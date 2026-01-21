Знакомьтесь — главный архитектор русских фэшн-брендов Вова Спакис! Он создает офлайн-пространства для Liars Collective и Ushatava

Ты сейчас делаешь интерьеры для Liars Collective и Ushatava — как оно?

Основатели брендов — Антон Горбунов и Нино Шаматава — потрясающие художники, чьи идеи я помогаю претворить в жизнь. Для Liars Collective придумывал пространства на Гороховой и Кирочной улицах. Для Ushatava за три месяца создал бутик в «Афимолле», затем были проекты на Петровке, в «Галерее» и музее Garage. А сейчас работаю над квартирой Нино — получается классной, весной 2026-го закончим.

Лучшие архитектурные проекты Петербурга?

Музей городской скульптуры «Мастерская Аникушина» — образец советского модернизма от ленинградского архитектора Филиппа Гернера и просто красивый оммаж работам великого Алвара Аалто. Из современного — пространство «Координата» Димы Каменского, «Пища династии Минь» с интерьером, придуманным архитектором Александром Бродским, и вообще все, что связано с музеем «Полторы комнаты».