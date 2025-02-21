Посмотрите, как выглядит бывшая Англиканская церковь после реставрации (скоро — концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина!)

Единственный в России английский орган XIX века и редчайшие витражи с апостолами: на Английской набережной завершили реставрацию бывшей Англиканской церкви. Уже осенью в здании откроют концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Собака.ru показывает, как выглядит архитектурный памятник изнутри.
Особняк на Английской набережной пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I. После его смерти наследники сдали дом и землю внаем английским купцам. В 1761 году участок приобрел британский консул Роберт Нетлетон, и помещения заняла английская община.
Когда богослужения в кирхе перестали вмещать всех желающих, здание отдали на реконструкцию самому Джакомо Кваренги (это последний значимый проект архитектора в Петербурге). Дом, выходящий фасадом на набережную Невы, он объединил с флигелями на Галерной улице в единый ансамбль и оформил в духе строгого классицизма, украсив фронтон скульптурами «Вера», «Надежда», «Милосердие» и фигурами сфинксов.
При входе в Главный зал слева на стене расположена копия картины Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста». Во время реставрации специалисты обнаружили разрушение красочного слоя, копоть, жесткий кракелюр, механические повреждения
До 1919 года «Церковь англиканская Иисуса Христа» была действующим храмом, а в советское время здесь получили прописку экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории. В 2016 году памятник архитектуры передали Музыкальному театру имени Федора Шаляпина под концертный зал классической музыки на Английской набережной. А в 2022 году реставрацию здания поручили ООО «ПСБ „Жилстрой“» — отвечает среди прочего за только что завершившуюся реконструкцию бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове для Центра имени Сергея Курехина.
В большом двусветном пространстве уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: 12 с изображением апостолов и 3 святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец) — сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века.
За несколько лет реставраторы «Студии Южаковой» привели в порядок 12 витражей с изображением апостолов и 3 святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Самая сложная работа — восполнение отсутствующих деталей: небольшие утраты заливали полимером, окрашенным в цвет стекла, расписывали и обжигали в печи при температуре 550–650 градусов
Витраж «Святой Георгий Победоносец» расположен на южной стене слева от органа. Герой в золотых латах с красным крестом на груди в руке держит меч, а правой ногой попирает дракона. Это полотно с изображением покровителя Англии было подарено состоятельным прихожанином церкви во время реконструкции в XIX веке
Центр восточной стены занимает композиция «Христос Вседержитель» XIX века, оформленная в дубовую раму
По обе стороны от композиции «Христос Вседержитель» расположены еще два панно — «Благовещение» и «Рождество Христово». Четвертое — ближе к органу — «Жены-мироносицы» авторства Александра Фролова (работал над убранством Спаса на Крови). Все выполнены в технике римской мозаики. Фриз по всему периметру зала расписан цитатами из Библии
К 2024 году реставратор Дмитрий Розенталь и мастер по витражам Владимир Матросов из «Студии Южаковой» (в портфолио — стеклянные табуреты для Синего кабинета Екатерины II в Зубовском флигеле!) привели в порядок декоративные композиции из стекла. А реставратор монументальной живописи Михаил Рогозный восстановил алтарную картину — копию работы Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста» (оригинал в Эрмитаже!). Авторство полотна экспертам еще предстоит установить.
Увидеть своими глазами исторические интерьеры и услышать сочинения Перселла или Таривердиева, исполненные на редчайшем органе, петербуржцы смогут осенью этого года после официального открытия концертного зала.
В живописи плафона угадывается христианская символика и сюжеты из Священного Писания: например, Ноев ковчег
Пилястры и колонны из искусственного мрамора расписаны листьями лавра, каллами, плодами шиповника, граната, крестоцвета, боярышника, яблони, виноградной лозой и колосьями пшеницы
Уцелел духовой инструмент фирмы Brindley & Foster 1877 года — единственный выполненный в романтическом духе английский орган в России, который до реставрации не использовался более 100 лет (всего таких было три в СССР: в Риге, Москве и Петербурге!). В 1970-е он сильно пострадал: утрачено около 40% труб, сломаны абстракты механической трактуры, выломаны воздушные каналы. Cпециалисты изучили все 15 тысяч элементов и бережно отреставрировали
Орган в футляре из темного дуба имеет 23 регистра. Самая маленькая труба — несколько миллиметров, самая длинная — несколько метров
У духового инструмента уцелел редкий механизм: воздух в меха накачивался не педалями, а вращением колеса. Его сохранили и добавили электромотор
Остальные помещения бывшей Англиканской церкви не сохранили историческое убранство. Сегодня реставрация здания окончена. Уже осенью 2025-го пройдет первый концерт!
Фото: Елизавета Медунецкая и ООО «ПСБ „Жилстрой“»
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