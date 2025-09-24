Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Ричард Линклейтер и Кристиан Петцольд: кинофестиваль «Послание к человеку»—2025 опубликовал специальную программу

Лучшие фильмы выберут в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном In Silico. В параллельный лайн-ап форума вошли 11 специальных программ показов — от архивных картин прошлых сезонов до главных хитов международных фестивалей. Среди них: 96 картин из 43 стран. Рассказываем о них подробнее.
С 17 по 25 октября 2025 года в Петербурге пройдет юбилейный 35-й сезон Международного кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Программный директор форума — журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз, а председателем отборочной комиссии Международного конкурса выступает главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
В специальной программе этого года 11 разделов: фильмы-победители фестиваля «Послание к человеку» сквозь десятилетия «Десять: гран-при разных лет», самые успешные доки сезона «Панорама.doc», хитовые новинки прямиком с международных фестивалей «Двойные вершины», экспериментальные картины «Новые голоса», работы о времени бурных перемен «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х», а также цикл показов к 100-летию стиля «Ар-деко» и примеры эксцессов и абсурдов в кинематографе новых двадцатых в «Гротеск как ответ». Тематические показы дополнят картины в сеттинге Парижа, короткий метр с лучшим из не попавшего в конкурс «Мультиверс», работы молодых российских режиссеров, а также первая петербургская ретроспектива художника Михаила Басова "Out of Autofocus".
"Лев с седой бородой", 1994
«Десять: гран-при разных лет» собирали кураторы Михаил Железников, Михаил Ратгауз, Алена Солнцева и Василий Степанов со всех программ фестиваля, прошедших за три с половиной декады. Среди них: светочи российской документалистики «Беловы» Виктора Косаковского и «Хлебный день» Сергея Дворцевого, анимации «Лев с седой бородой» Андрея Хржановского и «Моя любовь» Александра Петрова, а также эксперименты с формой в документальном кино на примере «Кармен встречает Бората» Мерседеса Сталенхофа и «Пленницы» Бернадетты Тузы-Риттер. Программу дополнят «А родители придут со мной повидаться» Мо Хараве, «Гармония» Лидии Шейниной, «Глубина два» Огнена Главонича, «Фата-Моргана» Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио.
«Когда вы придете на сеансы, вы увидите несколько картин, ставших классикой дока и анимации. Но еще вы сможете встретиться с самой природой времени, с тем, как менялись местами условное и безусловное, оценить, как прожил эти десятилетия сам метод близкого наблюдения за реальностью», — говорит Михаил Ратгауз.
"Новая волна", Ричард Линклейтер
«Панорама.doc»
В программу вошли пять фильмов: о свободе, эскапизме, стоицызму, «динамике личного и социального». «В их числе документальный политический триллер о деколонизации Конго “Саундтрек к государственному перевороту” и “Люмьеры. Путешествие продолжается!” — признание в любви к родоначальникам кинематографа от директора Каннского кинофестиваля», — делятся кураторы Наталия Пылаева и Иван Лабутин.
- «Адрианна и замок» (2024) — режиссер Шеннон Уолш, Канада.
- «Баломания: секретная субкультура фавел» (2024) — режиссер Сиссель Морелль Даргис, Дания, Испания.
- «Люмьеры. Путешествие продолжается!» (2025) — режиссер Тьерри Фремо, Франция.
- «Образ» (2025) — режиссер Дени Умар Пицаевш, Франция, Бельгия.
- «Саундтрек к государственному перевороту» (2024) — режиссер Йохан Гримонпре, Бельгия, Франция, Нидерланды.
Ольга Тобрелутс
«Двойные вершины»
Серия из четырех фильмов исследует грань между реальностью и вымыслом глазами всемирно известных режиссеров: от иранца Джафара Панахи до китайца Би Ганя. В программе — фильмы-лауреаты Каннского фестиваля и визуальные эксперименты с цветом и памятью.
- «Воскрешение» (2025) — режиссер Би Гань, Китай и Франция.
- «Новая волна» (2025) — режиссер Ричард Линклейтер, Франция и США.
- «Отражения №3» (2025) — режиссер Кристиан Петцольд, Германия.
- «Простая случайность» (2025) — режиссер Джафар Панахи, Иран, Франция и Люксембург.
"Простая случайность", Джафар Панахи
«Новые голоса»
В программе — дебюты, отмеченные Карлосом Рейгадасом, и синефильские хиты из разных стран. Программа проводится при поддержке посольства Швейцарии в России.
«Главным принципом стала музыкальность, программа как сложная гамма, она больше не заглядывает режиссерам в паспорта, а ищет свою, скромную гармонию», — комментирует отбор куратор Михаил Ратгауз.
- «Альфа» (2024) — режиссер Ян-Виллем ван Эвейк, Нидерланды.
- «Мэтт и Мара» (2024) — режиссер Казик Радвански, Канада.
- «Огненный ветер» (2024) — режиссер Марта Матеуш, Португалия, Швейцария и Франция.
- «Озеро» (2025) — режиссер Фабрис Араньо, Швейцария.
