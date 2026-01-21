Знакомьтесь — главный архитектор русских фэшн-брендов Вова Спакис! Он создает офлайн-пространства для Liars Collective и Ushatava

В портфолио выпускника Академии Штиглица и главного архитектора русских фэшн-брендов — офлайн-пространства стритвир-визионеров Liars Collective и сразу три новых бутика модного супердома Ushatava (а еще сет-дизайн показа в музее Garage!). Фанат архиминимализма Цумтора и Бродского работал над знаковым Bondarev House художника Сергея Бондарева (квартира-музей с вайбом советских ДК!), а прямо сейчас взялся за интерьер Нино Шаматава — но втайне мечтает превратить трансформаторные будки Васильевского острова в бары и сауны!
Вова Спакис, подсвечники и напольная лампа его дизайна сфотографированы в апартаментах в Коломне — интерьер соавторства Вовы, Оли Кулиш и Димы Каменского
Ты сейчас делаешь интерьеры для Liars Collective и Ushatava — как оно?
Основатели брендов — Антон Горбунов и Нино Шаматава — потрясающие художники, чьи идеи я помогаю претворить в жизнь. Для Liars Collective придумывал пространства на Гороховой и Кирочной улицах. Для Ushatava за три месяца создал бутик в «Афимолле», затем были проекты на Петровке, в «Галерее» и музее Garage. А сейчас работаю над квартирой Нино — получается классной, весной 2026-го закончим.
Лучшие архитектурные проекты Петербурга?
Музей городской скульптуры «Мастерская Аникушина» — образец советского модернизма от ленинградского архитектора Филиппа Гернера и просто красивый оммаж работам великого Алвара Аалто. Из современного — пространство «Координата» Димы Каменского, «Пища династии Минь» с интерьером, придуманным архитектором Александром Бродским, и вообще все, что связано с музеем «Полторы комнаты».
Первый магазин Liars Collective на Гороховой, в котором после интерьерного апдейта появилась скрытая примерочная
В минималистичном интерьере Liars Collective основной акцент на айтемах бренда и центральной вазе, возле которой можно и оплатить покупку
Новый бутик Ushatava на Петровке в фирменном для бренда (и Вовы Спакиса!) минимализме
Ролевые модели в архитектуре?
Я очень медленный архитектор, мне близок ремесленный, немного отшельнический подход, как у швейцарцев Петера Цумтора и Петера Меркли. Вдохновляет Арно Брандльхубер, который наделяет здания неочевидными функциями (актовый зал внутри церкви!). И конечно, основоположник бумажной архитектуры Александр Бродский, ставший соавтором пространства музея «Полторы комнаты» в доме Мурузи и первого здания концепт-стора KM20 с тремя ежиками на фасаде. Очень чувственный, глубокий архитектор, который не идет на поводу у коммерции.
Назовите самое противоречивое место в Петербурге и как его реформировать.
На Васильевском острове часто проезжаю мимо трансформаторных будок — круто разместить там бар! Внутри туалеты и кухня, а на винтовых лестницах — посадка на широких пролетах. Или сауну в будке разместить — было бы очень концептуально.
Как сделать Петербург лучше прямо сейчас?
Нужно развивать Петербург по периметру, создавая классные места за городом! Хорошие примеры — здания сети отелей «Точка на карте», спроектированные бюро Rhizome, и ресторан Muze Garden в бывшем Доме творчества композиторов. Развитию пригородов можно учиться у Хельсинки — там сауны, бани, музеи совриска, классные кофейни на побережье вроде Cafe Regatta.
Текст: Полина Шевцова
Фото: Александр Веревкин
Продюсер: Дарья Венгерская
Свет: Федор Штоф / Skypoint
