Кто следит за нами давно, знает, какое трепетное внимание мы уделяем технической и визуальной части вечеринок. Открытие, конечно, не станет исключением. Здесь сохраним интригу, скажу лишь, что мы готовим очень интересный световой сетап.
Из того, что хочется заспойлерить — планируем арт-колл на создание медиа-инсталляций и серии муралов. Хотим плотнее сотрудничать с городскими энтузиастами в области культуры, создавать классные объекты вместе, давать возможность реализовывать свои идеи, приносить пользу и проносить эту память сквозь годы.
Одним из подобных наших успешных кейсов является создание пяти первых и самых узнаваемых муралов для «Севкабель Порта». Те большие некоммерческие муралы, которые вы видите там, создали мы с группой единомышленников еще в 2018 году в рамках подготовки к фестивалю Present Perfect. Теперь они стали визитной карточкой пространства.
Гримерка aka пространство для важных переговоров
Бывшая фабрика на Красного Текстильщика зацепила ребят «объемом, существующей архитектурой и фактурой помещения, месторасположением и перспективами развития». Это сложносочиненное пространств, которое может инициировать или принять любое мероприятие: от фестиваля, вечеринки или концерта до маркета. Здесь три indoor пространства под одной крышей, а также камерный летний двор, большая парковка с потенциалом принимать крупные фестивали.
«А еще есть видовая крыша, до которой тоже хочется когда-нибудь добраться», — признается Дмитрий.
Смотря какой fabric, смотря сколько details!
Двор станет частью летней инфраструктуры нашего большого проекта. Таким образом, к лету будет и двор, и свеженькая indoor территория. Совокупно мы сможем единоразово принимать 2000-2500 гостей. Анонсы будут постепенно появляться на сайте и новом тг-канале — стоит подписаться, это первоисточник всех наших новостей. Будет много событий и концертов, на стадии переговоров большое количество фестивалей и мероприятий, часть из которых приедут к Москвы: ранее в Петербурге не было площадок, способных их принять, а запрос аудитории всегда был.
Душевые в уборной? Проверим, работают ли!
«K-30 — это подарок, который мы крафтили последние полтора года вместе с архитекторами, строителями, технической командой и нашей большой командой сплотившейся вокруг лейбла Roots United», — говорят в команде пространства.
Открытие всесезонной площадки K-30 «K-30 Unpacking x Т-Банк» пройдет 21 и 22 февраля в пространстве «Мануфактура 10|12» на Красного Текстильщика, 10-12 АШ.