- «Перелетная птица» (2025) — режиссер Иван Курбаков, Россия.
- «Перемотай и включи» (2022) — режиссер Ален Гомис, Франция и Германия.
- «После сна» (2025) — режиссер Кристина Арутюнян, Армения, США и Мексика.
Сергей Сельянов
«Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х»
Программа-архив, которая через фильмы Алексея Учителя, Сергея Сельянова и Александра Баширова показывает Петербург 90-х как город «между памятью и хаосом».
«Петербург 1990-х — это не только фильмы, но и своего рода кинематографический архив внутреннего состояния города, застывшего между памятью и хаосом. Фильмы этого десятилетия находились в поиске крупных аллегорий. Короткий метр улавливал те же тревоги: призрачные переходные состояния, столкновение между прошлым и будущим, между уже несуществующим и еще не случившимся. Те же вопросы — о душе города, о границе между разными временами, о пустоте и надежде — звучали на разных уровнях: и в больших, эпических формах, и в малых, почти дневниковых опытах…», — комментирует куратор Егор Сенников.
- «Восход» (1993) — Тимур Новиков, Сергей Шутов, Россия
- «Групповой портрет одиночества» (1993) — Эдуард Шелганов, Россия
- «Дожди в океане» (1994) — Виктор Аристов, Юрий Мамин, Россия
- «Духов день» (1990) — Сергей Сельянов, СССР
- «Ёлы-палы, или Митьки в Европе» (1990) — Алексей Учитель, СССР, Бельгия
- «Железная пята олигархии» (1997) — Александр Баширов, Россия
- «Жук-1» (1995) — Дмитрий Лурье, Россия
- «Конец Санкт-Петербурга, или Новый Икар» (1992) — Эдуард Шелганов, Россия
- «Концерт для крысы» (1995) — Олег Ковалов, Россия
- «Манифест неоакадемизма» (1998) — Ольга Тобрелутс, Россия
- «Надъ озеромъ» (1995) — Дмитрий Фролов, Россия
- «Никотин» (1993) — Евгений Иванов, Россия
- «Обводный канал» (1990) — Алексей Учитель, СССР
- «Пингвины» (1993) — Тимур Новиков, Сергей Шутов, Россия
- «Подводная лодка» (1993) — Тимур Новиков, Сергей Шутов, Россия
- «Привкус» (1999) — Дмитрий Лурье, Россия
- «Призраки белых ночей» (1991) — Дмитрий Фролов, СССР
- «Пустота» (1996) — Дмитрий Лурье, Россия
- «Самолет» (1993) — Тимур Новиков, Сергей Шутов, Россия
- «Упырь» (1997) — Сергей Винокуров, Россия.
Алексей Учитель
«Ар-деко: искусство быть громким»
Путешествие по истории стиля ар-деко через кинематограф: от его расцвета в 1920-е у Греты Гарбо до тревожного возвращения в 1970-е у Фассбиндера. Программа сделана при поддержке Французского института в России и посольства Швейцарии в России.
«Программа условно разделена на две главы: в первой речь пойдет о расцвете экранного ар-деко, о королеве стиля Грете Гарбо, пышных экспериментах Марселя Л’Эрбье и о переносе стиля в классические голливудские картины 1930-х. Вторая часть посвящена возвращению ар-деко в 70–80-х, но теперь уже в призрачном, хрупком и тревожном обличии — например, в семейном триллере Фассбиндера или холодной мелодраме Алена Рене. Семь сеансов образуют фрагментарный алфавит чувств, которые вспыхивают в пространствах ар-деко: от влечения к экспериментам в “Бесчеловечной” до голливудской мелодраматичности “Женщин”, от мучительной холодности “Китайской рулетки” до ностальгии в фильме “E.1027"», — рассказывает куратор программы Максим Селезнев.
- «1027: Эйлин Грей: Дом у моря» (2024) — Беатрис Мингер, Кристоф Шауб, Швейцария
- «Бесчеловечная» (1924) — Марсель Л’Эрбье, Франция
- «Женщины» (1939) — Джордж Кьюкор, США
- «Китайская рулетка» (1976) — Райнер Вернер Фассбиндер, ФРГ, Франция
- «Мелодрама» (1986) — Ален Рене, Франция
- «Палома» (1974) — Даниэль Шмид, Швейцария, Франция
- «Поцелуй» (1929) — Жак Фейдер, США.
"1027: Эйлин Грей: Дом у моря", Беатрис Мингер, Кристоф Шауб
«Гротеск как ответ»
Программа о том, как современное кино (последние 5 лет) переосмысляет хаос настоящего через абсурд, сюрреализм и гротеск, находя в них новый способ говорить правду. Куратор — Катерина Белоглазова.
