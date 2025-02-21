Посмотрите, как выглядит бывшая Англиканская церковь после реставрации (скоро — концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина!)

Особняк на Английской набережной пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I. После его смерти наследники сдали дом и землю внаем английским купцам. В 1761 году участок приобрел британский консул Роберт Нетлетон, и помещения заняла английская община.

Когда богослужения в кирхе перестали вмещать всех желающих, здание отдали на реконструкцию самому Джакомо Кваренги (это последний значимый проект архитектора в Петербурге). Дом, выходящий фасадом на набережную Невы, он объединил с флигелями на Галерной улице в единый ансамбль и оформил в духе строгого классицизма, украсив фронтон скульптурами «Вера», «Надежда», «Милосердие» и фигурами сфинксов.