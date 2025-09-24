Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Ричард Линклейтер и Кристиан Петцольд: кинофестиваль «Послание к человеку»—2025 опубликовал специальную программу

С 17 по 25 октября 2025 года в Петербурге пройдет юбилейный 35-й сезон Международного кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Программный директор форума — журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз, а председателем отборочной комиссии Международного конкурса выступает главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

В специальной программе этого года 11 разделов: фильмы-победители фестиваля «Послание к человеку» сквозь десятилетия «Десять: гран-при разных лет», самые успешные доки сезона «Панорама.doc», хитовые новинки прямиком с международных фестивалей «Двойные вершины», экспериментальные картины «Новые голоса», работы о времени бурных перемен «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х», а также цикл показов к 100-летию стиля «Ар-деко» и примеры эксцессов и абсурдов в кинематографе новых двадцатых в «Гротеск как ответ». Тематические показы дополнят картины в сеттинге Парижа, короткий метр с лучшим из не попавшего в конкурс «Мультиверс», работы молодых российских режиссеров, а также первая петербургская ретроспектива художника Михаила Басова "Out of Autofocus".