- «100000000000000 // Сто тысяч миллиардов» (2024) — Виржиль Вернье, Франция
- «Флаталити» (2021) — Михаил Максимов, Россия
- «Кафка для детей» (2022) — Рои Розен, Израиль
- «Птицы, у которых сломались ноги» (2022) — Дирк Версхюре, Нидерланды
- «Светлое будущее» (2025) — Лусия Гарибальди, Уругвай, Аргентина, Германия
- «Цивилизация» (2020) — Чино Мойя, Великобритания, Бельгия, Эстония, Сербия, Швеция
"Поцелуй", 1929
«Картографируя Париж. Новое французское кино»
Три фильма, где Париж — не просто декорация, а пространство личной и коллективной памяти, фиксированное женщинами-режиссерами: Жюстин Трие, Алис Диоп и Алис Винокур. Программа проводится при поддержке Французского института в России. Куратор — Алиса Насртдинова.
- «Битва при Сольферино» (2012) — Жюстин Трие, Франция
- «Воспоминания о Париже» (2022) — Алис Винокур, Франция
- «Мы» (2021) — Алис Диоп, Франция.
"Мы", Алис Диоп
«Мультиверс»
Традиционная внеконкурсная программа короткого метра, собранная в три тематических блока: «Дом» (память), «Социальность» (роли в обществе) и «Условия человеческого существования».
«В этом году мы брали в программу фильмы со следами тех противоречий, которые одновременно раздирают и формируют человека нашей эпохи. Три сеанса “Мультиверса” работают как антропологическая трилогия», — комментирует один из кураторов Катерина Белоглазова.
- «67 миллисекунд» (2025) — fleuryfontaine, Франция
- «А.» (2025) — Рамон Бальсельс, Испания
- «Быть Джоном Смитом» (2024) — Джон Смит, Великобритания
- «В девять раз лучше» (2025) — Лоренцо Фоллари, Эмма Докк, Швеция
- «Вспоминая маму» (2025) — Леандро Афонсо, Бразилия
- «День за днем» (2025) — Флоранс Паззоттю, Франция
- «Канон» (2024) — Мартин Сеэхер, Чили
- «Кто это был?» (2025) — Эви Стаму, Греция
- «Ламенто» (2024) — Янник Гигер, Демиан Волер, Швейцария
- «Мастерская в Ролле. Путешествие» (2025) — Фабрис Араньо, Жан-Поль Баттаджа, Швейцария
- «Мы готовы к смерти» (2024) — Базилио Маритано Сайлер, Германия, Италия
- «Мы не будем последними» (2024) — Мили Пешерер, Франция
- «На рассвете» (2025) — Стефан Иванчич, Сербия, Испания, Словения
- «Ноша» (2025) — Тибо Гоарен, США
- «Покинуть дом» (2024) — Майя Деннехи, Франция
- «Эвклидов человек» (2025) — Себастьян Паппалардо, Нидерланды
«Российское молодое: Продолженное настоящее»
Дебютные и учебные работы российских авторов, демонстрирующие амбиции и поиски нового киноязыка. Внутренний принцип работы простой: один сеанс собирает команда отборщиков Международного конкурса, второй — их коллеги из Национального. Кураторы: Катерина Белоглазова, Мария Готлиб, Диана Абу Юсеф, Павел Пугачев, Алена Солнцева, Василий Степанов.
- «Ахурма» (2025) — Андрей Соустин, Россия
- «Данет» (2024) — Сергей Кофман, Россия
- «Колыбель» (2025) — Меген Тарба, Абхазия
- «Курьеры Камиллы» (2024) — Катя Гостева, Россия
- «Отчет о проделанной работе» (2025) — Андрей Ковальчук, Россия
- «Песня для юного голоса» (2025) — Майя Гитер, Россия
- «Петенька Петр» (2024) — Алла Каххарова, Россия
- «После смерти остаются руины» (2025) — Надя Захарова, Россия
- «Репродукция» (2024) — Иван Морозов, Россия
- «Улица разбитых фонарей» (2025) — Константин Сиденко, Россия
- «Черная пурга» (2025) — Мира Эркенова, Россия, Сербия
- «Эфемерность» (2025) — Елизавета Тимофеева, Россия
Out of Autofocus. Фильмы Михаила Басова
Первая петербургская ретроспектива видеохудожника Михаила Басова — поэтическое исследование случайности, расширяющее границы документалистики и экспериментального кино. Программу представит сам художник.
«Фильмы Михаила Басова не попадают ни в какие привычные категории и каноны, расширяя наши представления как о киноязыке, так и о повседневной реальности, из которой они рождаются. Его метод заключается в поэтическом и философском раскрытии случайности, ее удивительном развертывании во времени и пространстве. Это редкая и малоизученная область субъективной экспериментальной “документалистики”, для занятия которой нужен особый и очень внимательный взгляд», — отборщик Экспериментального конкурса In Silico Михаил Железников.
- «La Bagatelle» (2021) — Михаил Басов, Россия
- «Out of Autofocus» (2016) — Михаил Басов, Россия
- «Вольные движения» (2013) — Михаил Басов, Россия
- «Короткие замыкания» (2020) — Михаил Басов, Россия
- «Лестничный танец пластиковой бутылки» (2018) — Михаил Басов, Россия
- «Место времени» (2025) — Михаил Басов, Россия
- «Фильм для воображаемой музыки» (2014) — Михаил Басов, Наталия Басова, Россия
