Дмитрий Агалаков

Идеолог Roots United — специально для Собака.ru:

Новая версия К-30 не только про танцы: это собирательная история, которая не позиционируется только как музыкальный клуб. Аналогично было и с прошлым К-30 на Васильевском острое. Ведь люди приходили туда не только танцевать, а классно провести время на набережной с крутым видом.

В новом К-30 другая набережная и другое окружение, но у нас также будет междисциплинарная досуговая инфраструктура. Внутри вечеринок здесь будут проходить музыкальные джемы, презентации релизов, виниловые сессии, будем активно сотрудничать с разными городскими комьюнити в области искусства, образования, музыки и моды. Делать презентации, круглые столы, листенинг сессии и прочие событийные активности продвигающие ту культуру, которой мы занимаемся.

В глобальном смысле концепция сохранена. К-30 был и продолжает быть местом, где не только концерты или рейвы — это пространство про качественный городской досуг в крутом месте.